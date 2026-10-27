Πώς να ψήσετε κάστανα στον φούρνο μικροκυμάτων σε λίγα λεπτά -Με γρήγορο και εύκολο τρόπο - iefimerida.gr

Το φθινόπωρο είναι εδώ και μαζί του έχει φέρει την προσμονή για ζεστά κάστανα. Όπως και να τα ψήσετε, έχουν ξεχωριστή γεύση.

Βέβαια, υπάρχει ένα πρόβλημα, καθώς τα χρονικά περιθώρια και η διάθεση είναι περιορισμένα για να τα ψήσετε παραδοσιακά σε μία ψησταριά. Αν θέλετε να το κάνετε γρήγορα, υπάρχει μία συσκευή στην κουζίνα σας που μπορεί να λύσει το συγκεκριμένο ζήτημα.

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Ο φούρνος μικροκυμάτων αποτελεί μία καλή εναλλακτική, που προσφέρει ταχύτητα. Μπορεί γευστικά να μην κινείται στα επίπεδα των κάστανων που είναι ψημένα στα κάρβουνα, όμως το αποτέλεσμα είναι καλό, προσφέροντας νόστιμη και μαλακή ψίχα.

Τι να κάνετε για να ξεφλουδίζονται εύκολα τα κάστανα

Για να μπορέσετε να απολαύσετε τα κάστανα που θα ψήσετε στον φούρνο μικροκυμάτων και να μην ταλαιπωρηθείτε με το ξεφλούδισμά τους, υπάρχει ένα μυστικό που θα κάνει τη ζωή σας ευκολότερη.

Πριν βάλετε τα κάστανα στον φούρνο μικροκυμάτων, χαράξτε τα, προκειμένου να απελευθερώνεται ο ατμός και να μειώσετε τον κίνδυνο να σκάσουν.

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Παρακάτω μπορείτε να δείτε οδηγίες για τα βήματα που πρέπει να κάνετε για να ψήσετε τα κάστανα στον φούρνο μικροκυμάτων σωστά και να έχετε ένα άρτιο αποτέλεσμα.

Τα υλικά που θα χρειαστείτε για να ψήσετε κάστανα στον φούρνο μικροκυμάτων

Για να ετοιμάσετε μία απλή συνταγή, θα χρειαστείτε τα εξής υλικά:

1 κιλό φρέσκα κάστανα

Λίγο χοντρό αλάτι

Δεντρολίβανο ή μάραθο (προαιρετικά)

Λίγο νερό για να υγράνετε ελαφρώς τα κάστανα

Από τη στιγμή που μιλάμε για μία σχετικά μεγάλη ποσότητα, καλό είναι να χωρίσετε τα κάστανα σε πολλές μερίδες. Παράλληλα, πρέπει να βάλετε μικρές ποσότητες στον φούρνο μικροκυμάτων και όχι όλα μαζί τα κάστανα. Έτσι θα εξασφαλίσετε ομοιόμορφο αποτέλεσμα και καλύτερη υφή.

Βήμα βήμα, πώς να ψήσετε τα κάστανα στον φούρνο μικροκυμάτων

Να επιλέξτε τα σωστά κάστανα και να τα πλύνετε καλά﻿



Το πρώτο σημαντικό βήμα είναι να επιλέξετε τα ιδανικά κάστανα. Πρέπει να είναι σφιχτά, σχετικά βαριά για το μέγεθός τους, με λεία φλούδα και χωρίς τρύπες ή άλλα σημάδια αλλοίωσης.

Στη συνέχεια, πρέπει να τα πλύνετε καλά και να τα στεγνώσετε. Αυτή είναι μία ευκαιρία για να τσεκάρετε την όψη τους και να αφήσετε στην άκρη όσα φαίνονται ζαρωμένα.

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Η ποιοτική πρώτη ύλη παίζει κομβικό ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα, με τα φρέσκα και καλοδιατηρημένα κάστανα είναι προσφέρουν ένα γευστικό αποτέλεσμα.

