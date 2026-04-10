ΠασχαλΟινά: Μια γευστική δοκιμή κρασιών για το iefimerida -Τα κατάλληλα κρασιά για τα φαγητά της Λαμπρής - iefimerida.gr

Έστρωσαν ποτήρια στο τραπέζι και άνοιξαν διαφορετικά μπουκάλια κρασί. Η διευθύντρια των Οινοποιών Βορείου Ελλάδος, Αλεξάνδρα Ανθίδου, μάς υποδέχεται στο The Wine Hub.

Wine Pairing με τα φαγητά της Λαμπρής

Είναι το «Σπίτι του κρασιού» στη Θεσσαλονίκη όπου η Αλεξάνδρα Ανθίδου και η ομάδα της ετοίμασαν για το iefimerida.gr μία γευστική δοκιμή με κρασιά από τη βόρεια Ελλάδα, λευκά, ροζέ και κόκκινα, σε ένα Wine Pairing με τα φαγητά της λαμπρής. Οι προτάσεις βασίζονται στη χημική αλληλεπίδραση των συστατικών των κρασιών, τανίνες, οξύτητα, αλκοόλ, ώστε να εξισορροπήσουν ή να συμπληρώσουν τη γεύση του φαγητού.

Οι προτάσεις βασίζονται στη χημική αλληλεπίδραση των συστατικών των κρασιών, τανίνες, οξύτητα, αλκοόλ, ώστε να εξισορροπήσουν ή να συμπληρώσουν τη γεύση του φαγητού

Οκτώ κρασιά από ποικιλίες της περιοχής. Αφρώδη, δροσερά λευκά για το καλωσόρισμα, «γαστρονομικά» ροζέ για τις σάλτσες, πιπεράτες ρετσίνες που «σβήνουν» τη λιπαρότητα των εδεσμάτων, ξινόμαυρα-ταμάμ για το κρέας, ένα μυρωδάτο τσίπουρο και ένας γλυκός οίνος για το τέλος στις προτάσεις για το Αναστάσιμο τραπέζι και τα φαγητά της Κυριακής του Πάσχα.

Τα ΠασχαλΟινά κρασιά

Οι επιλογές πολλές, ανάλογα με το προσωπικό γούστο και την παρέα!

Στις προτάσεις της Αλεξάνδρας Ανθίδου, ένα Βιδιανό συνοδεύει το κόκκινο αυγό, μία Δροσερή Μαλαγουζιά για τα πρώτα πιάτα, τις σαλάτες, τις πίτες, μία πολυβραβευμένη Ρετσίνα από Ασύρτικο για τη μαγειρίτσα και τι άλλο από Ξινόμαυρο για το αρνί.

Η Αλεξάνδρα Ανθίδου μάς προτείνει τα ιδανικά κρασιά για το τραπέζι

The Wine Hub, σημαίνει «το σπίτι του κρασιού», το σημείο αναφοράς για το κρασί στη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή.



Στο The Wine Hub πραγματοποιούνται εκδηλώσεις για το κοινό, για καταναλωτές και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην εστίαση και στο εμπόριο οίνων. Ακόμη, το κοινό μπορεί να ενημερώνεται για το οινοτουριστικό δίκτυο «Δρόμοι του Κρασιού της Βορείου Ελλάδος», τα επισκέψιμα οινοποιεία και τη λειτουργία τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις 17 & 18 Μάϊου οι Οινοποιοί Βορείου Ελλάδος ανοίγουν τις πόρτες τους για να υποδεχθούν τους φίλους και τις φίλες του κρασιού με πλούσιο πρόγραμμα ξεναγήσεων, γευστικών δοκιμών και ποικίλων άλλων εκδηλώσεων!