Ποιο χρώμα πιπεριάς είναι καλύτερο για την υγεία σας; Οι διαιτολόγοι εξηγούν - iefimerida.gr

Μπορεί να διαλέγουμε πιπεριές με διαφορετικά χρώματα για να κάνουμε τα πιάτα πιο εντυπωσιακά στο μάτι, όμως στην επιλογή αυτή υπάρχει και διατροφική ουσία.

Μπορεί να διαλέγουμε πιπεριές με διαφορετικά χρώματα για να κάνουμε τα πιάτα πιο εντυπωσιακά στο μάτι, όμως στην επιλογή αυτή υπάρχει και διατροφική ουσία.

Πράσινες, πορτοκαλί, κόκκινες, πιο κόκκινες ή ακόμα και κίτρινες. Μερικές πιπεριές στο φαγητό δεν το κάνουν μόνο πιο νόστιμο, αλλά και φωτογραφικά πιο θελκτικό.

Όμως διαιτολόγοι σημειώνουν πως αν έχουμε ανάγκη συγκεκριμένες βιταμίνες, πρέπει να επιλέγουμε κατά προτεραιότητα το ανάλογο χρώμα πιπεριάς.

Από τη γεύση του απόλυτου λαχανικού της πράσινης πιπεριάς έως τη γεμάτη αντιοξειδωτικά γλυκύτητα της κόκκινης, οι πράσινες, κίτρινες, πορτοκαλί και κόκκινες πιπεριές προσφέρουν η καθεμία κάτι ελαφρώς διαφορετικό. Η κατανόηση του ποια πιπεριά είναι η πιο υγιεινή μπορεί να σας βοηθήσει να κάνετε πιο έξυπνες επιλογές ανάλογα με τους διατροφικούς σας στόχους και τις γευστικές σας προτιμήσεις.

Το ουράνιο τόξο των πιπεριών

Οι πιπεριές διατίθενται σε ποικιλία χρωμάτων, με το πράσινο, το κίτρινο, το πορτοκαλί και το κόκκινο να είναι τα πιο συνηθισμένα. Αν και μπορεί να φαίνονται σαν εντελώς διαφορετικές ποικιλίες, οι διαφορές στο χρώμα των πιπεριών οφείλονται κυρίως στον βαθμό ωρίμανσής τους, σύμφωνα με τη διαιτολόγο Έριν Κένι που μίλησε στην ιστοσελίδα της γνωστής Αμερικανίδας επιχειρηματία Μάρθα Στιούαρτ, «marthastewart.com».

Πρώτες χρονικά στην συγκομιδή μαζεύονται οι πράσινες πιπεριές, ακολουθούν οι κίτρινες, οι πορτοκαλί και οι κόκκινες. Καθώς οι πιπεριές ωριμάζουν, τα φυσικά σάκχαρα αυξάνονται, καθιστώντας τις νόστιμες και γλυκές. Δεν είναι απλώς πολύχρωμες, αλλά και χημικά σύνθετες, σημειώνει η Κίλιν Μέρφι, διαιτολόγος και ιδρύτρια της Third Eye Nourishment.

«Κάθε απόχρωση αντιπροσωπεύει ένα διαφορετικό προφίλ θρεπτικών συστατικών, που επηρεάζεται από την ωριμότητα, την ποικιλία και τα αντιοξειδωτικά που είναι ειδικά για κάθε χρωστική ουσία», εξηγεί η επιστήμονας.

Στο παρακάτω βίντεο, μπορείτε να δείτε πώς μεγαλώνουν οι πιπεριές και πώς προκύπτουν τα διαφορετικά τους χρώματα.

Οι πράσινες πιπεριές είναι η βάση

Οι πράσινες πιπεριές είναι συνήθως οι πιο οικονομικές. «Οι πράσινες πιπεριές είναι οι λιγότερο ώριμες και έχουν μια χαρακτηριστική γεύση χόρτου, ελαφρώς πικρή», λέει ο Ματ Φάουλερ, υπεύθυνος της κατηγορίας φρέσκων προϊόντων στη Natural Grocers.

