Αυτές οι ποικιλίες από κάστανα ξεφλουδίζουν πιο εύκολα -Πώς θα τα ψήσεις στο φούρνο - iefimerida.gr

Για να ξεφλουδίσεις εύκολα και γρήγορα τα κάστανα πρέπει να διαλέξεις τη σωστή ποικιλία, να τα χαράξεις και να τα ψήσεις σωστά ώστε να σκάσουν καλά.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Για το εύκολο ξεφλούδισμα προτιμώνται τα κρητικά Μαρόνια, των οποίων η ψίχα ξεκολλάει εύκολα. Τα βολιώτικα Μελιβοίας αποτελούν επίσης καλή επιλογή, εφόσον προετοιμαστούν κατάλληλα για το ψήσιμο και το επακόλουθο καθάρισμα.

Βασικό βήμα για το γρήγορο καθάρισμα είναι το σταυρωτό χάραγμα σε κάθε κάστανο, στο πάνω και κάτω μέρος, με κοφτερό μαχαίρι. Η τεχνική αυτή εξασφαλίζει ότι η φλούδα θα αφαιρείται με μία κίνηση μετά το ψήσιμο.

Τα κάστανα ψήνονται στον φούρνο στους 200°C στον αέρα για 25-30 λεπτά. Το ψήσιμο ολοκληρώνεται όταν η ψίχα μαλακώσει και η φλούδα αρχίσει να σκάει, δημιουργώντας εμφανείς ρωγμές και καψαλισμένα σημεία.

Η αφαίρεση της φλούδας πρέπει να γίνεται όσο τα κάστανα είναι ακόμη ζεστά, περίπου 5 λεπτά μετά το ψήσιμο. Η θερμότητα διευκολύνει την αποκόλληση, ενώ αν κρυώσουν, το καθάρισμα γίνεται δυσκολότερο και απαιτεί μαχαίρι.

Το φθινόπωρο έχει τη γεύση του ψητού κάστανου γι αυτό οι περισσότεροι το περιμένουμε με ανυπομονησία. Πεντανόστιμος και θρεπτικός καρπός, τα κάστανα, έχουν πλούσιο άρωμα και μια ιδιαίτερη νοστιμιά που αναδεικνύονται με το ψήσιμο. Για καλή μας τύχη στην Ελλάδα έχουμε πολλά βουνά άρα και πολλές και διαφορετικές ποικιλίες που παράγονται σε κάθε άκρη της χώρας. Γι αυτό και τα απολαμβάνουμε με άπειρους τρόπους σε διάφορες συνταγές, αλμυρές και γλυκές. Από σκέτα (ψητά και βραστά) και μαγειρευτά με κρεατικά, πουλερικά, λαχανικά και ρύζι μέχρι σιροπιαστά γλασέ ή σε βελούδινες κρέμες. Σε κάθε περίπτωση, το πρώτο που πρέπει να κάνουμε πριν τα χρησιμοποιήσουμε είναι να διαλέξουμε τη σωστή ποικιλία, να κάνουμε την ανάλογη προετοιμασία και να τα ψήσουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να ξεφλουδίζονται εύκολα.

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Τα κρητικά κάστανα ξεφλουδίζουν πιο εύκολα

Τα κρητικά Μαρόνια είναι μικρά, σχεδόν κόκκινα και η ψίχα τους ξεκολλάει εύκολα από τη φλούδα. Επίσης, το άρωμά τους είναι έντονο και η γεύση τους γλυκιά γι αυτό και είναι η ιδανικότερη ποικιλία για ψήσιμο. Αν θέλουμε λοιπόν να τα φάμε σκέτα χωρίς να παιδευτούμε με το καθάρισμα είναι η καλύτερη επιλογή. Και τα βολιώτικα Μελιβοίας όμως που είναι πιο παχουλά και ξανθά ψήνονται και καθαρίζονται μια χαρά, αν τα προετοιμάσουμε ανάλογα.

Ψητά κάστανα / Φωτογραφία: Unsplash

Χαράζουμε σταυρωτά και ψήνουμε μέχρι να σκάσει η φλούδα

Το κόλπο για να ξεφλουδίσουμε τα ψητά κάστανα εύκολα και γρήγορα είναι το χάραγμα. Όποια ποικιλία και να διαλέξουμε, αν τα χαράξουμε σταυρωτά ένα ένα στο πάνω και στο κάτω μέρος με ένα μικρό κοφτερό μαχαίρι μόλις ψηθούν και κρυώσουν η φλούδα θα βγαίνει με μια μόνο κίνηση. Ένα άλλο μυστικό για να βγαίνει αμέσως η φλούδα μετά το ξεφούρνισμα είναι να ψήσουμε τα κάστανα στον φούρνο στους 200°C στον αέρα για 25-30 λεπτά μέχρι να μαλακώσει η ψίχα και να σκάσει η φλούδα τους, να τη δούμε δηλαδή να καίγεται σε διάφορα σημεία και να κάνει ρωγμές.

Καθαρίζουμε όσο είναι ζεστά

Τα κάστανα τα αφήνουμε μόνο 5 λεπτά να σταθούν, ίσα ίσα να μπορούμε να τα πιάσουμε χωρίς να καούμε, πριν βγάλουμε τις φλούδες. Όσο είναι ζεστά ξεφλουδίζονται πολύ πιο εύκολα και ξεκολλάνε καλύτερα. Αν ξεχαστούμε όμως και κρυώσουν θα χρειαστούμε σίγουρα μαχαίρι σε κάποια σημεία.