Το πρώτο και μόνο οινοποιείο Αναγεννητικής Αμπελοκαλλιέργειας στην Ελλάδα -Τα αδέλφια πίσω από τα κρασιά «Costa Lazaridi» εξηγούν - iefimerida.gr

Ο Γεράσιμος και ο Γιώργος Λαζαρίδης μιλούν στο iefimerida, με αφορμή μια αλλαγή στους αμπελώνες τους.



Την Πιστοποίηση Αναγεννητικής Αμπελοκαλλιέργειας που έλαβαν οι αμπελώνες τους σε Δράμα και Αττική, καθιστώντας το Estates Costa Lazaridi το πρώτο και μοναδικό οινοποιείο στην Ελλάδα με αυτή τη διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση.

Τι είναι η Αναγεννητική Αμπελοκαλλιέργεια και γιατί θεωρείται το μέλλον, η βιώσιμη επόμενη ημέρα, για το ελληνικό κρασί; Μιλήσαμε με δύο από τους πιο σημαντικούς οινοποιούς στην Ελλάδα που όχι μονάχα εφαρμόζουν αυτή την καινοτόμα φιλοσοφία στη χώρα μας, αλλά απέσπασαν την διεθνή Πιστοποίηση Αναγεννητικής Αμπελοκαλλιέργειας (Regenerative Viticulture), βάζοντας για πρώτη φορά ένα ελληνικό οινοποιείο στη λίστα με τους παγκόσμιους πρωτοπόρους όπως η Familia Torres, το Clos Mogador και το Domaine Mirabeau, για να ανοίξουν έτσι το δρόμο προς μια πιο βιώσιμη οινική Ελλάδα.

Οι δίδυμοι Γεράσιμος και ο Γιώργος Λαζαρίδης, στη συνέντευξη που παραχώρησαν στο iefimerida, μάς μυούν σε μια νέα καινοτόμα προσέγγιση της αμπελουργίας για την οποία σε λίγα χρόνια θα μιλούν όλοι και μας εξηγούν πώς έβαλαν τη βιωσιμότητα στο επίκεντρο της στρατηγικής τους, μειώνοντας ταυτόχρονα το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της εταιρείας τους.

Τι είναι η Αναγεννητική Αμπελοκαλλιέργεια, ποια η φιλοσοφία της και πώς αποφασίσατε να την εφαρμόσετε;﻿

Γιώργος Λαζαρίδης: Η αναγεννητική αμπελοκαλλιέργεια αποτελεί μια προσέγγιση που όχι μόνο προστατεύει, αλλά και εμπλουτίζει το οικοσύστημα του αμπελώνα, διασφαλίζοντας την ποιότητα και το μέλλον των κρασιών μας, αλλά και του ίδιου του τόπου μας. Δεν είναι απλώς μια καλλιεργητική μέθοδος, είναι μια φιλοσοφία βαθιά ριζωμένη στον σεβασμό προς τη γη. Μια φιλοσοφία που βρίσκεται στον πυρήνα της ταυτότητάς μας. Τόσο στη Δράμα όσο και στους πιστοποιημένους βιολογικούς αμπελώνες της Αττικής, τα αμπελοτόπια μας αποτελούν ζωντανά, δυναμικά οικοσυστήματα που συνυπάρχουν αρμονικά με τη φύση.

Εξηγήστε με μας με απλά λόγια τι ακριβώς είναι στην πράξη αυτή η φιλοσοφία, ποιοι είναι οι κανόνες της, ποιες οι καλλιεργητικές πρακτικές της και σε τι ακριβώς διαφέρει η διαδικασία που ακολουθείται από τους αμπελώνες συμβατικής καλλιέργειας;



Γιώργος Λαζαρίδης: Η αναγεννητική αμπελοκαλλιέργεια είναι μια προσέγγιση που στοχεύει όχι μόνο στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της καλλιέργειας, αλλά και στη βελτίωση του οικοσυστήματος του αμπελώνα. Βασίζεται σε πέντε βασικούς πυλώνες: έδαφος, νερό, αέρας, βιοποικιλότητα και άνθρωποι. Στόχος είναι η ενδυνάμωση της υγείας του εδάφους με λιγότερες παρεμβάσεις, η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και των εκπομπών CO₂, καθώς και η αποκατάσταση της φυσικής ισορροπίας μέσω της ενίσχυσης της τοπικής χλωρίδας και πανίδας και της δημιουργίας «πράσινων διαδρόμων» στον αμπελώνα. Παράλληλα, η φιλοσοφία αυτή δίνει ιδιαίτερη σημασία στον άνθρωπο, προωθώντας τον σεβασμό προς τους εργαζομένους και την τοπική κοινωνία.

