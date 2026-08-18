Κέικ με ροδάκινα: Αφράτο και ζουμερό και ένα tip για να το απογειώσετε - iefimerida.gr

Αφράτο, αρωματικό και γεμάτο ζουμερά κομμάτια φρέσκου ροδάκινου, αυτό το κέικ είναι από εκείνα τα γλυκά που μοσχοβολούν καλοκαίρι.

Ένα κέικ που φτιάχνεται εύκολα, δεν χρειάζεται περίπλοκα υλικά, ταιριάζει ιδανικά με τον απογευματινό καφέ και συνοδεύεται με μια μπάλα παγωτό βανίλια για μέγιστη απόλαυση.

Η συνταγή είναι απλή ενώ, ανάλογα με τα γούστα, προσθέτουμε σταφίδες, ξηρούς καρπούς, έξτρα κανέλα, κονιάκ ή ένα σφηνάκι λικέρ.

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Υλικά για το κέικ ροδάκινο

3 ώριμα ροδάκινα

180 γρ. βούτυρο, σε θερμοκρασία δωματίου

180 γρ. ζάχαρη

3 αυγά

200 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

1½ κ.γ. μπέικιν πάουντερ

1 βανίλια

100 ml γάλα ή γιαούρτι

ξύσμα από λεμόνι ή πορτοκάλι

1 πρέζα αλάτι

Εκτέλεση βήμα βημα﻿

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 170°C και βουτυρώνουμε μια στρογγυλή φόρμα περίπου 22-24 εκ.

Χτυπάμε το βούτυρο με τη ζάχαρη μέχρι να αφρατέψουν και να ασπρίσουν. Προσθέτουμε τα αυγά ένα-ένα και στη συνέχεια τη βανίλια και τα ξύσματα.

Σε άλλο μπολ ανακατεύουμε το αλεύρι, το μπέικιν πάουντερ και το αλάτι. Τα προσθέτουμε σταδιακά στο μείγμα, εναλλάξ με το γάλα, ανακατεύοντας απαλά μέχρι να έχουμε έναν ομοιογενή χυλό.

Κόβουμε τα ροδάκινα σε λεπτές φέτες. Ρίχνουμε τη μισή ζύμη στη φόρμα, προσθέτουμε μερικές φέτες ροδάκινου και καλύπτουμε με την υπόλοιπη ζύμη. Τοποθετούμε από πάνω τα υπόλοιπα ροδάκινα και πασπαλίζουμε με λίγη ζάχαρη.

Ψήνουμε για περίπου 50 λεπτά, μέχρι να πάρει χρυσαφένιο χρώμα και ένα μαχαίρι να βγαίνει καθαρό από το κέντρο.

Αφήνουμε το κέικ να κρυώσει πριν το κόψουμε.

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tips: Με την ίδια συνταγή μπορούμε να κάνουμε κέικ με βερίκοκα και βανίλιες.