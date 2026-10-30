Αυτός είναι ο λόγος που πρέπει πάντα να βράζεις τις φακές 2 φορές και να πετάς το πρώτο νερό - iefimerida.gr

Οι φακές είναι το μόνο όσπριο που δεν θέλει μούλιασμα. Για να βράσουν όμως σωστά και να είναι πιο εύπεπτες καλό είναι να αλλάξεις μια φορά το νερό.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η παραδοσιακή μέθοδος του διπλού βρασμού απομακρύνει τους σύνθετους υδατάνθρακες που καθιστούν τις φακές δύσπεπτες. Η τακτική αυτή στοχεύει στη μείωση του φουσκώματος και των γαστρεντερικών ενοχλήσεων για άτομα με ευαισθησίες στο στομάχι.

Η απώλεια του πρώτου νερού συνεπάγεται απώλεια μέρους της γεύσης και της θρεπτικής αξίας. Για άτομα όμως με ευαίσθητο πεπτικό σύστημα, το όφελος της ευκολότερης πέψης μπορεί να υπερτερεί της συγκεκριμένης απώλειας.

Μια εναλλακτική, μέση λύση προτείνεται αντί του διπλού βρασμού: το ξάφρισμα. Η μέθοδος αυτή περιλαμβάνει την αφαίρεση του αφρού που σχηματίζεται στην επιφάνεια του φαγητού κατά τα πρώτα 10 λεπτά του μαγειρέματος.

Το ξάφρισμα απομακρύνει τις ουσίες που προκαλούν δυσπεψία, διατηρώντας τη γεύση και τα θρεπτικά συστατικά. Επιπλέον, το καλό ξέπλυμα με άφθονο κρύο νερό πριν το μαγείρεμα συμβάλλει καθοριστικά στην καλύτερη πέψη.

Οι φακές είναι τα πιο γρήγορα και εύκολα όσπρια, όχι μόνο επειδή δεν θέλουν μούλιασμα αλλά και γιατί βράζουν σε πολύ λιγότερη ώρα από τα υπόλοιπα. Οι παλιότερες νοικοκυρές ωστόσο εφάρμοζαν το διπλό βράσιμο για να τις μαλακώσουν και να χωνεύονται πιο εύκολα. Δηλαδή τις έβραζαν μια φορά για 10 λεπτά, τις σούρωναν, πετούσαν το ζουμί και συνέχιζαν το μαγείρεμα με καθαρό κρύο νερό το οποίο άφηναν και πάλι να βράσει μαζί με τις φακές και τα υπόλοιπα υλικά μέχρι να δέσει η σούπα. Ωστόσο, οι σύγχρονοι σεφ και διατροφολόγοι διαφωνούν με αυτή την τακτική καθώς υποστηρίζουν ότι έτσι οι φακές χάνουν τη γεύση τους και τα θρεπτικά τους συστατικά. Σε κάθε περίπτωση, κάτι κερδίζουμε και κάτι χάνουμε, οπότε η διαδικασία που θα ακολουθήσουμε έχει να κάνει πολύ με τα γούστα, τις προτεραιότητες, τις συνήθειες και φυσικά τις διατροφικές ευαισθησίες του καθενός. Ευτυχώς υπάρχει και τρίτος εναλλακτικός δρόμος, το ξάφρισμα.



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Τι γίνεται όταν πετάμε το πρώτο νερό από τις φακές

Οι μαμάδες και οι γιαγιάδες μας κατά κάποιο τρόπο είχαν δίκιο που έβραζαν σε δύο φάσεις τις φακές. Με αυτή τη μέθοδο απομακρύνονται κάποιοι σύνθετοι υδατάνθρακες οι οποίοι κάνουν το φαγητό αυτό βαρύ για το στομάχι, προκαλούν φούσκωμα κλπ. Γι αυτό και η συγκεκριμένη διαδικασία παραμένει απαραίτητη για όσους έχουν ευαισθησία και θέλουν να τις απολαύσουν χωρίς ενοχλήσεις. Οπότε σε αυτή την περίπτωση αξίζει ενδεχομένως να χάσουν λίγη από τη νοστιμιά και τη θρεπτική τους αξία προκειμένου να τις ευχαριστηθούν χωρίς να νιώσουν άσχημα στη συνέχεια.

Το ξάφρισμα είναι η μέση λύση

Αντί να βράσουμε διπλά τις φακές και να έχουμε τα οφέλη αλλά και τις απώλειες που περιγράψαμε παραπάνω, μπορούμε απλώς να τις ξαφρίσουμε. Αφαιρώντας τον αφρό που ανεβαίνει στην επιφάνεια του φαγητού, τα πρώτα 10 λεπτά, βγάζουμε ό,τι κάνει τις φακές βαριές χωρίς όμως να πετάμε την ουσία τους. SOS: Το καλό ξέπλυμα με άφθονο κρύο νερό πριν κάνουμε οτιδήποτε βοηθάει επίσης στο να γίνουν εύπεπτες αλλά να παραμείνουν γευστικές και δυναμωτικές.