Πώς καθαρίζουμε τα μύδια - iefimerida.gr

Πριν βάλουμε να τα μύδια στην κατσαρόλα και τα μαγειρέψουμε με την αγαπημένη μας συνταγή πρέπει να τα καθαρίσουμε καλά για να τα απολαύσουμε με ασφάλεια.

Αχνιστά, σαγανάκι, γιουβέτσι και πιλάφι είναι μόνο μερικές από τις συνταγές στις οποίες μας αρέσει να απολαμβάνουμε τα μύδια. Τα αγαπημένα μας θαλασσινά που καλλιεργούνται στην Ελλάδα σε διάφορες περιοχές (Θερμαϊκός, Μαλιακός, Αμβρακικός κ.ά.) κυκλοφορούν στην αγορά φρέσκα και λαχταριστά και ειδικά τώρα το καλοκαίρι έχουν την τιμητική τους στην οικιακή μαγειρική. Πριν μιλήσουμε όμως για τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να τα κάνουμε πεντανόστιμα είναι σημαντικό να ξέρουμε να τα καθαρίζουμε καλά.

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Κρατάμε μόνο τα κλειστά και τραβάμε το γένι

Το πρώτο πράγμα που κάνουμε όταν αδειάσουμε τα μύδια στο νεροχύτη, πριν τα πλύνουμε και τα καθαρίσουμε, είναι να τα τσεκάρουμε ένα ένα και να πετάξουμε αυτά που είναι ανοιχτά και έχουν άσχημη μυρωδιά. Γενικά, τα μύδια πρέπει να μοσχοβολάνε θάλασσα και το κέλυφός τους να είναι ερμητικά κλειστό. Αφού κάνουμε τη διαλογή λοιπόν, τα μεταφέρουμε σε μια λεκάνη την οποία γεμίζουμε με παγωμένο νερό. Τα αφήνουμε εκεί για τουλάχιστον 1 ώρα μέχρι να βγάλουν την άμμο τους και να καθαρίσουν.

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Στη συνέχεια τα παίρνουμε ένα ένα στα χέρια μας και τραβάμε (από τη μύτη προς το άνοιγμα) το γένι που έχουν στην άκρη τους. Πετάμε τα γένια και τρίβουμε με σύρμα τα όστρακα μέχρι να ξεκολλήσουν τα ξένα σώματα και να γυαλίσουν. Για τα επίμονα υπολείμματα χρησιμοποιούμε ένα μαχαιράκι και ξύνουμε με μικρό κοφτερό μαχαιράκι. Ξεπλένουμε πάρα πολύ καλά τα μύδια με καθαρό παγωμένο νερό και τα ελέγχουμε ξανά ένα ένα για να βεβαιωθούμε ότι έχουν καθαρίσει εντελώς και έχουν γυαλίσει.

Προσοχή στο άχνισμα

Όποια συνταγή και να κάνουμε, τα μύδια μπαίνουν πάντα τελευταία καθώς δεν χρειάζονται πολύ μαγείρεμα αλλά ένα απλό άχνισμα για να είναι έτοιμα. Το άχνισμα αυτό διαρκεί ελάχιστα δευτερόλεπτα και εκτός από ζουμερά πεντανόστιμα μύδια μας δίνει και μια ακόμα ευκαιρία να τσεκάρουμε αν είναι ασφαλή. Μετά το άχνισμα λοιπόν, ρίχνουμε μια προσεκτική ματιά σε όλα τα μύδια κι αν κάποια δεν ανοίξουν τα βγάζουμε και τα πετάμε επιτόπου. Σε καμία περίπτωση δεν ανοίγουμε με μαχαίρι ή άλλο εργαλείο μύδια που δεν άνοιξαν στο μαγείρεμα (άρα είναι χαλασμένα) για να τα φάμε.