Πώς αποψύχουμε το ψημένο κρέας - iefimerida.gr

Πώς αποψύχουμε το ψημένο κρέας

Κατσικάκι με λαχανικά στη γάστρα / φωτογραφία: shutterstock
Ζωή Παπαφωτίου

Το κατεψυγμένο ψητό θέλει υπομονή για να αποψυχθεί όπως πρέπει. Υπάρχουν βέβαια και μερικά κόλπα με τα οποία μπορούμε να γλιτώσουμε χρόνο και κόπο.

Το ψητό κρέας τρώγεται ζεστό, κατευθείαν από τον φούρνο, μόλις βγει από τη σχάρα ή τη στιγμή που θα κατέβει από τη σούβλα. Σε όλα τα οργανωμένα μαγειρέματα και τα ψησίματα όμως, ειδικά τα πασχαλινά, πάντα κάτι περισσεύει. Λίγο ή πολύ, δεν έχει σημασία, πρέπει να συντηρηθεί σωστά για να το απολαύσουμε κάποια άλλη στιγμή. Η πιο συνηθισμένη κίνηση είναι να το σκεπάσουμε με λαδόκολλα και αλουμινόχαρτο και να το βάλουμε σε σβηστό φούρνο ή να το ακουμπήσουμε στον πάγκο/τραπέζι της κουζίνας, αν σκοπεύουμε το φάμε μέσα στις επόμενες 2 ώρες. Μετά από το δίωρο, όμως, θέλει ψυγείο για να μην αναπτύξει βακτήρια και χαλάσει. Στο ψυγείο αντέχει 3-4 μέρες, με την προϋπόθεση ότι το έχουμε βάλει σε τάπερ-ειδική σακούλα που κλείνει αεροστεγώς ή έστω το έχουμε τυλίξει σφιχτά με λαδόκολλα και αλουμινόχαρτο. Το τύλιγμα όμως θέλει προσοχή για να μην μείνει ακάλυπτο το παραμικρό σημείο, καθώς το φαγητό δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με τον αέρα και γενικά με το εσωτερικό του ψυγείου.     

Φωτογραφία: shutterstock

Το ψητό στην κατάψυξη

Εκτός από όλα τα παραπάνω όμως, υπάρχει και η επιλογή της κατάψυξης. Οπότε αν θέλουμε να κρατήσουμε το κρέας για 2-3 μήνες καλό είναι να το καταψύξουμε. Για να γίνει αυτό πρέπει να περιμένουμε να κρυώσει πάρα πολύ καλά (τουλάχιστον 2 ώρες). Μετά το βάζουμε σε τάπερ ή σακούλα, όπως περιγράψαμε παραπάνω, καθώς το κενό αέρος είναι πολύ σημαντικό για να παραμείνει ασφαλές, και όταν αποψυχθεί και το ζεστάνουμε να είναι νόστιμο και μαλακό σαν να ψήθηκε μόλις.

Φωτογραφία: shutterstock

Σταδιακή απόψυξη

Το ψητό για να φαγωθεί θέλει ζέσταμα και μάλιστα προσεκτικό (για να μη στεγνώσει). Όταν είναι όμως στην κατάψυξη πρέπει πρώτα να το αποψύξουμε και ύστερα να το ζεστάνουμε. Ο γενικός κανόνας λέει ότι δεν πρέπει να ανέβει απότομα η θερμοκρασία του γιατί θα χαλάσει, οπότε σε καμία περίπτωση δεν το αποψύχουμε ποτέ σε θερμοκρασία δωματίου, δηλαδή αφήνοντάς το στον πάγκο της κουζίνας. Ο ασφαλέστερος τρόπος λοιπόν είναι να το μεταφέρουμε στο ψυγείο για ένα βράδυ ή ένα ολόκληρο 24ωρο και μετά να το ζεστάνουμε στον φούρνο σε χαμηλή θερμοκρασία (100°C στον αέρα) για 10-15 λεπτά. Για οικονομία χρόνου μπορούμε να το βάλουμε σε μπεν μαρί (μπολ που εφάπτεται σε άλλο μπολ γεμάτο με κρύο νερό) ή να χρησιμοποιήσουμε φούρνο μικροκυμάτων. Σε όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει το κρέας να καταναλωθεί αμέσως, να μην μπει ξανά στο ψυγείο ή στην κατάψυξη και φυσικά να μην αποψυχθεί-ζεσταθεί ξανά.  

Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