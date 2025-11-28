Χρυσοί Σκούφοι Κύπρου: Αυτά είναι τα κορυφαία εστιατόρια για το 2025 -Ασιατικά, μεσογειακά, ζυμαρικά - iefimerida.gr

Οι Χρυσοί Σκούφοι είναι ο καταξιωμένος θεσμός ο οποίος επιβραβεύει όχι μόνο τους κορυφαίους σεφ και τα εστιατόρια που διαπρέπουν, αλλά και ολόκληρη την εξέλιξη της σύγχρονης ελληνικής κουζίνας.

Κάθε χρόνο, σε Αθήνα και Κύπρο, η βραδιά των Χρυσών Σκούφων, του Αθηνοράματος, σηματοδοτεί την κορύφωση της προσπάθειας, της δημιουργικότητας και της αριστείας στον χώρο της ελληνικής γαστρονομίας.

Οι Χρυσοί Σκούφοι Κύπρου για το 2025

Σε μια λαμπερή τελετή στο ξενοδοχείο Four Seasons της Λεμεσού, ανακοινώθηκαν και βραβεύτηκαν τα καλύτερα εστιατόρια της Κύπρου, όπως προέκυψαν από τον σημαντικό γαστρονομικό θεσμό του Αθηνοράματος, τους Χρυσούς Σκούφους.

Δύο εστιατόρια απέσπασαν την κορυφαία βαθμολογία 15,50/20 και τέσσερα ακολουθούν με 15/20, ανάμεσά τους και το Ιταλικό εστιατόριο του Εκτορα Μποτρίνι που έχει στήσει στη Λεμεσό.

Τα έξι εστιατόρια της Κύπρου που πήραν Χρυσό Σκούφο

Το Amber Dragon αποτελεί μια συναρπαστική ωδή στην ασιατική κουζίνα

AMBER DRAGON (15,50/20), ΠΑΝΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ, Ξεν. "City of Dreams Mediterranean", Νίκου Καββαδία, Λεμεσός

Το Amber Dragon αποτελεί μια συναρπαστική ωδή στην ασιατική κουζίνα, εμπνευσμένη από την οικογένεια των εστιατορίων μας με αστέρι Michelin στο Μακάο. Κάθε πιάτο δημιουργείται αυθεντικά για να γοητεύσει τις αισθήσεις, συνδυάζοντας γλυκό, ξινό και καυτερό με τα πιο φρέσκα και εκλεκτά υλικά.

HELIOS (15,50/20), ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΥΖΙΝΑ, Ξεν. "Anassa Hotel", Αλέκου Μιχαηλίδη 40, Νέο Χωριό, Πάφος

Στο HELIOS θα δοκιμάσετε αστακό φλαμπέ που ετοιμάζεται δίπλα στο τραπέζι, σύγχρονες γαλλο-μεσογειακές γεύσεις σε ένα κομψό fine-dining εστιατόριο βραβευμένο με Χρυσό Σκούφο Αθηνοράματος και το 2024.

Cor Gastronomy, του βραβευμένου με Χρυσό Σκούφο σεφ Χριστόδουλου Θεοφάνους

COR GASTRONOMY (15/20), ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΥΖΙΝΑ, Λεωφ. Αμαθούντος 139, Παρεκκλησιά, Λεμεσός

Το γεύμα στο Cor Gastronomy, του βραβευμένου με Χρυσό Σκούφο σεφ Χριστόδουλου Θεοφάνους, είναι μια γιορτή γαστρονομικής τελειότητας, με εποχιακά υλικά και προϊόντα από όλο τον κόσμο που μεταμορφώνονται σε εξαιρετικά πιάτα και μια προσεκτικά επιμελημένη λίστα κρασιών.

MATSUHISA LIMASSOL, Ιαπωνική κουζίνα

MATSUHISA LIMASSOL (15/20), ΙΑΠΩΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ, Ξεν. "Amara", Αμαθούντος 95, Άγιος Τύχωνας, Λεμεσός

Το μενού στο Matsuhisa Limassol προσφέρει μια μοναδική ιαπωνο-περουβιανή γαστρονομική εμπειρία, με μια ειδικά επιμελημένη συλλογή από τις θρυλικές signature δημιουργίες του NOBU. Μια πλούσια επιλογή από sake και εξωτικά κοκτέιλ, σχεδιασμένα ώστε να ταιριάζουν απόλυτα με το γαστρονομικό ταξίδι του NOBU, συνοδεύει ιδανικά όλα τα πιάτα.

POLO RESTAURANT στη Λεμεσό

POLO RESTAURANT (15/20), ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΥΖΙΝΑ, Ξεν. "Alasia", Χαϊδαρίου 6, Λεμεσός

Το εστιατόριο, υπό την επίβλεψη του βραβευμένου με αστέρι Michelin σεφ Παύλου Κιριάκη, προσφέρει μια γιορτή των καλύτερων γεύσεων της μεσογειακής κουζίνας, αναδεικνύοντας τα πλούτη του τοπικού περιβάλλοντος μέσα από καινοτόμα και νόστιμα πιάτα. Κάθε πιάτο δημιουργείται με σχολαστική προσοχή στη λεπτομέρεια, συνδυάζοντας κλασικές γεύσεις με σύγχρονη παρουσίαση και τεχνικές.

Sera του Εκτορα Μποτρίνι στη Λεμεσό

SERA BY ETTORE BOTRINI (15/20), ΙΤΑΛΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ, Ξεν. "Four Seasons", Λεωφ. Αμαθούντος 67-69, Λεμεσός

Το Sera του Ettore Botrini είναι ένα εκλεπτυσμένο ιταλικό εστιατόριο που ενσαρκώνει την ουσία της φρέσκιας και κομψής ιταλικής κουζίνας. Υπό την καθοδήγηση του Έλληνα/Ιταλού σεφ, ο οποίος έχει κερδίσει αστέρι Michelin για το διάσημο εστιατόριό του Botrini's στην Αθήνα, το Sera με έμφαση στην εποχικότητα, την ποιότητα και τη χρήση τοπικών πρώτων υλών, προσφέρει πιάτα που αναδεικνύουν τις αληθινές γεύσεις της Ιταλίας. Κάθε πιάτο συνδυάζει τις παραδοσιακές ιταλικές τεχνικές με την καινοτόμο πινελιά του σεφ Botrini.