Τι σημαίνει στο ποτήρι του καταναλωτή όλο αυτό; Ως προς την ποιότητα και τη γεύση του κρασιού;



Γεράσιμος Λαζαρίδης: Τα πιο ανθεκτικά και υγιή αμπέλια δημιουργούν προϋποθέσεις για κρασιά που αντανακλούν αυθεντικά τον τόπο προέλευσής τους. Η αναγεννητική αμπελοκαλλιέργεια αφορά κυρίως τη δική μας φιλοσοφία και ευθύνη απέναντι στο περιβάλλον και τον αμπελώνα. Είναι ένας τρόπος να καλλιεργούμε με περισσότερο σεβασμό προς τη γη, φροντίζοντας το οικοσύστημα του αμπελιού ώστε να παραμένει υγιές και βιώσιμο στο χρόνο.

Το να ακούς τις ανάγκες της γης, να σέβεσαι τους ρυθμούς της φύσης, να βοηθάς τη γη να αναγεννηθεί μόνη της, δημιουργώντας μικρά ή μεγαλύτερα οικοσυστήματα, είναι η απόλυτη πράσινη φιλοσοφία, γνωστή στη γεωργία από την καινοτόμα Περμακουλτούρα ή Αειφόρο Καλλιέργεια ή Αναγεννητική Γεωργία. Έχει κάποια σχέση όλο αυτό με την Αναγεννητικής Αμπελοκαλλιέργειας;



Γιώργος Λαζαρίδης: Φυσικά και συνδέεται. Στην ουσία πρόκειται για την ίδια φιλοσοφία: να ακούμε τις ανάγκες της γης και να παρεμβαίνουμε με σεβασμό στη φύση. Στο παρελθόν η έμφαση δινόταν κυρίως στο ίδιο το αμπέλι. Σήμερα όμως προσεγγίζουμε τον αμπελώνα πιο σφαιρικά, ως ένα ολόκληρο οικοσύστημα. Αυτό το οικοσύστημα συμβάλλει στην ταυτότητα του terroir και τελικά στη μοναδικότητα των κρασιών μας.

Δεν προσπαθούμε να δημιουργήσουμε από την αρχή νέα οικοσυστήματα. Στόχος μας είναι να διατηρούμε και να ενισχύουμε αυτά που ήδη υπάρχουν, ώστε να προστατεύεται η φυσική τους ισορροπία και η ιδιαίτερη ταυτότητά τους.

Στη γαστρονομία τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια ραγδαία, εντυπωσιακή αύξηση των εστιατορίων, βλέποντας όλο και περισσότερα πρότζεκτ στην εστίαση να αναπτύσσονται. Ισχύει τι ίδιο και σε σχέση με το κρασί;

Γεράσιμος Λαζαρίδης: Το κρασί και η γαστρονομία συνυπάρχουν και εξελίσσονται μαζί. Η ραγδαία ανάπτυξη στη γαστρονομία, με νέα στυλ κουζίνας και διαφορετικές επιρροές, επηρεάζει και το στυλ των κρασιών. Για εμάς αυτό μεταφράζεται σε κρασιά με περισσότερη φρεσκάδα, έντονο φρούτο και μεγαλύτερη κομψότητα, ώστε να μπορούν να συνοδεύουν καλύτερα με τη σύγχρονη κουζίνα.

Όσο τα πιάτα γίνονται πιο ντελικάτα και δημιουργικά, τόσο τα κρασιά καλούνται να είναι πιο ισορροπημένα και εκφραστικά. Ταυτόχρονα βλέπουμε ότι όλο και περισσότεροι καταναλωτές θέλουν να γνωρίσουν την ιστορία πίσω από ένα κτήμα ή μια ετικέτα. Παράλληλα αναπτύσσεται δυναμικά και ο οινοτουρισμός, ένας τομέας στον οποίο επενδύουμε σημαντικά τόσο στην Αθήνα όσο και στη Δράμα.

