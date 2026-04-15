Γιατί όλοι μιλούν για την Tokyo-style pizza - Η νέα τάση στην πίτσα, γίνεται viral στη διεθνή γαστρονομία - iefimerida.gr

Στον παγκόσμιο χάρτη της γαστρονομίας, η πίτσα αποτελεί διαχρονικά ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και ευέλικτα φαγητά, με δεκάδες τοπικές εκδοχές να ανταγωνίζονται για προσοχή. Τα τελευταία χρόνια, μια νέα τάση από την Ιαπωνία αρχίζει να κερδίζει έδαφος διεθνώς, με το λεγόμενο «Tokyo-style pizza» να εμφανίζεται όλο και πιο συχνά σε μεγάλες πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών και της Βρετανίας, προκαλώντας το ενδιαφέρον τόσο των επαγγελματιών όσο και του κοινού.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η άφιξή του στην Νέα Υόρκη στις αρχές του 2026 συνοδεύτηκε από έντονο ενδιαφέρον και γρήγορα sold out pop-up events. Δύο από τους πιο γνωστούς Ιάπωνες pizzaiolos [«παρασκευαστές/ψήστες πίτσας» στα ιταλικά], ο Susumu Kakinuma και ο πρώην μαθητής του Tsubasa Tamaki, παρουσίασαν τη δική τους εκδοχή της πίτσας του Τόκιο, επιβεβαιώνοντας ότι η τάση έχει ήδη ξεπεράσει τα σύνορα της Ιαπωνίας.

Η ιστορία του Tokyo-style pizza

Η ιστορία του Tokyo-style pizza ξεκινά περίπου τρεις δεκαετίες πριν, όταν ο Kakinuma ταξίδεψε στη Νάπολη για να μάθει την τέχνη της παραδοσιακής πίτσας. Χωρίς να μπορέσει να εργαστεί σε κάποια πιτσαρία, περιορίστηκε στην παρατήρηση, επιστρέφοντας στην Τόκιο με την πρόθεση να εξελίξει τη μέθοδο με δικούς του όρους. Πειραματίστηκε με διαφορετικά μείγματα αλευριού, χρόνους ζύμωσης και τεχνικές ψησίματος, ενσωματώνοντας τη φιλοσοφία του shokunin, δηλαδή της ιαπωνικής τελειομανίας στην τέχνη της γαστρονομίας.

Το 1995 άνοιξε την πρώτη του πιτσαρία, ενώ το 2007 εγκαινίασε το Seirinkan, που σήμερα θεωρείται σημείο αναφοράς για το συγκεκριμένο στιλ. Το μενού του παραμένει αυστηρά περιορισμένο, με βασικές επιλογές όπως μαρινάρα και μαργαρίτα, αναδεικνύοντας την έμφαση στην τεχνική και όχι στην ποικιλία.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Θυμίζει έντονα τη ναπολιτάνικη εκδοχή

Οπτικά, η Tokyo-style pizza θυμίζει έντονα τη ναπολιτάνικη. Διαθέτει φουσκωτό και αφράτο cornicione [την εξωτερική κόρα] και λεπτή βάση. Ωστόσο, οι διαφορές εντοπίζονται στις λεπτομέρειες. Η κόρα εμφανίζει πιο έντονα καψίματα και φουσκάλες, ενώ η γεύση συνοδεύεται από διακριτικές νότες καπνού. Στον πάτο της πίτσας προστίθενται κρύσταλλοι αλατιού από την Οκινάουα, δημιουργώντας αυτό που οι δημιουργοί περιγράφουν ως «shio no shigeki», μια έντονη αίσθηση αλατιού που ενισχύει τα αρώματα.

Η υφή αποτελεί επίσης βασικό στοιχείο διαφοροποίησης. Το κέντρο της πίτσας είναι λιγότερο υγρό σε σχέση με τη ναπολιτάνικη, ενώ η κόρα είναι πιο αφράτη. Το αποτέλεσμα προκύπτει από ιδιόκτητες συνταγές αλευριού και από τη διαδικασία ψησίματος σε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, που φτάνουν τους 900 βαθμούς Φαρενάιτ. Ο Kakinuma τοποθετεί την πίτσα πολύ κοντά στη φωτιά και προσθέτει ροκανίδια κέδρου την τελευταία στιγμή, ενισχύοντας το καπνιστό στοιχείο.