Από διατροφική άποψη, περιέχουν πολλές φυτικές ίνες, αλλά έχουν τα χαμηλότερα επίπεδα ζάχαρης και αντιοξειδωτικών, σύμφωνα με την Κένι. Προσθέτει ότι ορισμένοι άνθρωποι θεωρούν τις πράσινες πιπεριές τις πιο δύσκολες στην πέψη, πιθανώς λόγω των σκληρών κυτταρικών τοιχωμάτων τους, ειδικά όταν είναι ωμές.

Οι κίτρινες πιπεριές είναι η ισορροπία

Οι κίτρινες και πορτοκαλί πιπεριές βρίσκονται στη μέση όσον αφορά τη γεύση και τη θρεπτική αξία. «Προσφέρουν μια ωραία ισορροπία, με μια απαλή γλυκύτητα και τραγανή υφή», λέει ο Φάουλερ.

Αν και δεν περιέχουν τόση βιταμίνη C όσο οι κόκκινες πιπεριές, προσφέρουν διαφορετικά θρεπτικά συστατικά. Σύμφωνα με τη Μέρφι, οι κίτρινες πιπεριές είναι πλούσιες σε λουτεΐνη και ζεαξανθίνη, που συμβάλλουν στην υγεία των ματιών.

Οι πορτοκαλί πιπεριές είναι επίσης πλούσιες σε β-κρυπτοξανθίνη, η οποία έχει και άλλα σημαντικά οφέλη για την υγεία.

Οι κόκκινες πιπεριές είναι πλούτος

Οι κόκκινες πιπεριές είναι οι πιο πλούσιες σε θρεπτικά συστατικά από όλες τις πιπεριές. «Συγκεκριμένα, έχουν την υψηλότερη περιεκτικότητα σε βιταμίνη C, A και λυκοπένιο», λέει η Κίνι. Όλα αυτά είναι ισχυρά αντιοξειδωτικά που βοηθούν στην ενίσχυση της υγείας του ανοσοποιητικού συστήματος, στη μείωση της φλεγμονής και στην προστασία της υγείας της καρδιάς και του προστάτη, εξηγεί.

Οι κόκκινες πιπεριές αναδεικνύονται συνήθως νικήτριες και στη γεύση, καθώς είναι πλήρους ωρίμανσης και άρα οι πιο γλυκές. «Έχουν μια γεύση με βάθος που τις καθιστά αγαπημένες για ωμό σνακ και ψήσιμο», λέει ο Φάουλερ.

Μάλιστα κερδίζουν και στην συντήρησ, καθώς είναι πιθανό να διαρκέσουν περισσότερο. Μπορεί να νομίζετε ότι η πράσινη πιπεριά είναι η καλύτερη για αποθήκευση επειδή μαζεύεται νωρίτερα, λέει ο Φάουλερ, αλλά αυτό δεν ισχύει. «Η πιπεριά που διαρκεί περισσότερο είναι η κόκκινη. Είναι πλήρως ώριμη και συχνά διατηρείται καλύτερα όταν αποθηκεύεται σωστά».

Ποια πιπεριά είναι η πιο υγιεινή;

Σύμφωνα με τις Μέρφι και Κένι, επειδή έχουν περισσότερο χρόνο να απορροφήσουν θρεπτικά συστατικά από το έδαφος και να ωριμάσουν, οι κόκκινες πιπεριές βρίσκονται στην κορυφή των διατροφικών πινάκων. «Αν ψάχνετε για την πιο υγιεινή επιλογή, προτιμήστε τις κόκκινες», συμβουλεύει η Κένι.

Όταν επιλέγετε ποιες πιπεριές θα αγοράσετε, λάβετε υπόψη τις γευστικές σας προτιμήσεις, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύετε να τις μαγειρέψετε. Αν αναζητάτε μια νότα πικρίας ή μια πιο έντονη γεύση, οι πράσινες πιπεριές είναι η ιδανική επιλογή. Για πιάτα που απαιτούν μια πινελιά γλυκύτητας ή χρώματος, οι πορτοκαλί, κίτρινες ή κόκκινες πιπεριές είναι εξαιρετικές επιλογές, σημειώνει ο Φάουλερ.