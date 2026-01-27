Γιατί είναι απαραίτητο το ψαλίδι μυρωδικών στην κουζίνα σου - iefimerida.gr

Αν αγαπάς τις πρασινάδες και τα μυρωδικά το ψαλίδι με τις πολλές λεπίδες είναι το εργαλείο που χρειάζεσαι περισσότερο από οτιδήποτε άλλο.

Οι παλιές παραδοσιακές μαγείρισσες αλλά και οι σεφ κάνουν το ψιλοκόψιμο να φαίνεται παιχνίδι αφού κόβουν απίστευτα γρήγορα τα πάντα και μάλιστα χωρίς να κοιτάζουν τα χέρια τους την ώρα που το κάνουν. Αυτό δε σημαίνει βέβαια ότι αυτή η διαδικασία είναι το ίδιο εύκολη και ασφαλής για τους ερασιτέχνες, ειδικά αν δεν διαθέτουν επαγγελματικό μαχαίρι. Ωστόσο, όση εμπειρία και να έχει κάποιος και όσο ακριβής και να είναι στις κινήσεις του ή να έχει το κατάλληλο εργαλείο μια περεταίρω ευκολία είναι πάντα ευπρόσδεκτη. Ιδιαίτερα όταν έχει κανείς να κόψει μεγάλες ποσότητες όπως ένα ολόκληρο λάχανο για σαλάτα, μια λεκάνη γεμάτη χόρτα και μυρωδικά για σπανακόπιτα, οι άπειρες πρασινάδες μιας μαγειρίτσας ή ενός φρικασέ χρειάζεται κάτι πιο εύχρηστο και πιο αποδοτικό από ένα ειδικά σχεδιασμένο και σωστά ακονισμένο μαχαίρι.

Ψαλίδι κουζίνας / Φωτογραφία: Unsplash

Τι είναι το ψαλίδι μυρωδικών και σε τι διαφέρει από το απλό ψαλίδι κουζίνας

Η πιο χρήσιμη επιλογή για κάθε λογής ψιλοκοψίματα είναι το ψαλίδι μυρωδικών, καθώς είναι ο γρηγορότερος και ο πιο ασφαλής τρόπος να ελέγξεις πλήρως τη διαδικασία. Πρόκειται για ένα ψαλίδι κουζίνας με πολλές λεπίδες, συνήθως πέντε, το οποίο βρίσκεις σε μαγαζιά με σκεύη και εργαλεία κουζίνας σε ιδιαίτερα οικονομική τιμή (ξεκινάει από 2-3 ευρώ και μπορεί να φτάσει το πολύ μέχρι τα 15 ευρώ). Με αυτό το gadget λοιπόν μπορείς να κόψεις ομοιόμορφα με μια κίνηση πολλαπλάσια ποσότητα μαϊντανού, άνηθου, πράσων, φρέσκων κρεμμυδιών κλπ. χωρίς να κινδυνέψουν τα δάχτυλά σου αλλά και χωρίς να «θυσιάσεις» τα υλικά σου κόβοντάς τα στραβά και άσχημα. Όλα τα ψαλίδια που κυκλοφορούν στην αγορά είναι φτιαγμένα από ανοξείδωτο ατσάλι και διαθέτουν αντιολισθητική λαβή για λόγους αντοχής, υγιεινής αλλά και ευκολίας στη χρήση. Πολλά, ανάμεσα στις λαβές, έχουν και ειδική εγκοπή που βοηθάει στην αφαίρεση των φύλλων από τα κοτσάνια.

Προσοχή στο καθάρισμα

Επειδή τα υπολείμματα των λαχανικών μένουν ανάμεσα στις λεπίδες και είναι δύσκολο να καθαριστούν εντελώς καλό είναι πρώτα να περνάς το ψαλίδι με το ειδικό φουρτσάκι που θα βρεις μαζί του στη συσκευασία και ύστερα είτε να το πλένεις στο χέρι, με γάντια και πάρα πολύ προσοχή είτε να το βάζεις στο πλυντήριο πιάτων. Καλό είναι επίσης όταν διαπιστώσεις ότι σταματάει να κόβει καλά να το ακονίζεις όπως και τα μαχαίρια σου.