Βλέπουμε πλέον όλο και περισσότερα οινικά events, εκδηλώσεις για το κρασί που μεγαλώνουν και αποκτούν υψηλό κύρος, βραβεύσεις που φιλοδοξούν να γίνουν θεσμοί, οινικές βραδιές στα εστιατόρια με σομελιέ και wine pairings. Έχει αλλάξει η οινική κουλτούρα στην Ελλάδα;

Γεράσιμος Λαζαρίδης: Ναι, η οινική κουλτούρα στην Ελλάδα έχει αλλάξει σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Ο κόσμος πλέον ψάχνει και θέλει να μάθει περισσότερα για το κρασί. Δεν του αρκεί απλώς να παραγγείλει ένα ροζέ, αλλά θέλει να γνωρίζει ποια ποικιλία είναι, από ποια περιοχή προέρχεται και ποια είναι η ιστορία πίσω από την ετικέτα. Παράλληλα, όπως είπαμε, όλο και περισσότεροι επισκέπτονται οινοποιεία και συμμετέχουν σε γευσιγνωσίες και οινικά events. Πιστεύουμε ότι σε αυτή τη στροφή έχουν συμβάλει η εξωστρέφεια του ελληνικού κρασιού, η νέα γενιά οινοποιών, όπως εμείς, αλλά και οι πολλές εκδηλώσεις και wine events που φέρνουν το κοινό πιο κοντά στον κόσμο του κρασιού.

Ποια είναι τα βήματα που χρειάζεται να γίνουν ώστε ο ελληνικός αμπελώνας να μπορέσει να διεκδικήσει το χώρο που του αναλογεί στις διεθνείς αγορές, λαμβάνοντας μάλιστα υπόψη μας ότι ο ελλαδικός χώρος έχει μία από τις μεγαλύτερες παραδόσεις στο κρασί από την αρχαιότητα;

Γεράσιμος Λαζαρίδης: Ο ελληνικός αμπελώνας έχει όλα τα στοιχεία για να ξεχωρίσει διεθνώς: μοναδικές ποικιλίες, εξαιρετική ποιότητα και ένα πολύ ιδιαίτερο terroir. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε όλο και μεγαλύτερη έμφαση στις ελληνικές ποικιλίες, κάτι που βοηθά να αναδειχθεί η ταυτότητα του ελληνικού κρασιού. Στην πραγματικότητα δεν έχουμε να ζηλέψουμε κάτι από άλλες χώρες σε επίπεδο ποιότητας. Αυτό που χρειάζεται είναι ακόμη περισσότερη εξωστρέφεια και επικοινωνία, κάτι στο οποίο πιστεύουμε ότι όλος ο κλάδος δουλεύει συστηματικά τα τελευταία χρόνια.

Αν έπρεπε να περιγράψετε την οινική ταυτότητα των Estates Costa Lazaridi, πώς θα την περιγράφατε; Ποια είναι τα γευστικά και αρωματικά χαρακτηριστικά των κρασιών σας;

﻿Γεράσιμος και Γιώργος Λαζαρίδης: Η φιλοσοφία μας βασίζεται σε μια διαχρονική αρχή: «Τα μεγάλα κρασιά γεννιούνται στο αμπέλι». Για εμάς όλα ξεκινούν από τον σεβασμό προς το αμπέλι και τη φύση. Είμαστε μια οικογένεια οινοποιών που συνεχίζει το έργο του πατέρα μας, έχοντας όμως πάντα το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον. Τα κρασιά μας εξελίσσονται μαζί με εμάς και με την εμπειρία που αποκτούμε κάθε χρόνο στον αμπελώνα. Τα τελευταία χρόνια δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στη φρεσκάδα, την αρωματική ένταση, τη φινέτσα και το καθαρό φρούτο. Για τον λόγο αυτό από το 2014 έχουμε φυτεύσει αμπελώνες σε μεγαλύτερο υψόμετρο, στο ορεινό Κατάφυτο Δράμας (900 μ.). Εκεί τα σταφύλια ωριμάζουν πιο ισορροπημένα και δίνουν πολύπλοκα κρασιά με περισσότερη φρεσκάδα και κομψότητα.

Info: domaine-lazaridi.gr | @estates_costa_lazaridi