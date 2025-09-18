Συνταγή για μουστοκούλουρα: Τραγανά και μυρωδάτα - iefimerida.gr

Τώρα που έχουμε φρέσκο μούστο είναι η καλύτερη στιγμή να φτιάξουμε τα αγαπημένα μας κουλουράκια.

Τα μουστοκούλουρα είναι ταυτισμένα με το φθινόπωρο λόγω της εποχικότητας του μούστου. Κάθε Σεπτέμβρη οι φούρνοι γεμίζουν γλυκά και τραγανά κουλουράκια που μοσχοβολάνε κανελογαρύφαλλο και έχουν αυτή την μοναδική επίγευση του κρασιού. Εκτός από νόστιμα βέβαια είναι και θρεπτικά αφού, όπως ακριβώς και τα σταφύλια (άρα και ο μούστος), είναι γεμάτα βιταμίνες, μέταλλα και αντιοξειδωτικά. Οπότε μας δυναμώνουν και αναζωογονούν τον οργανισμό μας σε κάθε επίπεδο. Επίσης, είναι μια πολύ καλή επιλογή για τα παιδιά, όταν ζητούν γλυκό ή ένα σνακ ανάμεσα στα γεύματά τους.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αν έχουμε βέβαια δικό μας μούστο, είναι μια καλή ευκαιρία να φτιάξουμε σπιτικά μουστοκούλουρα μιας και η παραδοσιακή συνταγή τους είναι εύκολη και γρήγορη. Γιατί, κακά τα ψέματα, σαν τα σπιτικά δεν έχει!

Τραγανά μουστοκούλουρα με σταφίδες

Υλικά για περίπου 30 κομμάτια

500 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

1 κούπα ε.π. ελαιόλαδο

1 κούπα ζάχαρη λευκή, κρυσταλλική

1 κούπα μούστος

1 κ.γ. γαρίφαλο σε σκόνη

1 κ.γ. κανέλα σε σκόνη

½ κ.γ. μαγειρική σόδα

1 χούφτα μαύρες σταφίδες

Εκτέλεση

﻿Σε ένα μεγάλο μπολ ρίχνομε το ελαιόλαδο, τη ζάχαρη, τον μούστο και τα μπαχαρικά. Ανακατεύουμε με σύρμα, να λιώσει λίγο η ζάχαρη. Σε ένα άλλο μπολ ανακατεύουμε το αλεύρι με τη σόδα. Συνεχίζουμε το ανακάτεμα των υγρών με το χέρι προσθέτοντας λίγο λίγο το αλεύρι με τη σόδα και τις σταφίδες μέχρι να ενωθούν καλά σε μια μαλακή ζύμη. Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 200°C στον αέρα. Κόβουμε κομματάκια των 25 γρ. (μέγεθος καρυδιού) από τη ζύμη και πλάθουμε σαν κορδόνια και ύστερα τα ενώνουμε τις άκρες σε στρογγυλό σχήμα με τρύπα στη μέση. Τα αραδιάζουμε σε ταψί στρωμένο με λαδόκολλα και ψήνουμε στον φούρνο για 25 λεπτά. Τα μεταφέρουμε σε σχάρα και τα αφήνουμε να κρυώσουν καλά.