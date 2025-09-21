Ιταλίδα σεφ σε πεντάστερο αποκαλύπτει πώς να μαγειρέψετε το τέλειο πιάτο ζυμαρικών -Εξηγεί πού κάνετε λάθος - iefimerida.gr

Δεν υπάρχει αμφιβολία: η ιταλική κουζίνα είναι η πιο δημοφιλής στον κόσμο, με εκατομμύρια επισκέπτες να ταξιδεύουν κάθε χρόνο στην Ιταλία για να δοκιμάσουν τις αυθεντικές της γεύσεις.

Στη Ρώμη, την πρωτεύουσα της χώρας, η γαστρονομία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εμπειρίας του ταξιδιώτη και στο πολυτελές Grand Hotel Palace Rome βρίσκεται μία από τις πιο παθιασμένες πρεσβευτές της.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Sara Ciccotti, επικεφαλής σεφ του εστιατορίου Cadorin, μεγάλωσε μαθαίνοντας τα μυστικά της ρωμαϊκής κουζίνας από τη μητέρα της. Σήμερα, μαζί με τον συνεργάτη της Christian Venosa, δημιουργεί πιάτα που συνδυάζουν ιστορία, αυθεντικότητα και δημιουργικότητα.

Τα μυστικά της ιταλικής κουζίνας

Όπως εξηγεί σε αφιέρωμα της Daily Mail από τη δημοσιογράφο Jessica Taylor, το μυστικό της ιταλικής κουζίνας βρίσκεται στην απλότητα και στον σεβασμό στα υλικά. «Στην Ιταλία, παίρνουμε λίγα φρέσκα, εποχικά, υψηλής ποιότητας συστατικά και τα μετατρέπουμε σε πιάτα που μπορούν πραγματικά να σε συγκινήσουν», λέει.

Η σεφ πιστεύει ότι η δύναμη της ρωμαϊκής κουζίνας βρίσκεται στην αυθεντικότητά της και στις ρίζες της στην ιστορία. Τα πιο παλιά πιάτα προέρχονται από εποχές φτώχειας, όταν οι πρόγονοι της πόλης αξιοποιούσαν υλικά ταπεινά και οικονομικά, όπως τα λουλούδια κολοκυθιού και οι αγκινάρες. Όταν καταναλωνόταν κρέας, συνήθως προτιμούσαν τα φθηνότερα μέρη του ζώου, κάτι που εξηγεί τη διαχρονική αγάπη των Ρωμαίων για πιάτα με πατσά. Σήμερα, τα τέσσερα εμβληματικά πιάτα ζυμαρικών της Ρώμης είναι η carbonara, η cacio e pepe, η amatriciana και η alla gricia, με την carbonara να είναι η πιο αγαπημένη στους επισκέπτες του Grand Hotel Palace.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα πιο συνηθισμένα λάθη

Η Ciccotti επισημαίνει ότι τα πιο συνηθισμένα λάθη που κάνουν οι ερασιτέχνες μάγειρες είναι οι μικρές παρεμβάσεις που αλλοιώνουν την ουσία ενός πιάτου. Η προσθήκη κρέμας στην carbonara, το σκόρδο σε σάλτσες που δεν το απαιτούν ή το σπάσιμο των ζυμαρικών πριν από το βράσιμο, είναι όλα συνήθειες που αφαιρούν από τη γνησιότητα και την ισορροπία της συνταγής. «Μην αλλοιώνετε συνταγές που είναι ήδη τέλειες», τονίζει.

Ένα από τα πιάτα που συνοψίζουν την ψυχή της ρωμαϊκής κουζίνας είναι η cacio e pepe, όπου το σπαγγέτι συνδυάζεται με πεκορίνο και πιπέρι. Για να το πετύχει κανείς στο σπίτι, η σεφ συμβουλεύει να κρατούνται τα ζυμαρικά al dente, να προστίθεται το πεκορίνο εκτός φωτιάς ώστε να μη «κόψει» και, πάνω απ’ όλα, να υπάρχει υπομονή. «Η cacio e pepe δεν μπορεί να γίνει βιαστικά», προειδοποιεί.

Η Ciccotti καταλήγει με μια απλή αλήθεια: με καλά υλικά, σεβασμό στις αυθεντικές συνταγές και πάθος στη μαγειρική, ο καθένας μπορεί να φέρει λίγη Ρώμη στο πιάτο του. «Χρησιμοποιήστε ποιοτικά υλικά, σεβαστείτε τις αυθεντικές συνταγές και βάλτε αγάπη στην προετοιμασία. Αυτό είναι το μόνο μυστικό», λέει.