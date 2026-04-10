Μπισκότα με βάση ψωμί του τοστ: Η viral συνταγή, όλοι λένε ότι είναι πεντανόστιμα, πώς θα τα φτιάξετε - iefimerida.gr

Viral έχει γίνει το τελευταίο διάστημα μια εντελώς νέα κατηγορία μπισκότων – με βάση ψωμί του τοστ.



Η σεφ ζαχαροπλαστικής και δημιουργός συνταγών από το Λονδίνο, Lungi Mhlanga, έχει εμπνεύσει μάλιστα, αρτοποιούς σε όλο τον κόσμο να χρησιμοποιήσουν τις τοστιέρες τους για κάτι περισσότερο από ένα απλό τοστ με τα βουτυράτα toast cookies της.



«Αν είστε λάτρεις του τοστ όπως εγώ, ξέρετε πόσο υπέροχο είναι το ψωμί του τοστ με βούτυρο, οπότε είναι απολύτως λογικό να είναι εξίσου νόστιμο και σε μορφή μπισκότου» λέει η Mhlanga σε ένα από τα πολλά viral βίντεό της, προσθέτοντας ότι το μπισκότο αυτό αποτελεί έναν «εκρηκτικό συνδυασμό» δύο από τα αγαπημένα της πράγματα.



Πώς φτιάχνονται τα μπισκότα με βάση ψωμί του τοστ

Η πρώτη της συνταγή για μπισκότα με βάση το ψωμί του τοστ, το Miso Buttered Toast Cookies, ζητά από τους επίδοξους ζαχαροπλάστες να βουτυρώσουν καλά φέτες καλοψημένου ψωμιού του τοστ και να τις πολτοποιήσουν στο μούλτι μέχρι να γίνουν τραγανά ψίχουλα. Αυτό το βασικό υλικό προσθέτει μαστιχωτή υφή στη ζύμη και τραγανότητα στο εξωτερικό των μπισκότων.



Σε συνδυασμό με καραμελωμένο βούτυρο, miso, μελάσα και λευκή σοκολάτα, δεν είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς γιατί η συνταγή της έχει συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές.



Πώς όμως γεννήθηκε η ιδέα; «Όταν σκεφτόμουν ιδέες για νέα προϊόντα, σκέφτηκα: ‘Θεέ μου, αναρωτιέμαι αν μπορώ να βάλω ψωμί του τοστ μέσα σε μπισκότο’ – ειλικρινά, από εκεί ξεκίνησε, γιατί όλοι αγαπούν το ψωμί του τοστ» είπε στο Today.

Από τη στιγμή που της ήρθε η αρχική έμπνευση για τα μπισκότα αυτά, συνέχισε ακάθεκτη με πολλές εναλλακτικές, με το καλύτερο όλων, όπως λέει η ίδια, το μπισκότο με τη μαρμελάδα.



«Το καλύτερο που έχω φτιάξει ποτέ»: Τι λένε οι χρήστες

«Αυτό είναι το καλύτερο που έχω φτιάξει ποτέ και θα το φτιάχνω ξανά και ξανά» αναφέρει ένα σχόλιο κάτω από την πιο viral συνταγή της. Το μπισκότο, περιέχει μαρμελάδα βατόμουρου στη ζύμη και στα ψίχουλα, δημιουργώντας «τσέπες» γεμάτες φρουτένια γεύση.

«Εγώ και ο αρραβωνιαστικός μου τα φτιάξαμε τις προάλλες και νομίζω ότι πραγματικά θα έπρεπε να χριστείς ιππότης για την προσφορά σου στην ανθρωπότητα, γιατί λίγο έλειψε να βάλω τα κλάματα όταν έφαγα ένα ζεστό, κατευθείαν από τον φούρνο» σχολίασε κάποιος άλλος με έναν τρίτο να προσθέτει απλά: «Ιδιοφυές!».