Μαρινάρετε την μπριζόλα σας σε αυτή την πικάντικη σάλτσα για να γίνει πιο τρυφερή

Η χρήση πικάντικων σαλτσών ως μαρινάδες για μπριζόλες δεν είναι κάτι καινούργιο.

Οι ασιατικές σάλτσες, όχι μόνο δίνουν γεύση στις μπριζόλες, αλλά βοηθούν και στο να μαλακώσει το κρέας. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η βιετναμέζικη nuoc cham, μια παραδοσιακή σάλτσα που χρησιμοποιείται κυρίως ως συνοδευτικό για βούτηγμα.

Μια σάλτσα που συνδυάζει την ασιατική κουζίνα με την έντονη πικάντικη γεύση είναι η sriracha, γνωστή για την καυτερή γεύση και την οξύτητά της. Παρασκευάζεται από κόκκινες πιπεριές τσίλι, ξίδι, σκόρδο, αλάτι και ζάχαρη και προέρχεται από την Ταϊλάνδη. Χάρη στον ιδιαίτερο συνδυασμό των συστατικών της, αποτελεί εξαιρετική επιλογή για μαρινάδα.

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Μάλιστα, αν αφήσετε τις μπριζόλες σας να μαριναριστούν για λίγες ώρες σε αυτή την έντονα κόκκινη, πικάντικη σάλτσα, μπορούν να γίνουν πιο τρυφερές και νόστιμες. Όσο για το τελικό γευστικό αποτέλεσμα, μπορείτε να το προσαρμόσετε στις προτιμήσεις σας.

Υπάρχουν αμέτρητες μαρινάδες για μπριζόλες, όμως πολλές από αυτές έχουν κάποια βασικά κοινά συστατικά: λιπαρή ουσία, αλάτι, κάποιο όξινο συστατικό και άφθονα αρωματικά. Οι μαρινάδες δεν προσθέτουν μόνο γεύση στο κρέας, αλλά συμβάλλουν και στο να γίνει πιο τρυφερό, καθώς τα όξινα συστατικά τους επιδρούν στις πρωτεΐνες του. Στην περίπτωση της sriracha, η σημαντική περιεκτικότητά της σε ξίδι την καθιστά ιδιαίτερα κατάλληλη για μαρινάρισμα, ενώ παράλληλα χαρίζει στις μπριζόλες πλούσια γεύση.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορούν διάφορα βίντεο στα οποία ερασιτέχνες μάγειρες αφήνουν χοντρές μπριζόλες να μαριναριστούν σε sriracha ακόμη και για μία ολόκληρη εβδομάδα. Παρόλο που τέτοιες δοκιμές έχουν ενδιαφέρον, τα περισσότερα κομμάτια κρέατος δεν είναι κατάλληλα για τόσο παρατεταμένο μαρινάρισμα. Άλλωστε, δεν υπάρχει λόγος να περιμένετε τόσο πολύ. Λίγες ώρες μέσα στο ψυγείο, με την μπριζόλα βυθισμένη στη σάλτσα sriracha, είναι αρκετές για να γίνει πιο τρυφερή, χωρίς να κινδυνεύει να αποκτήσει υπερβολικά μαλακή υφή.

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Τα επιπλέον υλικά θα δώσουν μεγαλύτερο βάθος στη μαρινάδα με sriracha

Έχουμε δει μπριζόλες να περιχύνονται απλώς με sriracha και στη συνέχεια να μαγειρεύονται, με πολύ καλά αποτελέσματα. Ωστόσο, με μερικές μικρές προσθήκες μπορούμε να βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο τη μαρινάδα. Για παράδειγμα, λίγο λάδι με ουδέτερη γεύση μπορεί να βοηθήσει την μπριζόλα να ροδίσει καλύτερα στη σχάρα ή στο τηγάνι, κάτι που είναι πάντα επιθυμητό.

Μας αρέσει επίσης να ενισχύουμε την οξύτητα της μαρινάδας, ώστε να βοηθά περισσότερο στο να γίνει το κρέας τρυφερό. Γι' αυτό, θα προσθέταμε λίγο χυμό και ξύσμα εσπεριδοειδών. Το λάιμ αποτελεί την πιο παραδοσιακή επιλογή, δεδομένης της προέλευσης της sriracha, αλλά και το πορτοκάλι μπορεί να συνδυαστεί εξαιρετικά με την πικάντικη γεύση της.

Η sriracha περιέχει ήδη ζάχαρη, σε αντίθεση με τη συγγενική της σάλτσα sambal oelek. Ωστόσο, η προσθήκη ενός ακόμη γλυκαντικού μπορεί να εξισορροπήσει την έντονη πικάντικη γεύση και να δώσει στη μαρινάδα μια ευχάριστη γλυκιά νότα. Λίγη καστανή ζάχαρη θα ταίριαζε εξαιρετικά, ενώ το μέλι αποτελεί επίσης πολύ καλή επιλογή, καθώς προσφέρει πιο σύνθετη γεύση. Μην ξεχνάτε ότι και ο χυμός των εσπεριδοειδών μπορεί να προσθέσει γλυκύτητα στη μαρινάδα, ιδιαίτερα αν επιλέξετε χυμό πορτοκαλιού.

Το τελευταίο βήμα για να δημιουργήσετε την ιδανική μαρινάδα είναι να ενισχύσετε την αλμυρή γεύση και τα αρώματά της. Η σάλτσα σόγιας είναι πάντα μια εξαιρετική προσθήκη σε μια μαρινάδα για μπριζόλα, ενώ και η σάλτσα Worcestershire μπορεί να δώσει πολύ καλό αποτέλεσμα, αν την έχετε διαθέσιμη.

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Μπορείτε επίσης να προσθέσετε λίγο χοντρό θαλασσινό αλάτι, ένα υλικό που υπάρχει σε πολλές κουζίνες. Αν θέλετε ακόμη πιο έντονη γεύση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε επιπλέον σκόρδο ή να εμπλουτίσετε τη μαρινάδα με τζίντζερ, κύμινο, μουστάρδα Ντιζόν ή και ξίδι από ρύζι. Με αυτές τις προσθήκες, η μαρινάδα σας θα αποκτήσει πιο πλούσια γεύση και άρωμα.