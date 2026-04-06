Κυριακή Φωτοπούλου: Η σεφ που απογειώνει την ελληνική κουζίνα αποκαλύπτει την τέλεια πασχαλινή συνταγή - iefimerida.gr

Η σεφ του εστιατορίου «Το Καφενείο 1987» θυμάται το Πάσχα των παιδικών της χρόνων και μας μαθαίνει να φουρνίζουμε λαδολεμονάτα γαρδουμπάκια με πατάτες.

Η Κυριακή Φωτοπούλου άρχισε να ασχολείται με την επαγγελματική μαγειρική το 2006 που πήγε στη σχολή Le Monde. Δύο χρόνια μετά, αφού τελείωσε, παρακολούθησε και σεμινάρια ζαχαροπλαστικής. Ωστόσο, η σχέση της με όλα αυτά ξεκίνησε πολύ νωρίτερα καθώς προέρχεται από οικογένεια μαγείρων. «Στην οικογένεια μου υπήρχε πάντα το φαγητό και η μαγειρική στην καθημερινότητα. Για μένα είναι βίωμα που διαπερνά όλη μου τη ζωή, όλα τα χρόνια που θυμάμαι τον εαυτό μου.», αναφέρει χαρακτηριστικά.

