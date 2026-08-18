Η γιαγιά Φελίσα αποκαλύπτει: «Οι καλύτερες πατάτες δεν είναι οι τηγανητές αλλά αυτές με σκόρδο, αλάτι και μισό ποτήρι κονιάκ - iefimerida.gr

Οι πατάτες είναι ένα από τα πιο διαδεδομένα και ευέλικτα τρόφιμα στον κόσμο.

Καθημερινά, χιλιάδες άνθρωποι τις εντάσσουν στη διατροφή τους, είτε ως κύριο συστατικό μιας συνταγής είτε ως συνοδευτικό πιάτο. Επιπλέον, πρόκειται για ένα προϊόν που μπορεί να προσαρμοστεί σε μια τεράστια ποικιλία μαγειρικών παρασκευών.

Ένα από τα πιο δημοφιλή πιάτα είναι οι τηγανητές πατάτες, μια απλή συνταγή που συνήθως κερδίζει σχεδόν τους πάντες. Ωστόσο, υπάρχουν πολλές ακόμη εναλλακτικές, όπως η πρόταση της Φελίσα, μιας γιαγιάς που λατρεύει να μαγειρεύει και μοιράζεται τη δική της ιδιαίτερη συνταγή για «patatas a la importancia» (πατάτες σε πλούσια σάλτσα), μια οικονομική επιλογή που είναι, πάνω απ’ όλα, γεμάτη γεύση.

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Συστατικά

ένα κιλό πατάτες

αλάτι, κατά βούληση

δύο αυγά

100 γραμμάρια αλεύρι σίτου

ελαιόλαδο

δύο φύλλα δάφνης

τρεις σκελίδες σκόρδο

μια χούφτα φρέσκο μαϊντανό

μια φέτα ψωμί

μισό κρεμμύδι

μισό ποτήρι κονιάκ

νερό

Εκτέλεση της συνταγής όπως την φτιάχνει η Φελίσια

Αρχικά, η Φελίσα ξεφλουδίζει και κόβει τις πατάτες σε ροδέλες περίπου δύο εκατοστών. Προσθέτει αλάτι και τις αφήνει να σταθούν για πέντε λεπτά, ώστε να αποβάλουν τα υγρά τους. Στη συνέχεια, αλευρώνει κάθε φέτα, τινάζει το περίσσιο αλεύρι, τη βουτά σε χτυπημένο αυγό και τηγανίζει τις πατάτες σε άφθονο καυτό ελαιόλαδο.

Ενώ τηγανίζονται οι πατάτες, η γιαγιά-μαγείρισσα πολτοποιεί στο γουδί το σκόρδο, τον μαϊντανό και το τηγανισμένο ψωμί, μέχρι να δημιουργηθεί ένα ομοιογενές μείγμα. Για να δέσουν καλά όλα τα υλικά, προσθέτει λίγο νερό. Στη συνέχεια, σοτάρει σε χαμηλή φωτιά το ψιλοκομμένο κρεμμύδι, προσθέτει το κονιάκ και μισό ποτήρι νερό.

Καθώς συνεχίζει να ανακατεύει στην κατσαρόλα, η Φελίσα προσθέτει το αυγό που έχει περισσέψει από το πανάρισμα, μαζί με λίγο νερό. Στη συνέχεια, προσθέτει το μείγμα με το σκόρδο και τον μαϊντανό, καθώς και τα φύλλα δάφνης, και αφήνει τη σάλτσα να σιγοβράσει μέχρι να εξατμιστεί όλο το αλκοόλ.

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Έπειτα, προσθέτει ακόμη ένα ποτήρι νερό, διορθώνει το αλάτι και περιμένει μέχρι να πάρει βράση το μείγμα.

Τέλος, περιχύνει τις πατάτες με το περιεχόμενο της κατσαρόλας, σκεπάζει την κατσαρόλα και μαγειρεύει σε μέτρια προς χαμηλή φωτιά για περίπου 20 λεπτά.