Χαράξτε κάθε κάστανο

Πρόκειται για το σημαντικό βήμα στη συνταγή. Με ένα μικρό, κοφτερό μαχαίρι, χαράξτε σταυρωτά το κέλυφος του κάθε κάστανου, κατά προτίμηση στο πιο στρογγυλό ή φουσκωτό σημείο.

Η τομή πρέπει να διαπερνά το κέλυφος, ώστε να διαφεύγει ο ατμός κατά τη θέρμανση. Προσέξτε όταν κρατάτε τα κάστανα, γιατί το κέλυφος μπορεί να γλιστράει. Χρησιμοποιήστε μια σταθερή επιφάνεια και κρατήστε τα δάχτυλά σας μακριά από τη λεπίδα.

Μη βάζετε ποτέ ολόκληρα κάστανα χωρίς να τα έχετε χαράξει καλά στον φούρνο μικροκυμάτων. Ο ατμός που συσσωρεύεται στο εσωτερικό μπορεί να σκάσουν κατά το ψήσιμο. Το Πανεπιστήμιο Tufts συνιστά να κάνετε τομές στο κέλυφος, πριν μαγειρέψετε τα κάστανα.

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Ρίξτε αλάτι

Αφού ετοιμάσετε όλα τα κάστανα, βάλτε μια μικρή ποσότητα σε ένα πιάτο ή σε ένα σκεύος κατάλληλο για μικροκύματα, απλώνοντάς τα σε μία μόνο στρώση.

Πασπαλίστε με χοντρό αλάτι κατά βούληση. Αν θέλετε να δοκιμάσετε μια διαφορετική γεύση, προσθέστε προαιρετικά λίγο δεντρολίβανο ή μάραθο.

Αποφύγετε να γεμίσετε υπερβολικά το σκεύος. Όταν τα κάστανα είναι το ένα πάνω στο άλλο, το ζέσταμα μπορεί να είναι λιγότερο ομοιόμορφο και μερικά μπορεί να γίνουν υπερβολικά σκληρά, ενώ άλλα να παραμείνουν μισοψημένα.

Βάλτε σωστά τα κάστανα στον φούρνο μικροκυμάτων για να ψηθούν ομοιόμορφα



Τοποθετήστε το δοχείο στον φούρνο μικροκυμάτων και αρχίστε ζεσταίνοντας τη μερίδα για περίπου δύο με τρία λεπτά στη μέγιστη ισχύ.

Ο ακριβής χρόνος εξαρτάται από την ισχύ της συσκευής, το μέγεθος των κάστανων και την ποσότητα που βάλατε στο δοχείο. Γι’ αυτό, ξεκινήστε με σύντομο χρόνο και ελέγξτε το αποτέλεσμα προτού παρατείνετε το ζέσταμα.

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Μπορείτε να σκεπάσετε τα κάστανα με καπάκι κατάλληλο για φούρνο μικροκυμάτων, τοποθετημένο χωρίς να κλείνει αεροστεγώς, ή με ελαφρώς βρεγμένο χαρτί κουζίνας κατάλληλο για τη συσκευή. Αυτή η προφύλαξη μπορεί να βοηθήσει στον περιορισμό της υπερβολικής ξήρανσης.

Αν χρειάζεται, ζεστάνετε ξανά για διαστήματα περίπου 30 δευτερολέπτων, ελέγχοντας την υφή κάθε φορά. Προσέξτε όταν ανοίγετε το δοχείο, γιατί ο ατμός μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα.

Δεν χρειάζεται να βάλετε δεύτερο μπολ με νερό για να απορροφήσει την ακτινοβολία: Αυτός ο ισχυρισμός, που επαναλαμβάνεται μερικές φορές σε σπιτικές συνταγές, είναι λανθασμένος. Το σημαντικό είναι να χρησιμοποιείτε κατάλληλα δοχεία και να ακολουθείτε τις οδηγίες ασφαλείας του κατασκευαστή του φούρνου μικροκυμάτων.

