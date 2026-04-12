Σταματήστε να τηγανίζετε ή να ψήνετε τα λουκάνικα, είναι πιο ζουμερά με 1 απλή συμβουλή μαγειρικής που λατρεύουν οι χασάπηδες - iefimerida.gr

Αν ενδιαφέρεστε να συνεχίσετε την κρεατοφαγία και τις επόμενες ημέρες στραφείτε στα λουκάνικα, τότε οι Βρετανοί έχουν μια ενδιαφέρουσα πρόταση μαγειρικής.

Συγκεκριμένα όπως γράφει η The Sun χασάπηδες μοιράστηκαν μια απλή μέθοδο μαγειρέματος για να φτιάξετε πιο ζουμερά και νόστιμα λουκάνικα που ίσως δεν περιμένετε.

«Αναμφίβολα ο αγαπημένος τους τρόπος για να μαγειρεύουν λουκάνικα» είναι το μπάρμπεκιου.

Ωστόσο, για την καθημερινή μαγειρική , έχουν μοιραστεί την τεχνική που προτείνουν σε όλους να ακολουθήσουν.

Απαιτεί δύο στάδια, αλλά «δεν θα απογοητευτείτε από τα αποτελέσματα». Επέμειναν ότι τα λουκάνικα που φτιάχνονται με αυτόν τον τρόπο ήταν «από τα καλύτερα που είχαν φάει ποτέ».

Ετσι πρέπει να φτιάξετε τα λουκάνικα

Οι χασάπηδες προτείνουν να βράζετε τα λουκάνικα για να τα κάνετε «πιο ζουμερά και πιο νόστιμα».

Βάλτε τα ωμά λουκάνικα σε μια κατσαρόλα και βυθίστε τα σε κρύο νερό.

Βράστε τα σε μέτρια φωτιά και αφήστε την να σιγοβράσουν. Αποφύγετε να τρυπήσετε τα λουκάνικα ή να τα μαγειρέψετε σε δυνατή φωτιά, καθώς «θα χάσετε όλα αυτά τα νόστιμα ζουμιά».

Όταν βράσουν, συνεχίστε το μαγείρεμα για δύο έως τρία λεπτά επιπλέον.

Η σύντομη περίοδος μαγειρέματος είναι αρκετή για να φτάσει η θερμοκρασία στο εσωτερικό τους στους 160 βαθμούς.

Στραγγίστε τα λουκάνικα και πετάξτε το νερό.





Ενα επιπλέον βήμα

Σε αυτό το σημείο, μπορείτε να τα κόψετε σε φέτες. Είναι πλήρως μαγειρεμένα και έτοιμα για σερβίρισμα, ωστόσο σε περίπτωση που θέλετε, μπορείτε να ζεστάνετε μια κουταλιά της σούπας λάδι μαγειρέματος σε ένα τηγάνι σε μέτρια φωτιά και να τηγανίστε τις φέτες ή τα ολόκληρα λουκάνικα «όσο χρειάζεται μέχρι να ροδίσουν».