Κόκκινα αυγά: Πώς τα βάφουμε και τα γυαλίζουμε - iefimerida.gr

Το βάψιμο των αυγών είναι το αγαπημένο έθιμο της Μεγάλης Πέμπτης. Ακολουθήστε βήμα βήμα τις συμβουλές μας και θα έχετε τα πιο κόκκινα και γυαλιστερά αυγά.

Τα αυγά είναι σύμβολα αναγέννησης της ζωής και το κόκκινο χρώμα που τους δίνουμε το Πάσχα συνδέεται με το αίμα του Χριστού. Παραδοσιακά τα βάφουμε τη Μεγάλη Πέμπτη λη αν δεν προλάβουμε το Μεγάλο Σάββατο. Η διαδικασία είναι σχετικά εύκολη έχει όμως κάποια σημεία που χρειάζεται προσοχή για να πετύχουν.

Φωτογραφία: Unsplash

Βαμμένα αυγά: Πώς πετυχαίνουμε το τέλειο χρώμα

Διαλέγουμε αυγά μεσαίου μεγέθους καθώς τα πιο μεγάλα σπάνε πιο εύκολα. Επίσης, προτιμάμε να μην είναι ημέρας αλλά μίας εβδομάδας για να έχουν πιο σκληρό τσόφλι και να είναι λευκά για να πιάσει καλύτερα το χρώμα. Τα βάζουμε σε μια μεγάλη κατσαρόλα με νερό και μισό σφηνάκι ξίδι (σφίγγει τους πόρους που έχει το τσόφλι και πήζει τις πρωτεΐνες του ασπραδιού). Έτσι αποφεύγονται το κέλυφος δεν ραγίζει αλλά ακόμα κι αν κάνει ρωγμές δεν τρέχει έξω το ασπράδι. Ζεσταίνουμε σε δυνατή φωτιά, μέχρι να κοχλάσει το νερό.

Βράζουμε 10 λεπτά για να γίνουν σφιχτά και τα βγάζουμε από το νερό. Αλλάζουμε το νερό και ζεσταίνουμε ξανά μέχρι να βράσει. Προσθέτουμε τη βαφή και 1 σφηνάκι ξίδι και ακολουθούμε τις οδηγίες της συσκευασίας. Με μεγάλο κουτάλι βάζουμε τα βρασμένα αυγά ένα ένα στο κόκκινο νερό (πρέπει να είναι βυθισμένα καλά μέσα) και τα αφήνουμε 15 λεπτά. Με μια τρυπητή κουτάλα τα βγάζουμε και τα αφήνουμε να στεγνώσουν σε χαρτί κουζίνας.

Φωτογραφία: Shutterstock

Λεία και γυαλιστερά

Για να είναι εντελώς λεία τα αυγά μας τα πλένουμε καλά πριν τα βράσουμε ώστε το κέλυφός τους να είναι καθαρό χωρίς λεκέδες και στίγματα. Έτσι όχι μόνο θα καθαριστεί αλλά θα ανοίξουν και οι πόροι για να πιάσει καλύτερα η βαφή. Αφού τα βάζουμε και τα στραγγίσουμε καλά τα αφήνουμε να κρυώσουν εντελώς για τουλάχιστον 1 ώρα και ύστερα τα αλείφουμε με αλείφουμε με ελαιόλαδο για να γυαλίσουν καλά. Για να μη λερωθούμε και τα λαδώσουμε πολύ ρίχνουμε λίγο λάδι σε χαρτί κουζίνας (να ποτίσει) και τα περνάμε με αυτό. Ύστερα τα βάζουμε σε πιατέλα και τα αφήνουμε ακάλυπτα μέχρι τσούγκρισμα. Γενικά υπολογίζουμε ότι τα βαμμένα αυγά μπορούν να διατηρηθούν εκτός ψυγείου 1 εβδομάδα και εντός ψυγείου έως και 15 μέρες.