Οι μάγειρες συμφωνούν: Για να διατηρήσετε τα ψημένα ψάρια ζουμερά, είναι τόσο εύκολο όσο το να τοποθετήσετε ένα δοχείο με νερό στη γωνία - iefimerida.gr

Το ψάρια στο φούρνο είναι ένας αγαπημένος κλασικός μεζές, που σηκώνει πολλούς πειραματισμούς. Ωστόσο, συχνά στεγνώνει, διαλύεται ή κολλάει στο ταψί.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η επιτυχία του ψητού ψαριού ξεκινά με την επιλογή λιπαρών λευκών ψαριών, όπως λαβράκι ή τσιπούρα. Είναι κρίσιμο να σκουπιστεί καλά κάθε υγρασία από το ψάρι πριν το μαγείρεμα, για να εξασφαλιστεί ότι θα ψηθεί σωστά.

Το ομοιόμορφο ψήσιμο απαιτεί προθερμασμένο φούρνο, με τον χρόνο και τη θερμοκρασία να προσαρμόζονται στο μέγεθος του ψαριού. Ένας βασικός κανόνας είναι τα 15 λεπτά ψησίματος στους 180°C για κάθε κιλό ψαριού.

Για να παραμείνει το ψάρι ζουμερό και να μην ξεραθεί κατά το ψήσιμο, μία αποτελεσματική τεχνική είναι η δημιουργία ατμού. Αυτό επιτυγχάνεται τοποθετώντας ένα μικρό μπολ με νερό σε μια γωνία του φούρνου.

Για να μην κολλήσει το ψάρι στο ταψί, δημιουργείται ένα «προστατευτικό στρώμα» από πατάτες, αρωματικά βότανα ή φέτες λεμονιού. Η τεχνική αυτή, εκτός από προστασία, προσφέρει επιπλέον γεύση και άρωμα στο τελικό πιάτο.

Ευτυχώς, όπως συμβαίνει σχεδόν με τα πάντα στην κουζίνα, υπάρχουν δοκιμασμένα μυστικά από επαγγελματίες σεφ για να εξασφαλίσετε ένα απόλυτα ζουμερό αποτέλεσμα κάθε φορά.

Πώς θα ψήσετε σωστά τα ψάρια στο φούρνο

1. Η κατάλληλη πρώτη ύλη και η προετοιμασία

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Για να εγγυηθείτε το επιθυμητό αποτέλεσμα, η αρχή γίνεται από την επιλογή του ψαριού. Για τη συγκεκριμένη μέθοδο μαγειρέματος, ιδανικά είναι τα λευκά ψάρια με κάποιο ποσοστό λιπαρότητας -όπως το λαβράκι, η τσιπούρα, η πεσκανδρίτσα- καθώς αντέχουν στη διάρκεια του ψησίματος χωρίς να στεγνώνουν.

Παράλληλα, κομβικής σημασίας είναι η προετοιμασία: σκουπίστε πολύ καλά την υπολειπόμενη υγρασία του ψαριού, ώστε να διασφαλίσετε ότι θα ψηθεί και δεν θα βράσει.

2. Χρόνος, θερμοκρασία και το μυστικό του ατμού

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Όσον αφορά τη διαδικασία στο φούρνο:

Προθέρμανση: Προθερμαίνετε πάντα το φούρνο για ομοιόμορφο ψήσιμο.

Θερμοκρασία & Χρόνος: Εξαρτώνται από το μέγεθος του ψαριού. Ένας από τους πιο γνωστούς κανόνες είναι τα 15 λεπτά στους 180°C για κάθε κιλό ψαριού.

Έξτρα υγρασία: Τοποθετήστε ένα μικρό μπολ με νερό σε μια γωνία του φούρνου ώστε να απελευθερώνεται ατμός και να μην ξεραίνεται το ψάρι (αν ο φούρνος σας διαθέτει λειτουργία ατμού, ακόμη καλύτερα).

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3. Το «προστατευτικό στρώμα» στο ταψί

Ο τρόπος που ετοιμάζετε το ταψί επηρεάζει καθοριστικά το τελικό αποτέλεσμα. Οι ειδικοί συνιστούν να τοποθετείτε το ψάρι πάνω σε ένα «στρώμα» από:

Πατάτες

Αρωματικά βότανα

Κρεμμύδι

Φέτες λεμονιού

Αυτή η τεχνική, πέρα από το ότι προσθέτει υπέροχη γεύση, εμποδίζει το ψάρι να κολλήσει στον πάτο του ταψιού.

