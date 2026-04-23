Νέες γεύσεις από την Αλλατίνη: Soft Kings Special Edition Strawberry Cheesecake & Αλλατίνη Cookie Speculoos - iefimerida.gr

Η μάρκα Αλλατίνη παρουσιάζει δύο νέες πρωτότυπες γευστικές προτάσεις, εμπνευσμένες από απολαυστικούς γευστικούς συνδυασμούς και σύγχρονες καταναλωτικές τάσεις.

Tα νέα Soft Kings SpecialEdition Strawberry Cheesecake και τα Cookie Speculoos.

Αλλατίνη Soft Kings Special Edition Strawberry Cheesecake: ένα dessert… χωρίςκουτάλι

Η επιτυχημένη και αγαπημένη σειρά Soft Kings υποδέχεται μια νέα Special Edition γεύση που ξεχωρίζει. Το νέο Soft Kings Special Edition Strawberry Cheesecake είναι ένα μεγάλο, μαλακό μπισκότο που συνδυάζει κομματάκια λευκής σοκολάτας με βελούδινο πουρέ φράουλας δημιουργώντας μια ιδιαίτερη γευστική εμπειρία. Ένα πραγματικό on-the-go dessert, με premium υλικά και πρακτική συσκευασία, που μετατρέπει κάθε διάλειμμα σε μια μικρή καθημερινή επιβράβευση. Ένα μικρό ζαχαροπλαστείο στο ντουλάπι σου, για εκείνες τις στιγμές που θέλεις κάτι πραγματικά απολαυστικό.

Αλλατίνη Cookie Speculoos: το trend που γίνεται καθημερινή συνήθεια

Παράλληλα, η σειρά Αλλατίνη Cookie εξελίσσεται, ενσωματώνοντας ένα από τα πιο ανερχόμενα διεθνή trends: το Speculoos. Η νέα γεύση Αλλατίνη Cookie Speculoos συνδυάζει τον ζεστό, αρωματικό χαρακτήρα της κανέλας, του γαρύφαλου και του τζίντζερ με τη βελούδινη γλύκα των σοκολατένιων κομματιών και τις τραγανές νιφάδες σίτου, προσφέροντας ένα πλούσιο, τραγανό cookie με ισορροπημένη γλυκύτητα. Αρωματικό, σύγχρονο και απολαυστικό, αποτελεί μια επιλογή που ταιριάζει σε κάθε στιγμή της ημέρας. Ταυτόχρονα, η σειρά Αλλατίνη Cookie ανανεώνεται και σε επίπεδο συσκευασίας, με πιο καθαρό και σύγχρονο design που αναδεικνύει καλύτερα το προϊόν.

Καινοτομία με επίκεντρο τον καταναλωτή

Οι νέες αυτές προτάσεις εντάσσονται στη στρατηγική της μάρκας Αλλατίνη για αναβάθμιση της γευστικής εμπειρίας και σύνδεση της παράδοσης με τις σύγχρονες τάσεις, προσφέροντας ευκολία και απόλαυση σε κάθε στιγμή. Γιατί τελικά, κάποιες στιγμές αρκεί να συνοδεύονται από μια μπουκιά που κάνει τη μέρα λίγο πιο απολαυστική.