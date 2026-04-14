Καταψύχονται τα βραστά αυγά; Πώς να το κάνεις σωστά - iefimerida.gr

Τα φρέσκα αυγά, ωμά και βραστά, αποθηκεύονται στο ψυγείο αλλά υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις μπορείς να τα βάλεις ακόμα και στην κατάψυξη για κάποιες μέρες.

Τα αυγά αφού τα αγοράσουμε πρέπει να τα βάλουμε κατευθείαν στο ψυγείο. Όλοι το ξέρουν αυτό. Εκεί μπορούν να μείνουν για όσο διάστημα λέει η συσκευασία τους (βλ. ημερομηνία λήξης) ή αν είναι ημέρας (από το χωριό κλπ.) για 3 εβδομάδες. Τι γίνεται όμως με την κατάψυξη; Μπορούμε να βάλουμε τα ωμά; Ή τα βραστά;

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Φωτογραφία: shutterstock



Ωμά αυγά στην κατάψυξη

Αν καταψύξουμε ολόκληρα ωμά αυγά οι κρόκοι θα γίνουν σαν ζελέ και τα ασπράδια πιο υδαρή από ό,τι είναι σε θερμοκρασία δωματίου. Κοινώς θα αλλάξει η υφή τους, θα χαλάσουν και δεν θα τρώγονται. Γι’ αυτό αν θέλουμε να καταψύξουμε ωμά αυγά είναι καλύτερα να τα χτυπήσουμε πρώτα λίγο με σύρμα και να τα βάλουμε σε γυάλινο τάπερ ή μεταλλικό δοχείο που κλείνει αεροστεγώς. Έτσι μπορούν να διατηρηθούν μέχρι και για 3 μήνες. Για την καλύτερη συντήρησή τους προσθέστε στο μείγμα μια πρέζα αλάτι (για κάθε αυγό), αν σκοπεύετε να τα χρησιμοποιήσετε σε ομελέτα ή κάποια άλλη αλμυρή συνταγή. Αν προορίζονται για γλυκό, π.χ., κέικ ή τάρτα, χτυπήστε τα μαζί με μια πρέζα ζάχαρη.

Φωτογραφία: shutterstock

Τα βραστά αυγά δεν καταψύχονται

Τα βραστά αυγά δεν μπαίνουν ολόκληρα στην κατάψυξη γιατί αλλάζει η υφή τους, σπάει το τσόφλι τους και χαλάνε αμέσως εφόσον το εσωτερικό τους εκτίθεται στις συνθήκες της κατάψυξης. Τη «ζημιά» την κάνει το βρασμένο ασπράδι το οποίο γίνεται ακόμα πιο σκληρό και ελαστικό. Μόνο στο ψυγείο μπορείτε να κρατήσετε τα βρασμένα αυγά (το πολύ για μία εβδομάδα) ή να τα καθαρίσετε από τσόφλια και ασπράδια και να καταψύξετε μόνο τους βρασμένους κρόκους, αρκεί να είναι πολύ σφιχτοί. Σε σακούλα κατάψυξης, κλεισμένοι αεροστεγώς σε τάπερ ή ειδικά δοχεία, οι βρασμένοι κρόκοι αντέχουν μέχρι και 3 μήνες.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Φωτογραφία: shutterstock

Προσοχή στην απόψυξη

Σε καμία περίπτωση τα αυγά δεν αποψύχονται σε θερμοκρασία δωματίου. Όπως όλα τα τρόφιμα που βάζουμε στην κατάψυξη, έτσι και τα αυγά, πρέπει πρώτα να περάσουν από το ψυγείο για να γίνει σωστά η διαδικασία. Με δυο λόγια, μην τα βάλετε πάνω στον πάγκο και περιμένετε «να λιώσουν» αλλά μεταφέρετέ τα στο ψυγείο για ένα ολόκληρο 24ωρο, ή έστω για ένα βράδυ, πριν τα χρησιμοποιήσετε σε οποιαδήποτε συνταγή. SOS: Σε κάθε περίπτωση πρέπει να χρησιμοποιηθούν αμέσως και να μην τα ξαναβάλετε στο ψυγείο ή να μην καταψυχθούν ξανά. Σε θερμοκρασία δωματίου αντέχουν το πολύ μισή ώρα (μέχρι να τα βάλετε στη συνταγή σας δηλαδή) και στη συνέχεια πρέπει να μαγειρευτούν πολύ καλά καθώς είναι επικίνδυνο να χρησιμοποιήσετε κατεψυγμένα αυγά σε ωμές παρασκευές.