Γιατί είναι απαραίτητος ο αποφλοιωτής φρούτων και λαχανικών στην κουζίνα σου - iefimerida.gr

Αν σου αρέσουν τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά,﻿ το peeler είναι ένα πάμφθηνο και φοβερά χρηστικό εργαλείο που χρειάζεσαι περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο.

Όταν πρέπει να ξεφλουδίσεις μια πατάτα ή ένα μήλο παίρνεις όποιο μαχαίρι βρεις μπροστά σου, ξεκινάς και όσο σου πάρει. Αν δεν έχεις όμως και πολύ μεγάλη εξοικείωση με τη διαδικασία ή αν βιάζεσαι, μαζί με τα φλούδια τις περισσότερες φορές πετάς και τη μισή σάρκα.

Στα βίντεο στο Tik Tok, βέβαια, το ξεφλούδισμα φαίνεται παιχνίδι, το ίδιο και στο Master Chef αλλά και στο σπίτι όπου η μαμά και η γιαγιά σου το κάνουν την ώρα που μιλάνε μεταξύ τους ή παρακολουθούν τηλεόραση. Ωστόσο, το να βγάλεις τις φλούδες από όλα αυτά είναι μια δουλειά που θέλει τον τρόπο της για να γίνει γρήγορα και με ασφάλεια. Ειδικά όταν έχεις να αναμετρηθείς με ένα βουνό πατάτες για τηγάνι, μια σακούλα μήλα για μηλόπιτα, αν έχεις αποφασίσει να φτιάξεις μια κατσαρόλα καροτόσουπα ή σπαγγέτι αγγουριού για 4-5 άτομα, χρειάζεσαι ένα πιο κατάλληλο εργαλείο.

Τι είναι το peeler και σε τι διαφέρει από ένα μαχαίρι με ίσια λάμα

Η πιο εύχρηστη επιλογή για ξεφλουδίσματα κάθε λογής είναι ο αποφλοιωτής φρούτων και λαχανικών (peeler). Πρόκειται για μια εξαιρετικά κοφτερή ίσια λεπίδα, προσαρμοσμένη σε μια εργονομική λαβή. Το peeler σου επιτρέπει να ξεφλουδίζεις το οτιδήποτε με γρήγορες κάθετες κινήσεις, χωρίς να στρίβεις τον καρπό σου και να ακολουθείς την καμπυλότητα. Με το ένα χέρι κρατάς σταθερά το φρούτο ή το λαχανικό και με το άλλο αφαιρείς φλούδες πολύ πιο γρήγορα και πολύ πιο σωστά, χωρίς να χρειάζεται να ακροβατείς ανάμεσα στον φλοιό και στη σάρκα, και κυρίως χωρίς να χρειάζεται να υπολογίσεις πόσο επιφανειακά ή βαθιά θα κόψεις κάθε φορά.

Στην ουσία, ο αποφλοιωτής φρούτων και λαχανικών λειτουργεί όπως ένα ξυράφι και αφαιρεί απλά το εξωτερικό μέρος. Εσύ το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να κρατάς γερά το φρούτο ή το λαχανικό με τα δάχτυλά σου κλειστά προς τα πίσω (προστατευμένα από τη λάμα). Όλα τα άλλα τα κάνει μόνο του.

Από σπαγγέτι κολοκυθιού μέχρι flakes παρμεζάνας

Οι αποφλοιωτές που βρίσκεις σε μαγαζιά με σκεύη και εργαλεία κουζίνας είναι ιδιαίτερα οικονομικοί. Οι τιμές ξεκινάνε από 2-3 ευρώ (με πλαστική λαβή) και μπορούν να φτάσουν μέχρι και τα 20 ευρώ (με λεπίδα από ανοξείδωτο ατσάλι και αντιολισθητική λαβή).

Τα καλά νέα είναι ότι όποιον και να διαλέξεις, ακόμη κι αν αποφασίσεις να δώσεις κάτι παραπάνω για να πάρεις κάτι καλό δηλαδή, θα σου χρησιμεύσει και σε άλλες διαδικασίες. Ένα στιβαρό peeler είναι κάτι παραπάνω από ένα απλό ξεφλουδιστήρι, αφού σε βοηθάει να κόψεις λεπτές λωρίδες και σπαγγέτι λαχανικών (καρότα, κολοκύθια, αγγούρια), flakes τυριών και σοκολάτας, ξύσμα εσπεριδοειδών, ακόμα και κυλινδρικά κομμάτια βουτύρου για το πρωινό σου.