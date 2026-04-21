To No1 πιο υγιεινό σνακ για αργά το βράδυ για καλύτερο ύπνο, σύμφωνα με διαιτολόγους - iefimerida.gr

Κάθεσαι στον καναπέ αναπαυτικά, απολαμβάνεις την ταινία σου και θέλεις ένα σνακ. Η ώρα όμως είναι περασμένη. Τι θα επιλέξεις;

Πόσες φορές άραγε δεν έχεις μπει στον πειρασμό να αρπάξεις τα πατατάκια, μια σοκολάτα ή μερικά μπισκότα; Οι ειδικοί όμως στη διατροφή λένε ότι η επιλογή του κατάλληλου σνακ πριν τον ύπνο, μπορεί να κάνει πολλά περισσότερα από το να «κόψει» απλώς την πείνα.

Μπορεί να βοηθήσει στη σταθεροποίηση του σακχάρου στο αίμα, να σε κρατήσει χορτάτο όλη τη νύχτα -αποφεύγοντας έτσι τις νυχτερινές εξορμήσεις στο ψυγείο – αλλά και να συμβάλει σε καλύτερο ύπνο.

Ποιο είναι λοιπόν το πιο υγιεινό σνακ πριν πέσεις για ύπνο; Σύμφωνα με διαιτολόγους, ένας συνδυασμός ξηρών καρπών και αποξηραμένων φρούτων είναι ιδανικός.



Το πιο υγιεινό σνακ για αργά το βράδυ



Όπως λένε οι διαιτολόγοι, ένας συνδυασμός ξηρών καρπών – ιδιαίτερα φιστικιών – και αποξηραμένων βύσσινων αποτελεί το πιο υγιεινό βραδινό σνακ, καθώς αυτός ο απλός συνδυασμός καλύπτει σχεδόν όλες τις ανάγκες του σώματος τη νύχτα.



Αποξηραμένα βύσσινα

Η Τζάκι Νιούτζεντ, σεφ με έμφαση στη φυτική διατροφή και ειδικός στη διατροφή, πιστεύει πως ένα μίγμα από φιστίκια και βύσσινα, είναι εύκολο, νόστιμο και χωρίς διεγερτικές ουσίες.

Ποια είναι όμως η επιστημονική εξήγηση για την αποτελεσματικότητά του;



Τα βραδινά σνακ θα πρέπει να επιτυγχάνουν δύο βασικούς στόχους: Να ικανοποιούν την πείνα χωρίς να προκαλούν απότομες αυξομειώσεις στο σάκχαρο και να υποστηρίζουν έναν ξεκούραστο ύπνο. Οι ξηροί καρποί και τα βύσσινα τα καταφέρνουν και τα δύο.



Οι ειδικοί τονίζουν τη σημασία του συνδυασμού πρωτεΐνης, υγιεινών λιπαρών και φυτικών ινών το βράδυ. Τα φιστίκια (και γενικά οι ξηροί καρποί) παρέχουν και τα τρία, βοηθώντας στην αποφυγή της πτώσης του σακχάρου.



Η Σάπνα Περουβέμπα, διατροφολόγος, σημειώνει ότι αυτή η ισορροπία «βοηθά στην ενίσχυση του κορεσμού και στη διατήρηση πιο σταθερών επιπέδων σακχάρου κατά τη διάρκεια της νύχτας». Τα βύσσινα είναι από τις λίγες φυσικές τροφές που περιέχουν μελατονίνη, την ορμόνη που ρυθμίζει τον κύκλο ύπνου – αφύπνισης. Συνδυάστε το αυτό με το μαγνήσιο – ένα μέταλλο που βρίσκεται στους ξηρούς καρπούς και συμβάλλει στη χαλάρωση – και έχετε ένα σνακ που βοηθά το σώμα να οδηγηθεί στον ύπνο.