Ελέγξτε αν έχουν ψηθεί καλά

Όταν τελειώσει ο αρχικός χρόνος, αφαιρέστε προσεκτικά το σκεύος και ελέγξτε ένα από τα κάστανα.

Το σημείο που έχετε χαράξει τα κάστανα θα πρέπει να ανοίγει μερικώς και η σάρκα να είναι μαλακή, χωρίς να έχει σκληρή και ωμή υφή στο κέντρο.

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Αν είναι ακόμη σκληρό, βάλτε ξανά τα κάστανα στον φούρνο μικροκυμάτων για σύντομα χρονικά διαστήματα, μέχρι να είναι έτοιμα.

Αποφύγετε να τα ζεστάνετε για υπερβολικά για αρκετή ώρα. Η υπερβολική θερμότητα μπορεί να κάνει τα κάστανα ξηρά, σκληρά και λιγότερο ευχάριστα στην κατανάλωση.

Αν ετοιμάζετε ένα κιλό κάστανα, επαναλάβετε τη διαδικασία με νέες μερίδες, προσαρμόζοντας τον χρόνο όπως χρειάζεται.

Αφήστε τα κάστανα να ξεκουραστούν πριν τα ξεφλουδίσετε



Αφού ζεσταθούν, αφήστε τα κάστανα να ξεκουραστούν για περίπου πέντε λεπτά, σκεπασμένα με μια καθαρή πετσέτα κουζίνας ή με κατάλληλο κάλυμμα.

Αυτό το διάστημα επιτρέπει στη θερμότητα να κατανεμηθεί καλύτερα και μπορεί να διευκολύνει την αφαίρεση του κελύφους και της εσωτερικής φλούδας.

Ξεφλουδίστε τα όσο είναι ακόμη ζεστά, αλλά προσέξτε τη θερμοκρασία: Το κέλυφος και η ψίχα μπορεί να διατηρούν αρκετή θερμότητα. Αν είναι υπερβολικά ζεστά για να τα πιάσετε, περιμένετε λίγα λεπτά ακόμη.

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Σερβίρετέ τα αμέσως, όσο είναι ζεστά και μαλακά.

Πόση ώρα χρειάζονται τα κάστανα για να ψηθούν στον φούρνο μικροκυμάτων;

Ο χρόνος εξαρτάται κυρίως από την ισχύ του φούρνου μικροκυμάτων, το μέγεθος των κάστανων και την ποσότητα που ετοιμάζετε κάθε φορά.

Ως αρχική ένδειξη, μια μικρή μερίδα περίπου 10 έως 15 κάστανων μπορεί να χρειαστεί δύο έως τρία λεπτά στη μέγιστη ισχύ, και στη συνέχεια να ελέγξετε την κατάστασή τους και να τα ζεστάνετε για επιπλέον χρονικά διαστήματα, αν χρειάζεται.

Αν είναι μεγαλύτερα ή αν η συσκευή έχει χαμηλότερη ισχύ, μπορεί να χρειαστούν περισσότερο χρόνο. Αντίθετα, τα μικρά κάστανα μπορεί να είναι έτοιμα πιο γρήγορα.

Μη χρησιμοποιείτε τα πέντε λεπτά ως σταθερό κανόνα για οποιαδήποτε ποσότητα. Είναι προτιμότερο να ξεκινήσετε με σύντομο χρόνο, να ελέγξετε την κατάσταση της ψίχας και να προσθέσετε χρόνο σταδιακά. Αυτή η προσέγγιση βοηθά να αποφύγετε να στεγνώσουν ή να παραψηθούν τα κάστανα.

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Κόλπα για να κάνετε πιο νόστιμα τα κάστανα

Παρόλο που ο φούρνος μικροκυμάτων είναι μια γρήγορη λύση, μερικές μικρές προφυλάξεις μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά το αποτέλεσμα.

Επιλέξτε φρέσκα κάστανα: Τα πολύ ξερά ή αλλοιωμένα κάστανα δύσκολα θα έχουν μαλακή και ευχάριστη ψίχα.

