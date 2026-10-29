Πώς θα κάνεις την παραδοσιακή αγιορείτικη κακαβιά βήμα προς βήμα -Τα ψάρια που πρέπει να προτιμήσεις - iefimerida.gr

Μεγαλειώδης μέσα στην απλότητά της η ψαρόσουπα είναι η πιο νόστιμη και θρεπτική σούπα. Η συνταγή των ψαράδων, των μοναχών και των μαμάδων μας.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Τα λαχανικά τοποθετούνται σε μεγάλη κατσαρόλα και από πάνω προστίθενται τα ψάρια, τυλιγμένα σε τουλπάνι. Το σύνολο καλύπτεται με νερό, ελαιόλαδο και αλατοπίπερο, έτοιμο για την έναρξη του μαγειρέματος.

Η κατσαρόλα κλείνεται με το καπάκι και θερμαίνεται σε δυνατή φωτιά μέχρι να πάρει βράση. Αμέσως μετά, η θερμοκρασία χαμηλώνει και η σούπα σιγοβράζει για περίπου 30 λεπτά, ώστε να αναδειχθούν οι γεύσεις.

Μετά το βράσιμο, τα ψάρια και τα λαχανικά αφαιρούνται προσεκτικά από την κατσαρόλα και τοποθετούνται σε πιατέλα. Ο ζωμός που απομένει σουρώνεται και επιστρέφεται καθαρός στο σκεύος για το επόμενο βήμα.

Στον καθαρό ζωμό προστίθεται το ρύζι και βράζει για 15 λεπτά μέχρι να μαλακώσει και να χυλώσει η σούπα. Το πιάτο ολοκληρώνεται με την προσθήκη χυμού λεμονιού και είναι έτοιμο για σερβίρισμα.

Η παράδοση της κακαβιάς αρχίζει από τους ψαράδες που τη μαγείρευαν πάνω στη βάρκα αλλά και στην ακροθαλασσιά αξιοποιώντας την ψαριά που δεν κατάφερναν να πουλήσουν αλλά και τα φρέσκα της κάθε εποχής. Το ίδιο έκαναν και συνεχίζουν να κάνουν φυσικά και στα μοναστήρια με ό,τι δίνει η γη και η θάλασσα κάθε περίοδο του χρόνου ακολουθώντας τη σοφία της εποχικότητας και της εντοπιότητας. Σε κάθε περίπτωση, το αποτέλεσμα που προκύπτει είναι πεντανόστιμο και φυσικά εξαιρετικά θρεπτικό. Ένα πιάτο απολαυστικό, δυναμωτικό για παιδιά και μεγάλους. Μια συνταγή που δικαίως πέρασε στα χέρια μαμάδων και γιαγιάδων βρίσκοντας τη θέση της στην καθημερινότητα του οικογενειακού τραπεζιού.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κακαβιά

Υλικά για 6 άτομα

2 κιλά βραστόψαρα (σκορπίνες, μπακαλιαράκια, φαγκριά, δράκαινες, πέρκες, πεσκανδρίτσες, συναγρίδες, ροφοί, σφυρίδες), καθαρισμένα

2 ξερά κρεμμύδια, χοντροκομμένα

2 σκελίδες σκόρδου, χοντροκομμένες

2 μέτριες πατάτες, χοντροκομμένες

2 καρότα, χοντροκομμένα

2 κλωνάρια σέλινο, χοντροκομμένα

1 σφηνάκι ρύζι Γλασέ

½ φλ. ε.π. ελαιόλαδο

αλάτι

φρεσκοτριμμένο πιπέρι

χυμός από 1 λεμόνι

1 χούφτα

Εκτέλεση

Βάζουμε όλα τα λαχανικά σε μια μεγάλη κατσαρόλα. τυλίγουμε τα ψάρια με ένα μεγάλο τουλπάνι και τα τοποθετούμε πάνω από τα λαχανικά. Προσθέτουμε 3 λίτρα νερό μέχρι να καλυφθούν εντελώς όλα τα υλικά. Περιχύνουμε με το ελαιόλαδο πασπαλίζομε με μπόλικο αλατοπίπερο. Κλείνουμε με το καπάκι και ζεσταίνουμε σε δυνατή φωτιά μέχρι να κοχλάσει. Χαμηλώνουμε τη φωτιά (από δυνατή σε μέτρια) και βράζουμε για 30 λεπτά. Με μια τσιμπίδα ή κουτάλα βγάζουμε τα ψάρια και τα λαχανικά σε μια πιατέλα. Περνάμε τον ζωμό με ένα ψιλό σουρωτήρι και τον ρίχνουμε πάλι στην κατσαρόλα. Ρίχνουμε το ρύζι και βράζουμε για 15 λεπτά ακόμα μέχρι να μαλακώσει το ρύζι και να χυλώσει σούπα. Περιχύνουμε με τον χυμό λεμονιού και σερβίρουμε.﻿

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Tips

-Όσο περισσότερα υλικά βάλετε στην κακαβιά τόσο πιο νόστιμη θα γίνει. Εκτός από τα ψάρια, της πάνε πολύ και τα θαλασσινά. Δεν χρειάζεται ποσότητα αλλά ποικιλία, οπότε εμπλουτίστε την με μια χούφτα γαρίδες, λίγα μύδια, ένα χοντροκομμένο καλαμάρι, μερικές σουπιές ή 1-2 πλοκάμια χταποδιού.

-Τα υγρά πρέπει να καλύπτουν ίσα ίσα τα ψάρια, τα θαλασσινά και τα λαχανικά για να βγει πηχτό και γευστικό το ζουμί. Οπότε φροντίστε να μην παραγεμίσετε την κατσαρόλα με νερό γιατί θα βγει άγευστη η σούπα αλλά και να μην βάλετε λιγότερο και αφήσετε εκτός τα υλικά γιατί θα μείνουν άβραστα και θα κολλήσουν.