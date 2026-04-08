Αυτός είναι ο λόγος που το τσόφλι κολλάει στο ασπράδι του αυγού κατά το ξεφλούδισμα και όχι δεν έχει να κάνει με το βράσιμο! - iefimerida.gr

Κάποιες φορές δυσκολευόμαστε πολύ να ξεφλουδίσουμε ένα σφιχτό αυγό, πασχαλινό και μη, και δεν φταίει απαραίτητα ο τρόπος που το έχουμε βράσει.

Υπάρχουν φορές που το ξεφλούδισμα ενός βραστού αυγού είναι παιχνίδι και γίνεται πραγματικά μέσα σε ένα λεπτό. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις όμως αυτή η τόσο απλή διαδικασία εξελίσσεται σε βάσανο αφού το ασπράδι κολλάει στα τσόφλια, τα τσόφλια αντί να βγαίνουν σχεδόν ατόφια ή έστω σε μεγάλα κομμάτια, τελικά θρυμματίζονται στα χέρια μας. Κι ενώ ψάχνουμε διάφορούς τρόπους να το αποφύγουμε όλο αυτό στο τέλος δεν τα καταφέρνουμε.

Το βράσιμο δεν κάνει τη διαφορά

Το πρώτο πράγμα που σκεφτόμαστε για να ξεπεράσουμε την παραπάνω δυσκολία είναι να κάνουμε κάτι διαφορετικό στο βράσιμο, το οποίο παίζει ρόλο αλλά όχι και τόσο σημαντικό. Πρακτικά το μόνο που μπορούμε να κάνουμε για να σιγουρέψουμε κάπως ότι θα έχουμε ένα σχετικά εύκολο ξεφλούδισμα είναι να βράσουμε τα αυγά με ξίδι το οποίο σκληραίνει τα τσόφλια. Επίσης, να βράσουμε τα αυγά τουλάχιστον 10 λεπτά ώστε να σφίξουν σωστά και να διαχωρίζονται από το τσόφλι ατόφια χωρίς να διαλύονται στα χέρια μας.

Η φρεσκάδα κάνει τη «ζημιά»

Όσο πιο φρέσκο είναι ένα αυγό τόσο περισσότερο θα μας παιδέψει στο ξεφλούδισμα. Ο λόγος είναι καθαρά επιστημονικός. Πιο συγκεκριμένα, όταν τα αυγά είναι πολύ φρέσκα τα τσόφλια έχουν χαμηλό pH (πιο όξινο), γεγονός που κάνει τη μεμβράνη τους να κολλάει σφιχτά στην πρωτεΐνη που περιέχει το ασπράδι. Είναι καλύτερα λοιπόν να βράσουμε αυγά μιας εβδομάδας παρά αυγά ημέρας.

Η λύση είναι στην απότομη αλλαγή θερμοκρασίας

Για να κάνετε το ξεφλούδισμα ευκολότερο ρίξτε τα αυγά κατευθείαν σε βραστό νερό, έτσι τα τσόφλια θα ξεκολλάνε καλύτερα από το ασπράδι. Αν τα βάλετε σε κρύο νερό και τα αφήσετε εκεί μέχρι να ζεσταθούν και να βράσουν μαζί τότε θα πετύχετε το εντελώς αντίθετο αποτέλεσμα. Το σοκ από την αλλαγή θερμοκρασίας είναι χρήσιμο και μετά το βράσιμο. Βάλτε λοιπόν τα αυγά σε μπολ με παγάκια και νερό για 10-15 λεπτά. Έτσι το εσωτερικό του αυγού θα μικρύνει σε όγκο και θα ξεκολλήσει από το τσόφλι αυτόματα.