Μελομακάρονο σε μορφή κέικ! Η αφράτη νηστίσιμη συνταγή χωρίς ζάχαρη που μυρίζει Χριστούγεννα

Όποιο γλυκό κι αν φτιάξεις με τα υλικά του μελομακάρονου θα βγει αριστούργημα. Γι αυτό πριν κάνεις τα κλασικά, φτιάξε ένα κέικ με τα αρώματα και τη γεύση τους.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Σε μίξερ χτυπιούνται το ελαιόλαδο με το μέλι και σταδιακά προστίθεται το αλεύρι, εναλλάξ με τον χυμό πορτοκαλιού, δημιουργώντας την αρχική βάση του μείγματος για το κέικ με άρωμα μελομακάρονου.

Στη συνέχεια, στο μείγμα προστίθενται το ξύσμα πορτοκαλιού, η κανέλα, το γαρίφαλο και το αλάτι. Μετά από σύντομο ανακάτεμα, το τελικό μείγμα μεταφέρεται σε αντικολλητική φόρμα, έτοιμο για τον φούρνο.

Το κέικ ψήνεται για 50 λεπτά σε προθερμασμένο φούρνο. Η ετοιμότητά του ελέγχεται με τη λάμα ενός μαχαιριού, με το ψήσιμο να παρατείνεται για 5-10 λεπτά αν χρειαστεί.

Για πιο έντονη γεύση μελομακάρονου, το κέικ μπορεί προαιρετικά να σιροπιαστεί. Το σιρόπι παρασκευάζεται βράζοντας νερό με ζάχαρη, πορτοκάλι, κανέλα και μέλι για ένα λεπτό μετά τον βρασμό.

Τα μελομακάρονα είναι το αγαπημένο χριστουγεννιάτικο γλυκό όλων. Κάθε χρόνο όμως προσπαθούμε να τα φτιάξουμε όσο πιο κοντά στα Χριστούγεννα γίνεται για να είναι φρέσκα και να μη μπαίνουμε στον πειρασμό να τρώμε συνέχεια από ένα (δύο, τρία). Από την άλλη, κάθε φθινόπωρο στολίζουμε όλο και πιο νωρίς και μας αρέσει να μυρίζει το σπίτι γιορτές. Γι αυτό και τα μελομακάρονα βρίσκουν τη θέση τους σε κάθε χώρο με διάφορους τρόπους που δεν είναι απαραίτητα φαγώσιμοι: κεριά, σαπούνια, αιθέρια έλαια, κρέμες περιποίησης κ.ά. Όσο και να μοσχοβολάνε όμως όλα αυτά, γεύση δεν έχουν οπότε σας προτείνουμε να τα συμπληρώσετε φτιάχνοντας, με τα υλικά των μελομακάρονων, το πιο εύκολο γλυκό που αγαπούν οι πάντες. Ιδού μια συνταγή για το πιο χριστουγεννιάτικο κέικ:

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Κέικ μελομακάρονο

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Υλικά για μια στρογγυλή φόρμα



500 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

250 ml ε.π. ελαιόλαδο

200 γρ. μέλι

﻿250 ml φρέσκος χυμός πορτοκάλι

ξύσμα από ένα πορτοκάλι (ακέρωτο)

¼ κ.γ. κανέλα

1/3 κ.γ. γαρίφαλο

μια πρέζα αλάτι

Εκτέλεση

﻿Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C στον αέρα. Στον κάδο του μίξερ σε μέτρια ταχύτητα χτυπάμε το ελαιόλαδο και το μέλι για 2- 3 λεπτά. Συνεχίζοντας το χτύπημα βάζουμε λίγο λίγο το αλεύρι εναλλάξ με τον χυμό. Ρίχνουμε το ξύσμα, την κανέλα, το γαρίφαλο και το αλάτι και ανακατεύουμε λίγο ακόμα. Μεταφέρουμε το μείγμα σε αντικολλητική φόρμα και ψήνουμε για 50 λεπτά. Τσεκάρουμε αν έχει ψηθεί βυθίζοντας τη λάμα ενός μαχαιριού στο κέντρο του κέικ. Αν βγει με υγρασία και υπολείμματα ζύμης συνεχίζουμε το ψήσιμο για 5-10 λεπτά και στεκάρουμε ξανά. Αν βγει καθαρή και στεγνή, το ξεφουρνίζουμε. Αφήνουμε να κρυώσει για τουλάχιστον μία ώρα και ξεφορμάρουμε προσεκτικά. Κόβουμε και σερβίρουμε.

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Tip

Για να μοιάζει ακόμα περισσότερο με μελομακάρονα το κέικ σας μπορείτε να το σιροπιάσετε, όπως θα κάνατε με μια καρυδόπιτα ή ένα ραβανί. Για το σιρόπι βράστε 350 ml νερό, 450 γρ. ζάχαρη, 1 πορτοκάλι (κομμένο στα 2), 2 ξυλάκια κανέλας και 70 γρ. μέλι σε δυνατή φωτιά για 1 λεπτό (από τη στιγμή που θα κοχλάσει).