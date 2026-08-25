Η αυγουστιάτικη συνταγή -Τάρτα με φρέσκα σύκα και γκοργκοντζόλα - iefimerida.gr

Τα φρέσκα σύκα ταιριάζουν πολύ ωραία με τα τυριά και τις ζύμες, οπότε, εκτός από μαρμελάδα, μια καλή ιδέα είναι να τα κάνουμε και αλμυρή τάρτα.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Για την παρασκευή της ζύμης, τα υλικά χτυπιούνται στο μίξερ μέχρι να ομογενοποιηθούν. Η ζύμη πλάθεται σε μπάλα, τυλίγεται με μεμβράνη και τοποθετείται στο ψυγείο για μισή ώρα ώστε να σφίξει καλά.

Τα σύκα ζεσταίνονται σε τηγάνι, σβήνονται με κρασί και περιχύνονται με μέλι. Παράλληλα, η γκοργκοντζόλα, η κρέμα γάλακτος, το γιαούρτι και το αυγό χτυπιούνται στο μούλτι μέχρι να γίνουν μία βελούδινη κρέμα.

Η κρύα ζύμη ανοίγεται σε φύλλο και στρώνεται σε φόρμα τάρτας. Προψήνεται για 20 λεπτά, καλυμμένη με λαδόκολλα και βάρος από όσπρια, ώστε να παραμείνει επίπεδη και να μη φουσκώσει ανομοιόμορφα.

Στην προψημένη βάση στρώνεται ομοιόμορφα το μείγμα του τυριού και τοποθετούνται από πάνω τα καραμελωμένα σύκα. Η τάρτα ψήνεται για 40 λεπτά μέχρι να σφίξει η γέμιση και σερβίρεται αφού κρυώσει ελαφρώς.

Το σύκο είναι το φρούτο που σηματοδοτεί το τέλος του καλοκαιριού και την αρχή του φθινοπώρου. Τώρα που η αγορά είναι γεμάτη με γλυκά και μελωμένα σύκα συνηθίζουμε να τα τρώμε σκέτα, αφού βέβαια τα βάλουμε στο ψυγείο να παγώσουν καλά και να γίνουν ακόμα πιο απολαυστικά. Τα κάνουμε όμως και μαρμελάδα ή τα βάζουμε σε κέικ. Ωστόσο, τα σύκα είναι από τα φρούτα που αναδεικνύονται και σε αλμυρές συνταγές, ειδικά όταν συνδυάζονται με τυριά. Γι' αυτό κι εμείς σας προτείνουμε να τα συνδυάσετε με απαλή ή πικάντικη γκοργκοντζόλα και βουτυράτη ζύμη.

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Φωτογραφία: Shutterstock

Τάρτα με φρέσκα σύκα και γκοργκοντζόλα

Υλικά για 6-8 μερίδες

Για τη ζύμη﻿

υ250 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

125 γρ. αγελαδινό βούτυρο, κομμένο σε κυβάκια (σε θερμοκρασία δωματίου)

1 πρέζα αλάτι

100 ml κρύο νερό

Για τη γέμιση

8 μέτρια σύκα, πλυμένα και κομμένα στη μέση

1 σφηνάκι γλυκό κρασί ή κονιάκ

1 κ.σ. μέλι

250 γρ. γκοργκοντζόλα

125 ml κρέμα γάλακτος πλήρης

125 γρ. στραγγιστό γιαούρτι πλήρες

1 αυγό

αλάτι

φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση

Ζύμη: Στον κάδο του μίξερ ρίχνουμε όλα τα υλικά μαζί και χτυπάμε (με τον γάντζο) σε μέτρια ταχύτητα για 5 λεπτά μέχρι να ενωθούν. Στην αρχή θα γίνουν σαν χοντρά ψίχουλα και στη συνέχεια θα δημιουργηθεί μια ζύμη που ξεκολλάει από τα τοιχώματα και πλάθεται εύκολα. Σταματάμε το μίξερ και δουλεύουμε λίγο τη ζύμη με τα χέρια. Φτιάχνουμε μια μπάλα, την τυλίγουμε με μεμβράνη και τη βάζουμε στο ψυγείο για μισή ώρα μέχρι να σφίξει.

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Γέμιση: Σε ένα τηγάνι τοποθετούμε τα σύκα με το κομμένο μέρος προς τα επάνω και τα ζεσταίνουμε σε μέτρια φωτιά. Τα σβήνουμε με το κρασί και τα περιχύνουμε με το μέλι. Μόλις πάρει μια βράση, αποσύρουμε από τη φωτιά και αφήνουμε στην άκρη. Στο μούλτι χτυπάμε την γκοργκοντζόλα, την κρέμα γάλακτος, το γιαούρτι και το αυγό μαζί με ελάχιστο αλατοπίπερο. Μόλις ομογενοποιηθούν τα υλικά και γίνουν μια βελούδινη κρέμα, σταματάμε το χτύπημα και αφήνουμε στην άκρη το μείγμα. Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C στον αέρα. Βγάζουμε τη ζύμη από το ψυγείο και την τοποθετούμε μέσα σε δύο λαδόκολλες. Με έναν πλάστη την ανοίγουμε σε στρογγυλό φύλλο πάχους 2-3 χιλιοστών και το στρώνουμε σε μια στρογγυλή φόρμα για τάρτες (διάμετρος: 24-26 εκ.). Με ένα πιρούνι τρυπάμε όλη τη επιφάνεια για να μη φουσκώσει ανομοιόμορφα στο ψήσιμο, στρώνουμε λαδόκολλα και από πάνω γεμίζουμε με όσπρια. Ψήνουμε για 20 λεπτά και στη συνέχεια βγάζουμε τα όσπρια και τη λαδόκολλα. Στρώνουμε ομοιόμορφα μέσα στη ζύμη το μείγμα του τυριού με την κρέμα, το γιαούρτι κ.λπ. και από πάνω τοποθετούμε τα σύκα. Ψήνουμε για 40 λεπτά μέχρι να σφίξει η γέμιση και να ροδίσει η ζύμη. Αφήνουμε μισή ώρα να κρυώσει λίγο, κόβουμε και σερβίρουμε.

Tip

Εκτός από γκοργκοντζόλα μπορείτε να βάλετε στην τάρτα αυτή και κάποιο άλλο δυνατό τυρί, π.χ., κατσικίσιο, γραβιέρα ή φέτα, ταιριάζουν και τα τρία πολύ ωραία με τα σύκα. Αν θέλετε όμως να την κάνετε πιο ελαφριά και light χρησιμοποιήστε φρέσκο ανθότυρο ή cottage.