«Μηλόπιτα και φραπές στην Σαντορίνη» -Το Taste Atlas αποθεώνει... ξανά την Ελλάδα [εικόνα] - iefimerida.gr

Την ελληνική κουζίνα αλλά και τις ομορφιές των γωνιών του τόπου μας αποθεώνει ξανά το Taste Atlas.

Ο γαστρονομικός οδηγός, που μοιράζεται συχνά τις λίστες και τις προτάσεις του για φαγητό, ποτό και ταξίδια, τιμά συχνά την κουζίνα της Ελλάδας, καθώς αναδείχτηκε η καλύτερη κουζίνα στον κόσμο για το 2024.

Μάλιστα, ελληνικά πιάτα, από κέικ, γλυκές πίτες και φρούτα μέχρι κρέατα, τυριά, σαλάτες κ.α. έχουν πάντα την τιμητική τους και συμπεριλαμβάνονται στις λίστες του Taste Atlas.

Αυτή τη φορά, ο δημοφιλής γαστρονομικός οδηγός έκανε μια ανάρτηση αποθεώνοντας ένα γλυκό, έναν καφέ και ένα νησί με άρωμα... Ελλάδας.

«Μηλόπιτα και φραπές στην Σαντορίνη, στην Ελλάδα», αναφέρει χαρακτηριστικά η δημοσίευση, η οποία συνοδεύεται από μια φωτογραφία ενός πιάτου με μηλόπιτα και παγωτό, ένα ψηλό ποτήρι με καφέ φραπέ και θέα στην Καλντέρα της Σαντορίνης, όπου φαίνονται τα χαρακτηριστικά άσπρα-μπλε σπίτια των κυκλαδίτικων νησιών.

«Η μηλόπιτα είναι μια παραδοσιακή ελληνική πίτα με μήλα, που συχνά αρωματίζεται με κανέλα και καμιά φορά γαρνίρεται με τριφτή κρούστα. Συνηθίζεται να σερβίρεται με μια μπάλα παγωτό. Συνδυασμένη με ένα ποτήρι φραπέ – τον αγαπημένο ελληνικό παγωμένο καφέ, φτιαγμένο με στιγμιαίο καφέ, ζάχαρη και νερό, χτυπημένα μέχρι να δημιουργηθεί πλούσιος αφρός – προσφέρει την απόλυτη γλυκιά απόλαυση στο νησί της Σαντορίνης, με θέα το Αιγαίο», αναφέρει η ανάρτηση του Taste Atlas.