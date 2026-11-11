Μπούτι ή στήθος κοτόπουλο για την παραδοσιακή κοτόσουπα; Τι να επιλέξεις για απίστευτη γεύση - iefimerida.gr

Τη νοστιμιά στη σούπα με κοτόπουλο τη δίνουν τα κόκκαλα, η πέτσα και το λιπάκι. Οι πρωτεΐνες του ψαχνού όμως την κάνουν πιο θρεπτική και δυναμωτική.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Για μια γευστική κοτόσουπα σε λιγότερο χρόνο, η λύση είναι τα μπούτια κοτόπουλου. Διαθέτουν όλα τα στοιχεία της παραδοσιακής συνταγής, όπως πέτσα και κόκαλα, εξασφαλίζοντας πλούσια γεύση αλλά μειώνοντας τον χρόνο μαγειρέματος στο μισό.

Τα μπούτια απαιτούν περίπου 40 λεπτά βράσιμο για να μαλακώσουν, ενώ για πιο τρυφερό αποτέλεσμα ο χρόνος μπορεί να φτάσει τα 50 λεπτά. Μαγειρεύονται μαζί με τα υπόλοιπα χοντροκομμένα υλικά για ένα αχνιστό και μυρωδάτο πιάτο.

Για ένα πιο ελαφρύ και υγιεινό αποτέλεσμα, η σούπα με στήθος κοτόπουλου είναι η καλύτερη επιλογή. Αποτελεί το πιο άλιπο κομμάτι του πουλερικού, με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες, αλλά απαιτεί προσοχή στο βράσιμο.

Σε μια διατροφή χαμηλών λιπαρών, η γεύση της σούπας με φιλέτο στήθους ενισχύεται με μπαχαρικά και λαχανικά. Για περιπτώσεις ασθένειας, μάλιστα, μπορεί να παραλειφθεί το αυγολέμονο για ένα ακόμα πιο λιτό και ευεργετικό αποτέλεσμα.

Για να γίνει γευστική μια παραδοσιακή κοτόσουπα θέλει ολόκληρο παχουλό κοτόπουλο, κατά προτίμηση ελευθέρας βοσκής ή βιολογικό. Να βράσει με μπόλικο νερό, λαχανικά και μπαχαρικά για τουλάχιστον 1,5 ώρα και να βγάλει ζουμί, γεμάτο με τη νοστιμιά από το κρέας και το λίπος του, το οποίο θα πήξει ωραία από τους χόνδρους και τα κόκκαλα που έχουν κολλαγόνο. Κρεμμύδια, καρότα, πατάτες, σέλινο, δάφνη και μπαχάρι είναι τα βασικά που το απογειώνουν. Ενώ με λίγο ρύζι, ελαιόλαδο και φυσικά αυγολέμονο μετατρέπεται από ένα λαχταριστό φαγητό σε φάρμακο για τον οργανισμό. Ένα πιάτο γεμάτο, πρωτεΐνες, φυτικές ίνες, καλά λιπαρά, βιταμίνες, μέταλλα και αντιοξειδωτικά.

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Μπούτια κοτόπουλου: Πεντανόστιμη σούπα στον μισό χρόνο

Υπάρχουν περιπτώσεις που έχουμε όλα αυτά τα υλικά της κλασικής κοτόσουπας ή που δεν προλαβαίνουμε να την φτιάξουμε με την συνηθισμένη συνταγή. Για να μειώσεις λοιπόν τον χρόνο μαγειρέματος αλλά να μη στερηθείς τη γεύση της μπορείς να βράσεις μόνο μπούτια. Τα μπούτια έχουν όλα τα στοιχεία που αναφέραμε παραπάνω (πέτσα, κόκαλα, χόνδροι, λίπος, ψαχνό) γι αυτό και κάνουν ωραία σούπα και μάλιστα στον μισό χρόνο. Για να μαλακώσουν θέλουν 40 λεπτά (αν θέλεις να λιώσουν μπορείς να τα αφήσεις μέχρι 50 λεπτά). Οπότε βάλε στην κατσαρόλα μαζί με τα υπόλοιπα υλικά (χοντροκομμένα) για να έχεις ένα αποτέλεσμα αχνιστό, μυρωδάτο και βελούδινο.

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Στήθος κοτόπουλου: Ελαφριά και θρεπτική σούπα χωρίς λιπαρά

Για πιο ανάλαφρο και υγιεινό αποτέλεσμα καλύτερα να βράσεις στήθος κοτόπουλου. Πρόκειται για το πιο άλλιπο κομμάτι το οποίο έχει και μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες. Ωστόσο, θέλει προσοχή ώστε να βράσει καλά και να μαλακώσει όπως πρέπει. Αν κάνεις διατροφή και θέλεις να κρατήσεις χαμηλά τα λιπαρά και τις θερμίδες βάλε φιλέτα από στήθος και ενίσχυσε το φαγητό με μπαχαρικά, λαχανικά και ελαιόλαδο ώστε να μη βγει άνοστο το αποτέλεσμα. Και στην περίπτωση του στήθους όμως μπορείς να το βάλεις ολόκληρο (με πέτσα και κόκκαλα) για να κερδίσεις λίγη γεύση παραπάνω χωρίς όμως να επιβαρυνθείς ιδιαίτερα. Μπορείς ακόμα να αποφύγεις και το αυγολέμονο, ειδικά αν έχεις ανάγκη τη σούπα για να αντιμετωπίσεις κάποιο κρυολόγημα ή κάποιο πρόβλημα με το στομάχι, όσο πιο λιτή τόσο καλύτερα.