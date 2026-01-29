Πώς φτιάχνουμε λικέρ σοκολάτας - iefimerida.gr

Το πιο εύκολο και απολαυστικό ποτό είναι το σπιτικό σοκολατένιο λικέρ.

Ό,τι φτιάχνεται με σοκολάτα είναι εξ ορισμού ωραίο, όλοι το ξέρουν αυτό. Από τα πιο απλά γλυκά μέχρι τα πιο κλασικά φαγητά, η σοκολάτα απογειώνει τα πάντα με το δικό της μοναδικό τρόπο. Αυτή την εποχή ειδικά μπαίνει και στα αγαπημένα μας ροφήματα για να μας ζεστάνει όπως μόνο εκείνη ξέρει και μπορεί. Όταν συνδυάζεται με αλκοόλ όμως γίνεται «φάρμακο» αφού μας χαλαρώνει ή μας τονώνει, ανάλογα με τη διάθεση. Κι αν το πρώτο που σας έρχεται στο μυαλό μετά από όλα αυτά είναι να ρίξετε λίγο ουίσκι ή κονιάκ στην κούπα σας την επόμενη φορά που θα φτιάξετε ζεστή σοκολάτα, σας έχουμε κάτι ακόμα καλύτερο: σπιτικό λικέρ σοκολάτας!

Με τη συνταγή που σας δίνουμε θα ετοιμάσετε εύκολα και γρήγορα ένα σοκολατένιο λικέρ το οποίο μπορείτε να απολαύσετε σκέτο, ως απεριτίφ ή χωνευτικό, αλλά και μέσα σε ζεστά ροφήματα, κοκτέιλ και γλυκά.

Λικέρ σοκολάτας / Φωτογραφία: Shutterstock

Σοκολατένιο λικέρ

Υλικά για 1 λίτρο

400 ml φρέσκο γάλα πλήρες

250 ml κρέμα γάλακτος πλήρης

120 γρ. κακάο σκόνη

280 γρ. ζάχαρη λευκή κρυσταλλική

120 ml τζιν, βότκα ή ρούμι (λευκό)

Εκτέλεση



Σε μια μικρή κατσαρόλα ρίχνουμε το γάλα και την κρέμα γάλακτος και ζεσταίνουμε σε μέτρια φωτιά. Προσθέτουμε το κακάο και τη ζάχαρη και ανακατεύουμε με σύρμα μέχρι να λιώσουν και να ομογενοποιηθούν. Μόλις πάρει μια βράση το μείγμα κατεβάζουμε την κατσαρόλα από τη φωτιά και την αφήνουμε στην άκρη μέχρι να κρυώσει εντελώς. Προσθέτουμε λίγο λίγο το αλκοόλ ανακατεύοντας παράλληλα με σύρμα. Μεταφέρουμε το μείγμα σε ένα καθαρό γυάλινο μπουκάλι, το κλείνουμε ερμητικά και το βάζουμε στο ψυγείο. Σερβίρουμε σκέτο ή με πάγο.

Tip

Ένα σφηνάκι σπιτικό λικέρ σοκολάτας σίγουρα θα κάνει το καφέ, το τσάι, ακόμα και το γάλα σας πιο απολαυστικά. Επίσης, μπορείτε να το προσθέσετε σε μείγμα για σοκολατάκια, γλυκές κρέμες και ζύμες για μπισκότα, κέικ ή τάρτες για να δώσετε επιπλέον γεύση και άρωμα.