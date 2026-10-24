Οι σεφ συμφωνούν: «Για να γίνουν οι ψητές πατάτες χρυσαφένιες, μην προσθέσετε περισσότερο ελαιόλαδο αλλά δύο κουταλιές κορν φλάουρ» - iefimerida.gr

Πολλοί πιστεύουν ότι το μυστικό για πιο τραγανές πατάτες φούρνου κρύβεται στην ποσότητα του λαδιού όμως η υπερβολική λιπαρότητα φέρνει τα αντίθετα αποτελέσματα.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η επίτευξη της τέλειας υφής στις πατάτες φούρνου αποτελεί πρόκληση. Η κοινή πεποίθηση πως το επιπλέον λάδι εξασφαλίζει τραγανότητα είναι λανθασμένη, καθώς η υπερβολική λιπαρότητα οδηγεί σε αντίθετα αποτελέσματα και χαλάει την υφή τους.

Η προσθήκη υπερβολικού λαδιού επιβαρύνει το πιάτο με περιττές θερμίδες χωρίς ουσιαστικό γευστικό όφελος. Παράλληλα, οι πατάτες απορροφούν το λίπος, με αποτέλεσμα να «πανιάζουν» και να χάνουν την τραγανή υφή τους μόλις κρυώσουν.

Οι επαγγελματίες μάγειρες προτείνουν ως εναλλακτική λύση τη χρήση κορν φλάουρ για την επίτευξη απόλυτης τραγανότητας. Η τεχνική αυτή προσφέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα χωρίς να επιβαρύνει διατροφικά ή θερμιδικά το τελικό πιάτο.

Το κορν φλάουρ λειτουργεί απορροφώντας την επιφανειακή υγρασία από τις πατάτες, δημιουργώντας ένα ξηρό στρώμα. Στον φούρνο, αυτό το στρώμα μετατρέπεται σε μια λεπτή, χρυσαφένια και τραγανή κρούστα που διατηρεί το εσωτερικό μαλακό.

Η πατάτα αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς, οικονομικούς και ευέλικτους πρωταγωνιστές της κουζίνας.

Συνοδεύει άψογα κρέας, πουλερικά ή ψάρι, αποτελώντας σταθερή αξία στο καθημερινό τραπέζι ή ακόμα και σε πιο ειδικές περιστάσεις.

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Γιατί το επιπλέον λάδι στις πατάτες βλάπτει αντί να βοηθά;

Ωστόσο, η επίτευξη της ιδανικής υφής -τραγανή εξωτερικά και ζουμερή, μαλακή εσωτερικά- παραμένει μια πρόκληση για τους περισσότερους ερασιτέχνες μάγειρες, καθώς το ζητούμενο είναι η σωστή διατήρηση της εσωτερικής υγρασίας χωρίς να χαθεί το χρυσαφένιο χρώμα.

Όπως επισημαίνεται στο terra.com, η συνηθισμένη τακτική να προσθέτουμε περισσότερο ελαιόλαδο ή σπορέλαιο για να πετύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα κρύβει παγίδες:

Περιττές θερμίδες: Το πιάτο επιβαρύνεται θερμιδικά χωρίς να προσφέρεται ουσιαστική αναβάθμιση στη γεύση.

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Βαριά υφή: Οι πατάτες απορροφούν το υπερβολικό λίπος, με αποτέλεσμα να «πανιάζουν» και να χάνουν την τραγανότητά τους μόλις κρυώσουν ελαφρώς.

Το μυστικό των σεφ: Κορν φλάουρ για απόλυτη τραγανότητα

Για να δώσουν τη λύση χωρίς να επιβαρύνουν τη διατροφική αξία του πιάτου, οι ειδικοί της μαγειρικής προτείνουν τη χρήση κορν φλάουρ.

Το κορν φλάουρ απορροφά την επιφανειακή υγρασία από τις κομμένες πατάτες, δημιουργώντας ένα λεπτό, ξηρό στρώμα.

Μόλις έρθει σε επαφή με την υψηλή θερμοκρασία του φούρνου, το στρώμα αυτό μετατρέπεται σε μια λεπτή, χρυσαφένια και εξαιρετικά τραγανή κρούστα που διατηρεί τη μαλακή υφή στο εσωτερικό.

