Μπριάμ στο φούρνο: Η εύκολη και νόστιμη συνταγή για το καλοκαιρινό τραπέζι - iefimerida.gr

Το μπριάμ είναι από τα πιο αγαπημένα καλοκαιρινά φαγητά της ελληνικής κουζίνας.



Με φρέσκα λαχανικά, μυρωδικά και καλό ελαιόλαδο, αποτελεί μια εύκολη και νόστιμη επιλογή για το τραπέζι τις ημέρες του καλοκαιριού.

Υλικά

3 μεγάλες πατάτες

2 κολοκύθια

2 μελιτζάνες

2 ντομάτες

2 κρεμμύδια

2 πιπεριές

2-3 σκελίδες σκόρδο

150 ml ελαιόλαδο

1 ματσάκι μαϊντανό

Λίγο δυόσμο

Αλάτι

Φρεσκοτριμμένο πιπέρι

1 κουταλάκι ρίγανη

100 ml νερό

Προαιρετικά, 1 κουταλιά πελτέ ντομάτας

Εκτέλεση

Πλένουμε καλά όλα τα λαχανικά και τα καθαρίζουμε όπου χρειάζεται. Κόβουμε τις πατάτες, τα κολοκύθια και τις μελιτζάνες σε μέτρια κομμάτια, ενώ τις πιπεριές και τα κρεμμύδια σε χοντρές φέτες.

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Κόβουμε τις ντομάτες σε κομμάτια και ψιλοκόβουμε το σκόρδο, τον μαϊντανό και τον δυόσμο.

Σε ένα μεγάλο ταψί απλώνουμε όλα τα λαχανικά και προσθέτουμε τη ντομάτα, το σκόρδο, τα μυρωδικά, τη ρίγανη, αλάτι και πιπέρι. Αν χρησιμοποιήσουμε πελτέ, τον διαλύουμε στο νερό και τον προσθέτουμε στο ταψί.

Περιχύνουμε με το ελαιόλαδο και ανακατεύουμε καλά, ώστε να πάει το λάδι και τα μυρωδικά παντού.

Προσθέτουμε περίπου 100 ml νερό, σκεπάζουμε το ταψί με αλουμινόχαρτο και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 200°C, στις αντιστάσεις, για περίπου 45 λεπτά.

Στη συνέχεια αφαιρούμε το αλουμινόχαρτο, ανακατεύουμε προσεκτικά τα λαχανικά και συνεχίζουμε το ψήσιμο για ακόμη 30-40 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν τα λαχανικά και να μείνουν με το λάδι και τη σάλτσα τους.

Αν χρειάζεται, αφήνουμε το μπριάμ για λίγα ακόμη λεπτά στον φούρνο, μέχρι να πάρει ωραίο χρώμα από πάνω.

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Το μυστικό για πιο νόστιμο μπριάμ

Το μυστικό είναι να μην κόψουμε τα λαχανικά σε πολύ μικρά κομμάτια, ώστε να μη λιώσουν κατά το ψήσιμο. Επίσης, το μπριάμ γίνεται ακόμη πιο νόστιμο όταν το αφήσουμε να σταθεί για περίπου 15-20 λεπτά πριν το σερβίρουμε, ώστε να «δέσουν» οι γεύσεις.

Καλή απόλαυση!