Δοκιμάσαμε χειροποίητα πούρα από την Πέλλα -Δύο αδέλφια έφεραν την τεχνογνωσία από την Κούβα στην Κρύα Βρύση - iefimerida.gr

Με τον ειδικό κόφτη κάνετε ένα μικρό κόψιμο στην άκρη του πούρου για ομαλή έλξη και «φρυγανίζετε» τον καπνό, με φλόγιστρο, μέχρι να ασπρίσει για ομοιόμορφο και γευστικό άναμμα.

Η μικρή αυτή τελετουργία απογειώνει την απόλαυση και αναδεικνύει γεύσεις και αρώματα. Η πρώτη δοκιμή έγινε με ένα Panatela Black της Vamma Del Sol της ελληνικής εταιρείας με τα καπνά του Ολύμπου που δημιουργεί χειροποίητα πούρα και τα εξάγει σε όλο τον κόσμο.

Vamma Del Sol, χειροποίητα πούρα από την Πέλλα

Με αφετηρία το πέρασμα από την Κούβα και την όσμωση με ανθρώπους και καπνό, καθώς και με τους τρόπους παραγωγής πούρων εκεί, δύο αδέλφια από την Πέλλα, ο Άρης και ο Κώστας Κωνσταντινίδης έφεραν την τεχνογνωσία στην πατρίδα.

Μετέπειτα, με το πάντρεμα της γνώσης αυτής με την οικογενειακή παράδοση και τα καπνά του Ολύμπου γεννήθηκε η οικοτεχνία πούρων Vamma Del Sol με έδρα την Κρύα Βρύση του νομού Πέλλας που παράγει χειροποίητα Premium πούρα.

Χειροποίητα πούρα σε μία οικοτεχνία στην Πέλλα

Κύριο χαρακτηριστικό της αποτελεί η κάθετη οργάνωση και η παραγωγή από την πρώτη ύλη μέχρι και το τελικό προϊόν. Η καινοτομία της οικοτεχνίας έγκειται στο ότι με μια ιδιαίτερη πρώτη ύλη, τα χαρακτηριστικά του κλίματος της βόρειας Ελλάδας και την πολυδιάστατη τεχνογνωσία στην παραγωγή και μεταποίηση, «δημιουργούμε ένα τελικό προϊόν υψηλών προδιαγραφών» όπως μου λένε σε συνάντησή μας στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ.

Το αποτέλεσμα της προσπάθειας, πούρα τύπου Premium, είναι μοναδικό σε ευρωπαϊκό έδαφος. Ο Άρης και ο Κώστας Κωνσταντινίδης, φτιάχνουν πούρα, τα οποία ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο, από την Ελβετία μέχρι την Αυστραλία.

Ο Άρης και ο Κώστας Κωνσταντινίδης έφεραν την τεχνογνωσία της Κούβας στην πατρίδα

Ο Αρης Κωνσταντινίδης εξηγεί στο iefimerida τη διαδικασία.

«Μεταποιούμε το προϊόν βιολογικά χωρίς πρόσθεση κανενός είδους χημικού παράγοντα. Είμαστε σε θέση να δώσουμε στον λάτρη του πούρου ένα προϊόν που είναι ποιοτικό και απαλλαγμένο από πρόσθετα γεύσης».

Οπως αναφέρουν, το απόσταγμα του μικροκλίματος του κάμπου της Πέλλας με τον ήλιο που βυθίζεται στο χώμα απελευθερώνοντας την παλέτα των χρωμάτων του δημιουργεί το εξαιρετικής ποιότητας χειροποίητο πούρο, με μία ακόμη ιδιαιτερότητα, εν τη γενέσει του, κλείνοντας μέσα του αυθεντικά αρώματα και γεύσεις.

«Το πούρο αποτελεί πάνω απ’ όλα υπόθεση και πάθος λίγων και ιδιαίτερων ανθρώπων και προορίζεται για τους εκλεκτούς εκείνους που η γνώση και η αγάπη για τα πούρα αποτελεί τρόπο ζωής και ταξίδι στον χώρο των αισθήσεων».

«Είμαστε σε θέση να δώσουμε στον λάτρη του πούρου ένα προϊόν που είναι ποιοτικό και απαλλαγμένο από πρόσθετα γεύσης» λέει ο Αρης Κωνσταντινίδης

Γευστική εμπειρία, επι τόπου, πλάι στα καπνά

Ζήστε μία ξεχωριστή γευσιγνωσία σε πούρα στην Πέλλα. Κλείστε το ταξίδι σας εξερευνώντας την κατασκευή πούρων και πώς το περιβάλλον, το κλίμα και τα διαφορετικά είδη καπνού καθορίζουν το τελικό προϊόν. Γευτείτε και αναγνωρίσετε πιο είδος καπνού σάς ταιριάζει περισσότερο.

Η τέχνη του χειροποίητου πούρου

Η τέχνη του πούρου στην Πέλλα

Οποιος επισκεφτεί την έδρα των Vamma Del Sol στην Πέλλα θα βρεθεί σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, για ενήλικες, με γευστικές δοκιμές πούρων.

Κάθε δοκιμή και μία εμπειρία πλάι σε ένα κομμάτι χειροποίητη σοκολάτα με πιπέρια ή ένα εκλεκτό ρούμι για όσους βρεθούν και ξεναγηθούν στην οικοτεχνία στην Κρύα Βρύση!

Δωμάτιο με πούρα και ειδική συσκευή για να διατηρεί την υγρασία

Ξενάγηση στον κόσμο των πούρων στην Κρύα Βρύση Πέλλας

Vamma Del Sol

Απο την Πέλλα σε όλο τον κόσμο...

....αλλά και παντού στην Ελλάδα με αποστολή. Στοιχεία επικοινωνίας 2382061223 και info@vammadelsol.com