Αυτά τα ψάρια είναι ιδανικά για τη χειμωνιάτικη ψαρόσουπα - iefimerida.gr

Κάθε φαγητό γίνεται πάντα πιο νόστιμο και θρεπτικό όταν το μαγειρεύουμε με υλικά της εποχής. Διαλέξτε τα φρέσκα ψάρια του χειμώνα και φτιάξτε την τέλεια σούπα.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η νοστιμιά της ψαρόσουπας ενισχύεται σημαντικά με την προσθήκη ποικιλίας από μικρά πετρόψαρα, όπως πέρκες, χάνους και σκορπίνες. Αυτά τα βραστόψαρα, που αφθονούν στην αγορά, αποτελούν τη βάση για έναν πλούσιο και γευστικό ζωμό.

Για ακόμα πιο έντονη γεύση, προστίθενται διάφορα θαλασσινά, όπως μικρές γαρίδες, καλαμάρι ή σουπιές. Η συνταγή απογειώνεται γευστικά με την προσθήκη μυδιών ή κυδωνιών, κάνοντας τον ζωμό πιο δυνατό και αρωματικό.

Κάθε πλούσια ψαρόσουπα απαιτεί τουλάχιστον ένα μεγάλο ψάρι για το ψαχνό της. Ο φρέσκος μπακαλιάρος αποτελεί τον πρωταγωνιστή του χειμώνα, ενώ το φαγκρί προσφέρει μια εξίσου γευστική και πιο οικονομική εναλλακτική επιλογή.

Μέχρι το τέλος του χειμώνα, εκλεκτές επιλογές όπως σφυρίδες, συναγρίδες και ροφοί είναι ιδανικές για τη σούπα. Για πιο οικονομικές λύσεις, οι τσιπούρες και τα λαβράκια αποτελούν εξαιρετικές εναλλακτικές που βρίσκονται εύκολα στην αγορά.

Η ψαρόσουπα, και ειδικά η κακαβιά, φτιάχνεται με πολλά και διαφορετικά υλικά προκειμένου να γίνει μυρωδάτη, νόστιμη και θρεπτική. Κρεμμύδια, πατάτες, σέλινα και λεμόνια είναι τα κλασικά γύρω γύρω από την κάθε σούπα που τα βρίσκουμε στην αγορά όλες τις εποχές. Επειδή όμως κάθε ψάρι έχει τον καιρό του, τώρα που μπαίνει ο χειμώνας φτιάχνουμε την ψαρόσουπα με ό,τι πιο φρέσκο βρίσκουμε στην αγορά για να πάρει όλα τα αρώματα και τις γεύσεις της θάλασσας, αλλά και τα θρεπτικά συστατικά μιας πραγματικά πολύτιμης κατηγορίας τροφίμων.

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Κακαβιά / Φωτογραφία: Shutterstock

Τα μικρά βραστόψαρα και τα θαλασσινά που κάνουν τη διαφορά

Πέρκες, χάνοι, δράκαινες, καπόνια, χειλούδες, γύλοι, σκορπίνες, χριστόψαρα και χελιδονόψαρα είναι τα πετρόψαρα-βραστόψαρα που αφθονούν στην αγορά και δίνουν ιδιαίτερη νοστιμιά στις σούπες. Οπότε πριν διαλέξετε τα μεγάλα ψάρια που θα πρωταγωνιστήσουν στο φαγητό σας, πείτε στον ιχθυοπώλη να σας βάλει μια-δυο χούφτες από αυτά που αναφέρουμε παραπάνω, για ποικιλία. Μαζί, πάρτε και μερικά θαλασσινά (μικρές γαρίδες, ένα καλαμάρι, ένα μικρό χταπόδι ή μερικές σουπιές) για να νοστιμίσει κι άλλο το ζουμί σας. Και, φυσικά, αν θέλετε και σας αρέσουν, ρίξτε και μερικά μύδια, κυδώνια ή γυαλιστερές. Όσο περισσότερα και διαφορετικά στοιχεία έχει μέσα η συγκεκριμένη συνταγή τόσο πιο δυνατή γίνεται.

Σούπα με μπακαλιάρο / Φωτογραφία: Shutterstock

Τα χειμωνιάτικα ψάρια που απογειώνουν την ψαρόσουπα

Κάθε σούπα θέλει τουλάχιστον ένα μεγάλο ψάρι για να γίνει πλούσια και να έχετε μετά να φάτε και ψαχνό μαζί με τον ζωμό. Ο φρέσκος μπακαλιάρος είναι ο πρωταγωνιστής του χειμώνα, μια πολύ καλή επιλογή για σούπα δηλαδή. Το ίδιο ισχύει και για το φαγκρί το οποίο από μόνο του μπορεί να κάνει μια γευστική και οικονομική ψαρόσουπα, ιδανική για τα πρώτα κρύα. Ωστόσο, μέχρι τον Φεβρουάριο υπάρχουν και πολλές άλλες εκλεκτές επιλογές, ιδανικές για το συγκεκριμένο φαγητό, όπως οι σφυρίδες, οι συναγρίδες, οι στήρες και οι ροφοί. Σε κάθε περίπτωση βέβαια μπορείτε να βάλετε τσιπούρες και λαβράκια που είναι πιο μικρά (αλλά όχι ψιλόψαρα), σχετικά οικονομικά, και υπάρχουν παντού στην αγορά.