Στον παγκόσμιο χάρτη της γαστρονομίας, η πίτσα αποτελεί διαχρονικά ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και ευέλικτα φαγητά, με δεκάδες τοπικές εκδοχές να ανταγωνίζονται για προσοχή / ΙΝSTAGRAM

Παρά την ιαπωνική του προέλευση, το Tokyo-style pizza δεν υιοθετεί εκτενώς τοπικά υλικά ή γεύσεις. Οι περισσότερες εκδοχές παραμένουν πιστές στην ιταλική παράδοση, με υλικά όπως nduja και ελιές να κυριαρχούν. Σε ορισμένες περιπτώσεις εμφανίζονται πιο διακριτικές παρεμβάσεις, όπως πίτσες με μοσχαρίσιο wagyu ή συνοδευτικά πιάτα με θαλασσινά, όμως η βασική φιλοσοφία παραμένει συγκρατημένη.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η διαφοροποίηση αυτή είναι αρκετή ώστε το Tokyo-style pizza να μην θεωρείται επίσημα ναπολιτάνικο. Ο οργανισμός που προστατεύει την αυθεντικότητα της ναπολιτάνικης πίτσας επισημαίνει ότι δεν πληρούνται βασικά κριτήρια, όπως οι ακριβείς διαστάσεις της κόρας ή η απουσία καψίματος. Επιπλέον, η απουσία τυποποιημένης μεθόδου παραγωγής καθιστά δύσκολη την κατηγοριοποίησή του.

Η μετάβαση του στιλ στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήταν χωρίς προκλήσεις. Κατά τη διάρκεια των pop-ups στη Νέα Υόρκη, ο Tamaki χρειάστηκε να προσαρμόσει τη διαδικασία παραγωγής στις τοπικές συνθήκες, λαμβάνοντας υπόψη τη θερμοκρασία και τα χαρακτηριστικά του νερού. Παράλληλα, η εισαγωγή ειδικών μειγμάτων αλευριού από Ιαπωνία, Καναδά και ΗΠΑ απαιτούσε πολύμηνη προετοιμασία και γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Τα τελευταία χρόνια, μια νέα τάση από την Ιαπωνία αρχίζει να κερδίζει έδαφος διεθνώς, με το λεγόμενο «Tokyo-style pizza» να εμφανίζεται όλο και πιο συχνά σε μεγάλες πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών και της Βρετανίας, προκαλώντας το ενδιαφέρον τόσο των επαγγελματιών όσο και του κοινού / INSTAGRAM

Οι υψηλές τιμές και οι περιορισμένες ποσότητες προκάλεσαν αντιδράσεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι πελάτες περίμεναν για ώρες, ενώ η παραγωγή ήταν περιορισμένη λόγω της χειροποίητης διαδικασίας. Παρά τα εμπόδια, η ζήτηση παρέμεινε ισχυρή, ενισχύοντας την εικόνα του Tokyo-style pizza ως premium εμπειρίας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την ίδια στιγμή, η εξάπλωση συνεχίζεται. Νέα εστιατόρια ανοίγουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ προγραμματίζονται επεκτάσεις σε αγορές της Ασίας, της Ευρώπης και της Αυστραλίας. Ο Tamaki σχεδιάζει το πρώτο του μόνιμο κατάστημα στο Μανχάταν, εντάσσοντας το εγχείρημα σε ένα ευρύτερο διεθνές δίκτυο.

Η δυναμική αυτή αντικατοπτρίζει μια ευρύτερη τάση στη σύγχρονη γαστρονομία, όπου παραδοσιακά πιάτα επαναπροσδιορίζονται μέσα από τοπικές κουλτούρες και τεχνικές. «Η Tokyo-style pizza δεν επιχειρεί να αντικαταστήσει τη ναπολιτάνικη εκδοχή, αλλά να προσθέσει μια νέα διάσταση σε ένα ήδη πολυμορφικό φαγητό, συνδυάζοντας ιταλικές ρίζες με ιαπωνική ακρίβεια», σημειώνει εμφατικά το άρθρο του γαστρονομικού ιστότοπου Eater.