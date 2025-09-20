Διάσημος Ιταλός σεφ εξηγεί γιατί δεν πρέπει να πίνουμε καπουτσίνο μετά τις 11 το πρωί - iefimerida.gr

Ο διάσημος σεφ Gino D’Acampo σόκαρε τους λάτρεις του καφέ σε όλο τον κόσμο, αποκαλύπτοντας ότι ο καπουτσίνο δεν πρέπει ποτέ να καταναλώνεται μετά τις 11 το πρωί.

Κι αυτό, όπως εξήγησε, δεν έχει τόσο να κάνει με την καφεΐνη όσο με την πέψη.

Ο 48χρονος τηλεοπτικός σταρ ιταλικής καταγωγής, γνωστός για τις εκπομπές μαγειρικής και τα βιβλία του, ανέβασε πρόσφατα βίντεο στο TikTok, εξηγώντας τον «άγραφο κανόνα» της ιταλικής κουλτούρας του καφέ, συγκεντρώνοντας πάνω από 2,4 εκατομμύρια προβολές. «Για έναν Ιταλό υπάρχει ώρα για καπουτσίνο και ώρα για εσπρέσο», είπε στους ακολούθους του.

«Ένας εσπρέσο για τον Ιταλό είναι κάτι που μπορείς να πιεις όλη μέρα - ειδικά μετά το δείπνο, μετά το μεσημεριανό, ή μετά από οποιοδήποτε γεύμα».

Σύμφωνα με τον D’Acampo, ο λόγος είναι επιστημονικός: «Η καφεΐνη κάνει την κυκλοφορία του αίματος ταχύτερη», εξήγησε. «Κι όσο πιο γρήγορα κυκλοφορεί το αίμα στο σώμα, τόσο καλύτερα λειτουργεί το πεπτικό σύστημα - γι’ αυτό οι Ιταλοί πίνουν εσπρέσο μετά τα γεύματα».

Όταν όμως πρόκειται για καφέ με βάση το γάλα, ο σεφ επιμένει πως όλα κρίνονται από τον χρόνο: μετά τις 11 το πρωί είναι απαγορευτικό. «Το γάλα του καπουτσίνο μετά από ένα γεύμα πηγαίνει στο στομάχι και κάνει το αντίθετο από τον εσπρέσο: επιβραδύνει την πέψη. Είναι το τελευταίο πράγμα που θα έπρεπε να κάνει κάποιος», τόνισε.

Οι αντιδράσεις των θαυμαστών

Παρά την εξήγηση, πολλοί χρήστες στα σχόλια δεν συμφώνησαν με τη θεωρία του. «Δεν επιτρέπεται γάλα στον καφέ μετά το δείπνο, αλλά ένα τεράστιο τιραμισού; Σι! Οι Ιταλοί είναι οι καλύτεροι», αστειεύτηκε κάποιος.

«Δεν ακολουθώ κανόνες καμίας χώρας, τρώω και πίνω ό,τι θέλω, όποτε θέλω. Αν θέλω καπουτσίνο στις 5 το απόγευμα, έτσι θα γίνει», έγραψε άλλος.

«Αν αυτός είναι ο λόγος, τότε φαντάζομαι ούτε cheesecake, ούτε παγωτό, ούτε πουτίγκες με βάση το γάλα μετά από γεύμα;» παρατήρησε τρίτος.

Η ιταλική παράδοση πίσω από τον κανόνα

Ο «κανόνας» βασίζεται στην ιταλική αντίληψη ότι το γάλα είναι τροφή που ταιριάζει στο πρωινό. Ένας αφράτος καπουτσίνο με ένα γλυκό θεωρείται ιδανική αρχή της ημέρας, όμως αργότερα πιστεύεται ότι το γάλα δυσχεραίνει την πέψη και αφήνει αίσθημα βάρους ή φουσκώματος.

Γι’ αυτό μετά το πρωινό οι Ιταλοί παραδοσιακά στρέφονται σε πιο «ελαφριούς» καφέδες χωρίς γάλα, όπως τον εσπρέσο ή τον μακιάτο.

Τα νέα σχέδια του D’Acampo

Ο σεφ, γεννημένος στη Νάπολη και εγκατεστημένος στο Λονδίνο από τα είκοσί του, μοιράζεται συχνά με το κοινό τα μυστικά της ιταλικής γαστρονομίας. Επί του παρόντος ετοιμάζεται να επιστρέψει στη μικρή οθόνη με το «An Italian In Malta», ένα νέο ταξιδιωτικό ντοκιμαντέρ για το νησί της Μάλτας.

«Η ιδέα είναι να δείξω σε όλο τον κόσμο κάτι από τη χώρα. Θέλω να βρω το τέλειο εστιατόριο, τη τέλεια συνταγή, το τέλειο μέρος. Θα μιλήσω με ντόπιους, για το τι μαγειρεύουν και πώς μαγείρευαν πριν από 200 χρόνια», δήλωσε στη Mirror.

Παράλληλα αποκάλυψε ότι εργάζεται και σε ένα νέο υποκριτικό πρότζεκτ στην Ιρλανδία.

Κι αν το νέο του τηλεοπτικό ταξίδι υπόσχεται γευστικές εμπειρίες, είναι το μάθημά του για τον καφέ που έχει προκαλέσει τη μεγαλύτερη συζήτηση και... διχάζει τους θαυμαστές του online.