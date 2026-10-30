«Όταν κόβει η μαγιονέζα, λίγο νερό μπορεί να τη σώσει», συνιστά σεφ - iefimerida.gr

Η σπιτική μαγιονέζα μπορεί εύκολα να χάσει την κρεμώδη υφή της κατά την παρασκευή της, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι πρέπει να την πετάξετε και να ξεκινήσετε από την αρχή.

Ο Ισπανός σεφ Alfredo Vozmediano, με έδρα τη Μαδρίτη, αποκαλύπτει ένα απλό κόλπο που μπορεί να επαναφέρει τη μαγιονέζα στην επιθυμητή υφή της, χρησιμοποιώντας μόνο λίγο νερό.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Όταν κόβει η μαγιονέζα, πρέπει να χρησιμοποιήσετε λίγο νερό για να την επαναφέρετε στην αρχική της κατάσταση», εξηγεί ο σεφ, τονίζοντας ότι το μυστικό βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο ενσωματώνεται το νερό στο μείγμα.

Η μαγιονέζα είναι ένα γαλάκτωμα που μπορεί να διασπαστεί για διάφορους λόγους. Η υπερβολικά γρήγορη προσθήκη του λαδιού, η διαφορετική θερμοκρασία των υλικών, οι απότομες κινήσεις του μπλέντερ ή η μη τήρηση των σωστών αναλογιών μπορούν να επηρεάσουν τη συνοχή της.

Σημαντικό ρόλο παίζει και ο τρόπος με τον οποίο ξεκινά η παρασκευή. Εάν το μείγμα περιέχει εξαρχής υπερβολική ποσότητα λίπους ή εάν το λάδι προστεθεί όλο μαζί, η ομογενοποίηση των υλικών γίνεται δυσκολότερη, αυξάνοντας τις πιθανότητες να κόψει η μαγιονέζα.



Πώς να σώσετε τη μαγιονέζα που έχει κόψει



Για να διορθώσετε μια μαγιονέζα που έχει κόψει, ο Alfredo Vozmediano προτείνει να αποκαταστήσετε την ισορροπία των συστατικών προσθέτοντας μικρή ποσότητα νερού.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αρχικά, τοποθετήστε σε ένα καθαρό δοχείο του μπλέντερ λίγο από το μείγμα που έχει κόψει και προσθέστε μικρή ποσότητα νερού. Χτυπήστε τα υλικά μέχρι να ομογενοποιηθούν και στη συνέχεια αρχίστε να προσθέτετε σταδιακά την υπόλοιπη μαγιονέζα, με τον ίδιο τρόπο που θα προσθέτατε το λάδι κατά την αρχική παρασκευή της.

Με τη σταδιακή ενσωμάτωση των υλικών, το μείγμα μπορεί να αποκτήσει ξανά τη σταθερή και κρεμώδη υφή του.

Ο σεφ συνιστά επίσης, μόλις αποκατασταθεί το γαλάκτωμα, να προστεθεί λίγο έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, εφόσον επιθυμείτε πιο πηχτή υφή. Η προσθήκη πρέπει να γίνεται αργά και με συνεχές χτύπημα, ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να διαχωριστούν ξανά τα συστατικά.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα υλικά και η σωστή παρασκευή της σπιτικής μαγιονέζας



Για την παρασκευή σπιτικής μαγιονέζας χρειάζονται ένα αυγό, 200 ml ήπιου ελαιόλαδου, μισή κουταλιά της σούπας χυμό λεμονιού ή ξίδι και αλάτι ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

Ο Vozmediano επισημαίνει ότι είναι προτιμότερο το αυγό να βρίσκεται σε θερμοκρασία δωματίου, καθώς αυτό διευκολύνει την ομογενοποίηση των υλικών. Παράλληλα, χρειάζεται προσοχή στην προσθήκη του λαδιού, ώστε να ενσωματωθεί σωστά στο μείγμα.

Για την παρασκευή, τοποθετήστε το αυγό στο δοχείο του μπλέντερ και προσθέστε το λάδι, μια πρέζα αλάτι και τον χυμό λεμονιού ή το ξίδι. Στη συνέχεια, βυθίστε το ραβδομπλέντερ μέχρι τον πάτο του δοχείου και ξεκινήστε το χτύπημα, κρατώντας το σταθερό για λίγα δευτερόλεπτα.

Μόλις το μείγμα αρχίσει να αποκτά πιο πηχτή υφή, σηκώστε αργά το ραβδομπλέντερ, συνεχίζοντας το χτύπημα μέχρι να ομογενοποιηθούν πλήρως τα υλικά. Στο τέλος, δοκιμάστε τη μαγιονέζα και προσαρμόστε την ποσότητα αλατιού και λεμονιού ή ξιδιού, ανάλογα με τη γεύση που επιθυμείτε.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τι πρέπει να προσέξετε στη συντήρηση



Αφού ολοκληρωθεί η παρασκευή, η σπιτική μαγιονέζα πρέπει να διατηρείται στο ψυγείο μέχρι να καταναλωθεί.

Όπως επισημαίνεται στο δημοσίευμα, όταν η μαγιονέζα κόβει, η γεύση της δεν αλλοιώνεται απαραίτητα. Ωστόσο, γίνεται αναφορά και στη σύσταση να απορρίπτεται, καθώς ενδέχεται να προκαλέσει δυσφορία. Το γεγονός ότι έχει κόψει δεν σημαίνει από μόνο του ότι έχει καταστεί ακατάλληλη για κατανάλωση, ενώ η προσθήκη νερού δεν εξασφαλίζει την ασφάλειά της. Για μεγαλύτερη ασφάλεια, ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιούνται ωμά αυγά, προτιμώνται τα παστεριωμένα.

Για όσους δεν διαθέτουν μπλέντερ, η μαγιονέζα μπορεί να παρασκευαστεί και παραδοσιακά, χρησιμοποιώντας γουδί και γουδοχέρι, αν και η διαδικασία απαιτεί περισσότερο χρόνο και προσπάθεια.

Τέλος, η επιλογή ανάμεσα σε λεμόνι και ξίδι εξαρτάται αποκλειστικά από τις προσωπικές προτιμήσεις, καθώς και τα δύο υλικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να δώσουν στη σπιτική μαγιονέζα τη χαρακτηριστική όξινη γεύση της.