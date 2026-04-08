Αυτός είναι ο λόγος που τα κόκκινα αυγά πρέπει να είναι βρασμένα «σφιχτά» και όχι μελάτα - Πώς θα το πετύχετε - iefimerida.gr

Αν θέλετε να έχετε τα πιο σωστά βρασμένα κόκκινα αυγά πρέπει να ακολουθήσετε κατά γράμμα τη διαδικασία και κάποιες πολύ συγκεκριμένες οδηγίες.

Παραδοσιακά τα βάψιμο των αυγών γίνεται τη Μεγάλη Πέμπτη. Πρόκειται για μια συνήθεια που γεμίζει κάθε σπίτι χαρά και εντυπωσιακά χρώματα. Για να γίνουν όμως χρωματιστά και λαχταριστά θέλουν συγκεκριμένες κινήσεις και προσοχή στις λεπτομέρειες. Σε κάθε περίπτωση, τα βασικά ζητούμενα είναι δύο: να γίνουν «σφιχτά» και κατακόκκινα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πώς βράζουμε σωστά τα πασχαλινά αυγά

Επιλέγουμε φρέσκα αυγά, κατά προτίμηση μεσαία για να μη σπάνε εύκολα. Τα βάζουμε σε μια μεγάλη κατσαρόλα με νερό που να τα σκεπάζει εντελώς αλλά δεν τη γεμίζουμε τελείως για να μη ξεχειλίσει όταν βράζουν. Ρίχνουμε 1 κ.γ. ξίδι για να σφίξει το κέλυφος και να γίνει πιο ανθεκτικό και ζεσταίνουμε σε δυνατή φωτιά. Μόλις κοχλάσει το νερό, ξεκινάμε να μετράμε χρόνο. Για να βγουν σφιχτά, θέλουν 10 λεπτά ακριβώς. Αφαιρούμε προσεκτικά τα αυγά από το νερό, με τρυπητή κουτάλα, και συνεχίζουμε με το βάψιμο.

Φωτογραφία: Shutterstock

Γιατί τα κόκκινα αυγά βράζονται σφιχτά

Τα πασχαλινά αυγά βράζονται σφιχτά για λόγους ασφάλειας. Με το καλό βράσιμο αποφεύγεται ο κίνδυνος σαλμονέλας ενώ όταν είναι σφιχτά τα αυγά μπορούμε να τα κρατήσουμε περισσότερες ημέρες (εκτός και εντός ψυγείου) από τα μελάτα. Επίσης, τα σφιχτά αυγά είναι και πιο πρακτικά στο τσούγκρισμα αφού είναι σκληρά και δεν κινδυνεύουμε να τα διαλύσουμε αν βάλουμε παραπάνω δύναμη. Όσο για το βάψιμο, είναι καλύτερα να έχουν σφίξει τα αυγά καθώς μαζί με το εσωτερικό τους σκληραίνει περισσότερο και το τσόφλι. Όσο πιο ανθεκτικό λοιπόν είναι το περίβλημα τους τόσο πιο καλά θα βαφτούν, θα γυαλιστούν και θα μείνουν ατόφια μέχρι την ώρα του τσουγκρίσματος.

Ο συμβολισμός πίσω από τα σφιχτά κόκκινα αυγά

Με τα χρόνια βάφουμε τα αυγά με διάφορα χρώματα, τους κάνουμε σχέδια κλπ. Ωστόσο, το κλασικό χρώμα τους είναι το κόκκινο που συμβολίζει το αίμα του Χριστού. Τα σφιχτά, κλειστά αυγά συμβολίζουν επίσης τον τάφο του Χριστού ο οποίος ήταν κλειστός μέχρι τη στιγμή της Ανάστασης (η ζωή σπάει τον θάνατο).