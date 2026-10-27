Κέικ γιαουρτιού με μέλι: Αφράτο, ζουμερό και πανεύκολο στην παρασκευή - iefimerida.gr

Ένα σπιτικό κέικ με γιαούρτι και μέλι, που ξεχωρίζει για την αφράτη υφή, την υπέροχη γεύση και το διακριτικό του άρωμα.

Μια εύκολη συνταγή με απλά υλικά, ιδανική για το πρωινό, τον απογευματινό καφέ ή ένα γλυκό κέρασμα για όλη την οικογένεια.

Τα σπιτικά κέικ έχουν πάντα μια ξεχωριστή θέση στην κουζίνα μας, ιδιαίτερα όταν συνδυάζουν την απλότητα με την πλούσια γεύση. Το κέικ γιαουρτιού με μέλι είναι μία από εκείνες τις συνταγές που μπορούν να γίνουν αγαπημένη συνήθεια, καθώς ετοιμάζεται γρήγορα, χωρίς ιδιαίτερο κόπο και με υλικά που συνήθως υπάρχουν σε κάθε σπίτι.

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Το μυστικό της επιτυχίας του βρίσκεται στον συνδυασμό δύο βασικών υλικών. Το γιαούρτι χαρίζει υγρασία και απαλή υφή στη ζύμη, ενώ το μέλι προσθέτει φυσική γλυκύτητα και ένα ιδιαίτερο άρωμα, δίνοντας στο κέικ μια διαφορετική γευστική νότα.

Το αποτέλεσμα είναι ένα ελαφρύ, αφράτο και ζουμερό γλυκό, που ταιριάζει εξαιρετικά με τον καφέ ή το τσάι. Μάλιστα, είναι από εκείνα τα κέικ που δύσκολα μένει κανείς μόνο σε ένα κομμάτι.

Για να πετύχει η συνταγή, χρειάζεται προσοχή σε τρία βασικά σημεία: καλό χτύπημα των αυγών, απαλό ανακάτεμα μετά την προσθήκη του αλευριού και σωστός χρόνος ψησίματος.

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Υλικά για κέικ γιαουρτιού με μέλι

6 αυγά

120 γρ. γιαούρτι φυσικό, χωρίς ζάχαρη

100 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

50 ml σπορέλαιο

60 ml μέλι

1 κουταλάκι του γλυκού μπέικιν πάουντερ

Λίγο βούτυρο για το άλειμμα της φόρμας

Λίγο αλεύρι για τη φόρμα

Χρόνος προετοιμασίας: 10 λεπτά

Χρόνος ψησίματος: 25-30 λεπτά

Θερμοκρασία φούρνου: 180°C

Μερίδες: Περίπου 8 κομμάτιαΕκτέλεση: Πώς να φτιάξετε αφράτο κέικ γιαουρτιού με μέλι

Προθερμαίνουμε τον φούρνο και ετοιμάζουμε τη φόρμα

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C. Βουτυρώνουμε καλά μια στρογγυλή φόρμα διαμέτρου 20-22 εκατοστών και την πασπαλίζουμε με λίγο αλεύρι, απομακρύνοντας την περιττή ποσότητα.

Χτυπάμε τα αυγά με το μέλι

Σε ένα μεγάλο μπολ ρίχνουμε τα αυγά και το μέλι. Χτυπάμε με μίξερ ή σύρμα μέχρι να δημιουργηθεί ένα ομοιογενές, ελαφρώς αφράτο και αφρώδες μείγμα. Το καλό χτύπημα βοηθά να ενσωματωθεί αέρας στη ζύμη, συμβάλλοντας στην πιο αφράτη υφή του κέικ.

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Προσθέτουμε το γιαούρτι και το λάδι

Ρίχνουμε το γιαούρτι και το σπορέλαιο στο μείγμα των αυγών και ανακατεύουμε μέχρι να ενωθούν καλά όλα τα υλικά. Ιδανικά, χρησιμοποιούμε γιαούρτι χωρίς προσθήκη ζάχαρης, ώστε να αναδειχθεί περισσότερο η φυσική γεύση του μελιού.

Ενσωματώνουμε το αλεύρι και το μπέικιν πάουντερ

Κοσκινίζουμε το αλεύρι μαζί με το μπέικιν πάουντερ και τα προσθέτουμε σταδιακά στο μείγμα. Ανακατεύουμε απαλά με μια σπάτουλα, μέχρι να ενσωματωθούν πλήρως τα στερεά υλικά.

Προσοχή: Δεν χτυπάμε υπερβολικά το μείγμα αφού προσθέσουμε το αλεύρι, καθώς αυτό μπορεί να κάνει το κέικ πιο σφιχτό και λιγότερο αφράτο.

Ψήνουμε μέχρι να ροδίσει

Αδειάζουμε το μείγμα στην προετοιμασμένη φόρμα και ψήνουμε στον προθερμασμένο φούρνο για περίπου 25-30 λεπτά.

Αποφεύγουμε να ανοίξουμε την πόρτα του φούρνου κατά τα πρώτα 20 λεπτά, καθώς η απότομη αλλαγή θερμοκρασίας μπορεί να επηρεάσει το φούσκωμα του κέικ.

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Επειδή το μέλι βοηθά την επιφάνεια να αποκτήσει πιο γρήγορα χρυσαφένιο χρώμα, παρακολουθούμε το γλυκό προς το τέλος του ψησίματος.

Για να ελέγξουμε αν είναι έτοιμο, βυθίζουμε μια οδοντογλυφίδα στο κέντρο του. Αν βγει καθαρή, το κέικ έχει ψηθεί. Το αφήνουμε να σταθεί για λίγα λεπτά πριν το ξεφορμάρουμε.

Τα μυστικά για να γίνει το κέικ αφράτο και ζουμερό

Η επιτυχία αυτής της απλής συνταγής κρύβεται σε μικρές λεπτομέρειες. Τα αυγά καλό είναι να βρίσκονται σε θερμοκρασία δωματίου, ενώ το αλεύρι πρέπει να ενσωματώνεται με απαλές κινήσεις, χωρίς παρατεταμένο ανακάτεμα.

Εξίσου σημαντικό είναι να μην παραψηθεί το κέικ, ώστε να διατηρήσει την υγρασία και τη μαλακή υφή που του χαρίζει το γιαούρτι.

Το κέικ γιαουρτιού με μέλι μπορεί να σερβιριστεί σκέτο ή με λίγο επιπλέον μέλι στην επιφάνειά του, αφού κρυώσει ελαφρώς.

Είναι μια εύκολη, αρωματική και οικονομική επιλογή για όσους αγαπούν τα παραδοσιακά σπιτικά γλυκά και αναζητούν μια εναλλακτική συνταγή κέικ χωρίς προσθήκη κρυσταλλικής ζάχαρης.