Πότε πρέπει να προσθέτουμε αλάτι στο κρέας: Πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά το μαγείρεμα - iefimerida.gr

Είστε έτοιμοι μπροστά στο μπάρμπεκιου για να ψήσετε, η παρέα έχει έρθει, τα πρώτα ποτά σερβίρονται και εσείς δεν έχετε αλατίσει το κρέας.

Το αλατίζουμε πριν το ψήσουμε ή αμέσως μετά και γιατί;

Πότε αλατίζουμε το κρέας και γιατί;

Το να αλατοπιπερώνετε το κρέας πέντε με δέκα λεπτά πριν από το μαγείρεμα είναι το πιο συνηθισμένο λάθος που κάνουν όσοι ψήνουν στα σπίτια.

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Κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου, το αλάτι τραβάει την υγρασία στην επιφάνεια, αλλά δεν έχει αρκετό χρόνο να διαλυθεί και να διεισδύσει σωστά στο κρέας.



Για να εγγυηθείτε ένα επαγγελματικό αποτέλεσμα στο μαγείρεμα του κρέατος υπάρχουν δύο έγκυρες στρατηγικές για το αλάτισμα, ανάλογα με το πάχος της κοπής και τον χρόνο που είναι διαθέσιμος πριν από το μαγείρεμα.

Οι δύο επιλογές για το αλάτισμα του κρέατος

Η πρώτη επιλογή είναι να αλατοπιπερώσετε αρκετά νωρίτερα, αφήνοντας το αλάτι να δράσει για τουλάχιστον σαράντα λεπτά πριν από το μαγείρεμα ή ακόμα και όλη τη νύχτα στο ψυγείο. Αυτή η μέθοδος είναι ιδανική για μεγάλα κομμάτια, όπως μπριζόλες ribeye ή φιλέτα. Αρχικά το αλάτι τραβάει το νερό και έπειτα αυτοί οι αλμυροί χυμοί απορροφώνται ξανά στις μυϊκές ίνες. Αυτό κάνει το κομμάτι κρέας πιο τρυφερό, νόστιμο και αφήνει την επιφάνεια εντελώς στεγνή.

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Η δεύτερη επιλογή είναι να αλατοπιπερώσετε το κρέας αμέσως μόλις το βγάλετε από τη φωτιά ή αμέσως πριν ακουμπήσει στην πλάκα. Αυτή η τεχνική είναι ιδανική για λεπτές μπριζόλες, στήθη κοτόπουλου ή χοιρινό φιλέτο, καθώς αποτρέπει την απώλεια υγρασίας και βοηθά το κρέας να παραμείνει ζουμερό. Προσθέτοντας το αλάτι στο τέλος, η γεύση εντείνεται στην επιφάνεια χωρίς να δίνεται χρόνος στη διαδικασία όσμωσης για να τραβήξει τους χυμούς κατά το μαγείρεμα.

Ο ίδιος κανόνας ισχύει και για ψήσιμο και για τα κρέατα που τηγανίζονται στο τηγάνι και θέλουμε το κρέας να είναι στεγνό για να καραμελωθεί, αλλά πρέπει επίσης να διασφαλίσουμε ότι το κρέας έρχεται σε πλήρη επαφή με το τηγάνι. Επομένως, οι αγαπημένες μου επιλογές, με τη σειρά, είναι

Αλάτι 4 ώρες νωρίτερα Αλάτι στο τέλος του μαγειρέματος

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