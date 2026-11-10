«Η πιο νόστιμη φθινοπωρινή κολοκυθόσουπα δεν έχει πατάτα, αλλά πορτοκάλι και 6 γραμμάρια ζάχαρη», λέει διάσημος σεφ - iefimerida.gr

Ο Martín Berasategui είναι ένας από τους πιο διακεκριμένους και καταξιωμένους σεφ της γαστρονομικής σκηνής.

Στα 66 του χρόνια, ο σεφ που γεννήθηκε στο Σαν Σεμπαστιάν έχει διαγράψει μια μακρά και επιτυχημένη πορεία στην κουζίνα, καθιερώνοντας τον εαυτό του ως μία από τις πιο έγκυρες προσωπικότητες στον χώρο της γαστρονομίας.

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Ο Berasategui εξήγησε πώς να ετοιμάσουμε μια συνταγή που είναι ιδιαίτερα δημοφιλής κατά τους φθινοπωρινούς μήνες: την κολοκυθόσουπα.

Στη δική του εκδοχή, το μυστικό βρίσκεται στην προσθήκη φλούδας πορτοκαλιού και στη χρήση ζωμού βοδινού αντί για νερό. Με αυτόν τον τρόπο, η κολοκύθα μαλακώνει κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, χωρίς η γεύση της να υπερισχύει των υπόλοιπων υλικών.

Η κολοκυθόσουπα του Martín Berasategui δεν περιλαμβάνει επίσης κρεμμύδι, πράσο ή πατάτα, υλικά που συνήθως χρησιμοποιούνται στην παραδοσιακή εκδοχή του πιάτου. Παρά την απουσία τους, η συγκεκριμένη συνταγή ξεχωρίζει για την απλότητα, την υφή και την έντονη γεύση της.

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Υλικά

1 κιλό καθαρισμένη κολοκύθα

1 λίτρο ζωμό βοδινού

Φλούδα από το 1/4 ενός πορτοκαλιού

6 γρ. ζάχαρη

300 ml κρέμα γάλακτος

100 γρ. βούτυρο

Αλάτι

Πιπέρι

Η εκτέλεση της συνταγής βήμα προς βήμα

Αρχικά, κόβουμε την κολοκύθα σε κύβους περίπου δύο εκατοστών.

Σε μια μεγάλη κατσαρόλα προσθέτουμε τον ζωμό βοδινού, την κολοκύθα, τη φλούδα πορτοκαλιού και τη ζάχαρη.

Αφήνουμε το μείγμα να πάρει βράση, χαμηλώνουμε τη φωτιά, σκεπάζουμε την κατσαρόλα και σιγοβράζουμε για 25 λεπτά.

Στη συνέχεια, αφαιρούμε τη φλούδα πορτοκαλιού και χτυπάμε το μείγμα μέχρι να αποκτήσει λεία και ομοιογενή υφή.

Περνάμε τη σούπα από σήτα, ώστε να απομακρύνουμε τυχόν σβόλους ή ακαθαρσίες.

Έπειτα, προσθέτουμε την κρέμα γάλακτος και ανακατεύουμε ξανά, ενσωματώνοντας σταδιακά το βούτυρο.

Τέλος, προσθέτουμε αλάτι και πιπέρι, εφόσον χρειάζεται, και σερβίρουμε.