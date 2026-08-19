Ντοματόπιτα καλοκαιρινή -Κριτσανιστή και μυρωδάτη, σε τρεις παραλλαγές - iefimerida.gr

Η ντοματοπίτα είναι από εκείνες τις παραδοσιακές ελληνικές συνταγές που αποδεικνύουν πως με λίγα και απλά υλικά μπορεί να δημιουργηθεί ένα πιάτο γεμάτο γεύση και άρωμα.

Ντοματόπιτα σε τρεις παραλλαγές

Οι ώριμες, ζουμερές ντομάτες συνδυάζονται ιδανικά με τη φέτα, τα μυρωδικά και το ελαιόλαδο, δημιουργώντας μια πίτα που θυμίζει έντονα καλοκαίρι και ελληνικό τραπέζι. Τραγανό φύλλο, πλούσια γέμιση και αρώματα από δυόσμο, ρίγανη και βασιλικό συνθέτουν μια εύκολη και λαχταριστή πρόταση, ιδανική για κάθε περίσταση.

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Μια εύκολη, τραγανή και πολύ αρωματική ντοματόπιτα είναι ιδανική για καλοκαιρινό τραπέζι, ένα εύκολο και γρήγορο σνακ, για τη δουλειά ή την παραλία.

Για μία τυπική ντοματόπιτα θα χρειαστούμε:

5-6 ώριμες ντομάτες

200 γρ. φέτα ή μοτσαρέλα που λιώνει

1 μεγάλο κρεμμύδι ψιλοκομμένο

2-3 κ.σ. ελαιόλαδο

2 κ.σ. φρυγανιά τριμμένη

1 κ.σ. πελτέ ντομάτας, δίνει χρώμα και ένταση

1 κ.σ. ψιλοκομμένο φρέσκο βασιλικό

1 κ.σ. ψιλοκομμένο δυόσμο, αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι



1 πακέτο χωριάτικο φύλλο και ελαιόλαδο

Ετοιμάζουμε τις ντομάτες, τις τρίβουμε ή τις ψιλοκόβουμε και τις αφήνουμε σε σουρωτήρι για περίπου 20-30 λεπτά, ώστε να φύγουν τα πολλά υγρά για να μην λασπώσει η πίτα.

Σε ένα μπολ βάζουμε τις ντομάτες, το κρεμμύδι, τα τυριά, τον πελτέ, τη φρυγανιά, το ελαιόλαδο και τα μυρωδικά. Προσθέτουμε πιπέρι και λίγο αλάτι και ανακατεύουμε καλά.

Λαδώνουμε ένα ταψί και στρώνουμε τα φύλλα, λαδώνοντας ελαφρά το καθένα. Αφήνουμε τις άκρες να εξέχουν λίγο από το ταψί, προσθέτουμε τη γέμιση, απλώνουμε ομοιόμορφα το μείγμα και κλείνουμε την πίτα.

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Χαράζουμε ελαφρά την πίτα σε κομμάτια και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C, στις αντιστάσεις, για περίπου 50-60 λεπτά, μέχρι να πάρει όμορφο, χρυσαφένιο χρώμα το φύλλο.

Παραλλαγές ντοματόπιτας

Μεσογειακή: Στη βασική γέμιση πρόσθεσε 1 πράσινη πιπεριά ψιλοκομμένη

8-10 ελιές χωρίς κουκούτσι, λίγο θυμάρι. Σόταρε πρώτα ελαφρά την πιπεριά και το κρεμμύδι για πιο βαθιά γεύση.

Με αλλαντικά: Για πιο «πειραγμένη» γεύση προσθέτουμε στο αρχικό μείγμα

4-5 φέτες μπέικον ψιλοκομμένες ή πικάντικο σουτζούκι.