Πόσο κρατάει το τσουρέκι στο ντουλάπι, στο ψυγείο και στην κατάψυξη - iefimerida.gr

Τα τσουρέκια μπορούν να μείνουν στον πάγκο, να μπουν ψυγείο και κατάψυξη για να τα απολαμβάνουμε για περισσότερες μέρες, αλλά πάντα με συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Κάθε φορά που τελειώνουν οι γιορτές, πριν σκεφτούμε την αποτοξίνωση από την πληθωρική κρεατοφαγία και την κατανάλωση γλυκών, έχουμε να τα τακτοποιήσουμε όλα εκείνα τα περισσεύματα που άφησε πίσω του το Πάσχα.

Μια λύση είναι να συνεχίζουμε να τα τρώμε ως έχουν μέχρι να τελειώσουν ή να τα βάλουμε μέσα σε άλλες συνταγές και φαγητά, συνδυάζοντάς τα με διάφορα υλικά. Έχουμε όμως και την εναλλακτική να τα αποθηκεύσουμε και να τα απολαύσουμε μετά από κάποιο διάστημα, με την προϋπόθεση βέβαια να το κάνουμε σωστά, ώστε να παραμείνουν λαχταριστά και ασφαλή.

Παρακάτω σας δίνουμε τρεις διαφορετικούς τρόπους να κρατήσετε το τσουρέκι φρέσκο και κατάλληλο για κατανάλωση από 2-3 ημέρες μέχρι 2-3 μήνες.



Αεροστεγές κλείσιμο και σκοτεινό μέρος

Το τσουρέκι για να μείνει αφράτο και μαλακό θα πρέπει να μη χάσει την υγρασία του. Οπότε από την πρώτη κιόλας μέρα θέλει αεροστεγές κλείσιμο (καλό τύλιγμα με βαμβακερή πετσέτα, σακούλα κενού αέρος, μεμβράνη, γυάλινο τάπερ ή μεταλλικό κουτί) και τοποθέτηση σε σκιερό μέρος χωρίς υγρασία, π.χ. σε ψωμιέρα, ντουλάπι κ.λπ. Έτσι θα μείνει λαχταριστό για 2-3 μέρες, μπορεί και μια ολόκληρη εβδομάδα (εξαρτάται από την ποιότητα των υλικών του).

Μπαίνει το τσουρέκι στο ψυγείο;

Για να μείνει λίγο παραπάνω το τσουρέκι όπως ήταν όταν το πήρατε από τον φούρνο ή όταν το φτιάξατε μόνοι σας στο σπίτι μπορείτε να το βάλετε στο ψυγείο. Κάποιοι λένε ότι δεν κάνει επειδή σφίγγει και χαλάει η υφή του (κάτι που όντως συμβαίνει λόγω της διαφοράς θερμοκρασίας). Αν όμως το βγάλετε και το αφήσετε να ξεπαγώσει για λίγο θα επανέλθει και θα γίνει πάλι απαλό και μεταξένιο. Οπότε αξίζει να μπείτε στη διαδικασία, καθώς το τσουρέκι που μπαίνει στο ψυγείο από την πρώτη κιόλας μέρα μπορεί να διατηρηθεί εκεί από μία εβδομάδα έως και 10 μέρες. Ισχύουν, βέβαια, όσα είπαμε παραπάνω για το σωστό τύλιγμα, το κενό αέρος, τα αεροστεγή δοχεία κ.λπ.

Αν το γλυκό είναι ακάλυπτο και έρχεται σε επαφή με το περιβάλλον και τον αέρα θα ξεραθεί και θα αλλοιωθεί είτε είναι στο ντουλάπι είτε είναι στο ψυγείο.

Στην κατάψυξη για 2-3 μήνες

Γενικά, επικρατεί η άποψη ότι κατεψυγμένο σημαίνει μπαγιάτικο, ενώ στην πραγματικότητα ισχύει το εντελώς αντίθετο. Αν καταψύξουμε τα τσουρέκια τη σωστή στιγμή, και με τον τρόπο που πρέπει, τότε όταν τα βγάλουμε και αποψύξουμε θα είναι όπως ήταν όταν τα φτιάξαμε. Τα βάζουμε λοιπόν στο ψυγείο τυλιγμένα καλά ή αποθηκευμένα με τους τρόπους που τα βάζουμε και στο ντουλάπι ή στο ψυγείο και τα αφήνουμε στην κατάψυξη μέχρι και 3 μήνες.

SOS: Όταν έρθει ή ώρα του ξεπαγώματος δεν τα αφήνουμε κατευθείαν έξω πάνω στον πάγκο,﻿ αλλά τα μεταφέρουμε στη συντήρηση για μία μέρα.