Ο γύρος της Ελλάδας με μια σούπα -10 διαφορετικές εκδοχές της μαγειρίτσας - iefimerida.gr

Σε κάθε γωνιά της χώρας η μαγειρίτσα φτιάχνεται παραδοσιακά σε πολλές παραλλαγές. Με αυγολέμονο ή χωρίς, με ντομάτα, ρύζι, ακόμα και με ψάρι.

Οι ελληνικές παραδοσιακές μαγειρίτσες είναι πολλές και διαφορετικές. Κάθε περιοχή της Ελλάδας την κάνει με τρόπο ιδιαίτερο και μοναδικό γι αυτό και όλες οι εκδοχές έχουν τη δική τους ξεχωριστή νοστιμιά. Πάντα βέβαια μιλάμε για ένα σούπερ αρωματικό και πεντανόστιμο πιάτο το οποίο μπαίνει στο στομάχι μας μια ώρα δύσκολη (Μεσάνυχτα Μεγάλου Σαββάτου) και το προετοιμάζει για το πέρασμα από τη νηστεία στην κρεατοκατάνυξη.

Μαγειρίτσα σε 10 παραλλαγές

Στο Άγιο Όρος η μαγειρίτσα φτιάχνεται με ψάρι, συνήθως μπακαλιάρο, άγρια χόρτα και αυγολέμονο.

Η μόνη φουρνιστή βερσιόν είναι η βλάχικη η οποία εμπλουτίζεται με μπόλικα κρεμμύδια, πράσα και φρέσκιες ντομάτες.

Κόκκινη είναι και η μαγειρίτσα που κάνουν στη Θεσσαλία η οποία εκτός από έξτρα πελτέ έχει και αρκετό σπανάκι.

Η μαγειρίτσα της Κοζάνης ονομάζεται Τσιτσιλάτο και δεν είναι σούπα αλλά ψητό στον φούρνο στην κατσαρόλα. Αρνί ή κατσίκι που γεμίζονται με τα υλικά της μαγειρίτσας (εντόσθια, μυρωδικά, χόρτα), συν σπανάκι και ντομάτα.

Στην Άνδρο τρώνε πατσά αντί για μαγειρίτσα. Λαιμός, κεφάλι και ποδαράκια μπαίνουν στην κατσαρόλα με πατάτες, καρότα, κρεμμύδια και σκόρδα και μια υπέροχη αυγολεμονάτη σούπα.

Στην Κέρκυρα αγαπούν τα κοκκινιστά και τα πικάντικα. Η μαγειρίτσα τους λέγεται Τσιλίχουρδα και έχει μέσα έχει ψιλοκομμένη αρνίσια κοιλιά και κόκκινο καυτερό πιπέρι.

Στη Ζάκυνθο, μαγειρεύουν γαρδουμπάκια με σκόρδο, σέλινο και κανελογαρίφαλο και τριμμένο λαδοτύρι από πάνω.

Η Ρόδος φτιάχνει επίσης γαρδουμπάκια σούπα. Κοκκινιστή και λεμονάτη ταυτόχρονα αρωματίζεται με κανέλα.

Στην Πελοπόννησο τη φτιάχνουν, κατά κανόνα, κόκκινη. Πιο συγκεκριμένα, στην Αρκαδία, τη μαγειρεύουν με πελτέ και αντί για αυγολέμονο προσθέτουν στραγγιστό γιαούρτι που την κάνει βελούδινη.

Στη Λακωνία την ονομάζουν Ρεγάλι και είναι επίσης κοκκινιστή αλλά δεν μοιάζει καθόλου με σούπα γι αυτό και σερβίρεται μαζί με λευκό πιλάφι. Έχει δυνατή γεύση αφού περιέχει σκόρδο, μοσχοκάρυδο, μπαχάρι, κρασί και δενδρολίβανο.