Μην παραλείψετε το χάραγμα του κελύφους: Εκτός από το ότι διευκολύνει την προετοιμασία, αυτό το βήμα επιτρέπει στον ατμό να διαφύγει κατά το ζέσταμα.

Ετοιμάστε μικρές ποσότητες: Μια μόνο στρώση από κάστανα βοηθά να ψηθούν πιο ομοιόμορφα και σας επιτρέπει να ελέγχετε καλύτερα τον χρόνο.

Μην παρατείνετε υπερβολικά το ζέσταμα: Η υπερβολική θερμότητα μπορεί να αφαιρέσει την υγρασία από την ψίχα και να τη σκληρύνει.

Καθαρίστε τα όσο είναι ακόμη ζεστά: Το κέλυφος και η εσωτερική μεμβράνη συνήθως αφαιρούνται ευκολότερα προτού κρυώσουν εντελώς τα κάστανα.

Δοκιμάστε αρωματικά βότανα: Λίγο δεντρολίβανο ή γλυκάνισος μπορεί να προσθέσει ευχάριστο άρωμα. Χρησιμοποιήστε μόνο μικρές ποσότητες, ώστε να μην καλύψουν τη φυσική γεύση των κάστανων.

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Είναι τα κάστανα στον φούρνο μικροκυμάτων ίδια με τα ψημένα στα κάρβουνα;

Όχι ακριβώς. Ο φούρνος μικροκυμάτων είναι μια πρακτική επιλογή, ειδικά όταν υπάρχει λίγος διαθέσιμος χρόνος, αλλά δεν αναπαράγει τέλεια τη χαρακτηριστική γεύση των κάστανων που ψήνονται σε παραδοσιακό καβουρδιστήρι.

Στα κάρβουνα, η έντονη θερμότητα και η επαφή με την καυτή επιφάνεια συμβάλλουν σε μια πιο καλοψημένη κρούστα και σε αρώματα που δεν αναπτύσσονται με τον ίδιο τρόπο στον φούρνο μικροκυμάτων.

Αυτή η μέθοδος ενδείκνυται, επομένως, περισσότερο για όσους θέλουν να ετοιμάσουν γρήγορα κάστανα, χωρίς να ανάψουν φωτιά ή να ζεστάνουν τον φούρνο. Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι πολύ ευχάριστο, ιδίως αν τα κάστανα είναι φρέσκα και ο χρόνος προετοιμασίας ελεγχθεί σωστά.

Αν ο στόχος είναι να πετύχετε εκείνη την καπνιστή και καβουρδισμένη γεύση που χαρακτηρίζει τους πλανόδιους πωλητές, το παραδοσιακό καβουρδιστήρι ή ο φούρνος εξακολουθούν να προσφέρουν μια διαφορετική εμπειρία.

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Πώς να διατηρήσετε τα κάστανα που θα περισσέψουν

Αν ετοιμάσετε περισσότερα κάστανα απ’ όσα μπορείτε να φάτε, αφήστε τα να κρυώσουν και φυλάξτε τα περισσεύματα σε καθαρό, κλειστό δοχείο στο ψυγείο, χωρίς να τα αφήσετε για πολλή ώρα σε θερμοκρασία δωματίου.

Καταναλώστε τα κατά προτίμηση τις επόμενες ημέρες και πετάξτε τα αν εμφανίσουν μούχλα, περίεργες οσμές ή άλλα σημάδια αλλοίωσης. Για μεγαλύτερη διάρκεια συντήρησης, μπορείτε να τα καταψύξετε αφού τα μαγειρέψετε και τα ξεφλουδίσετε, αφού πρώτα τα συσκευάσετε κατάλληλα.

Μπορείτε επίσης να αξιοποιήσετε τα κάστανα που θα περισσέψουν σε άλλα πιάτα, όπως σούπες, πουρέδες, συνοδευτικά για πιάτα με κρέας ή επιδόρπια. Έτσι αποφεύγετε τη σπατάλη και παρατείνετε τη χρησιμότητα αυτού του υλικού, που είναι τόσο συνδεδεμένο με το φθινόπωρο.