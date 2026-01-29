Πιο υγιεινή απ’ όσο νομίζουν πολλοί: Γιατρός εξηγεί γιατί αυτή η πατατοσαλάτα συχνά υποτιμάται - iefimerida.gr

Το έντερο είναι το μεγαλύτερο όργανο στο σώμα μας και έχει σημαντικό αντίκτυπο στη συνολική υγεία και ευεξία μας.

Επηρεάζει όχι μόνο τη λειτουργία της πέψης, αλλά και τη διάθεση. Όταν «δυσλειτουργεί», συχνά επηρεάζεται ολόκληρος ο οργανισμός. Αυτό που χρειάζεται πάνω από όλα όμως ένα υγιές έντερο είναι ένα πράγμα: πολλά υγιή βακτήρια που βοηθούν στην πέψη.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ιδανικά, αυτά τα βακτήρια θα πρέπει να περνούν άπεπτα μέχρι το παχύ έντερο, όπως γράφει η γιατρός και συγγραφέας Giulia Enders στο βιβλίο της «Έντερο: Η εσωτερική ιστορία του πιο υποτιμημένου οργάνου του σώματός μας». Αυτά τα υγιή βακτήρια μπορούν να βρεθούν, για παράδειγμα, σε πράσα, σπαράγγια, σκόρδο ή ακόμα και σε κρύα πατατοσαλάτα.

Σύμφωνα με την Enders, το έντερο συνδέεται άμεσα με τον εγκέφαλο μέσω του πνευμονογαστρικού νεύρου. Αυτή η σύνδεση λειτουργεί σαν μόνιμη γραμμή επικοινωνίας, μεταφέροντας σήματα που αφορούν τόσο αρνητικές καταστάσεις, όπως η ναυτία, όσο και θετικά συναισθήματα, όπως το αίσθημα ικανοποίησης μετά το φαγητό.

Καθοριστικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία παίζει το μικροβίωμα, δηλαδή το σύνολο των μικροοργανισμών –βακτηρίων, ιών και μυκήτων– που ζουν στο σώμα μας. Το μικροβίωμα αρχίζει να διαμορφώνεται από τη γέννηση και επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, όπως η διατροφή, η γενετική, η ηλικία, ο τρόπος ζωής, η λήψη φαρμάκων, αλλά και διαταραχές του βιολογικού ρολογιού, όπως η νυχτερινή εργασία ή το jet lag.

Πώς να έχετε υγιές έντερο -Πώς βοηθά η πατατοσαλάτα

Ένας από τους βασικότερους τρόπους για να το ενισχύσουμε είναι η διατροφή. Η Enders τονίζει ότι ανεξάρτητα από το είδος διατροφής, σημασία έχει η ποικιλία, ιδιαίτερα στα λαχανικά, και η επαρκής πρόσληψη φυτικών ινών.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι φυτικές ίνες βοηθούν ώστε η πορεία της διάσπασης των σακχάρων μέσα στο σώμα να μοιάζει περισσότερο με έναν χαλαρό περίπατο παρά με ένα γρήγορο σπριντ – κάτι που βοηθά τον οργανισμό και τα επιμέρους τμήματά του να απορροφούν σταδιακά το σάκχαρο

Οι φυτικές ίνες δεν διασπώνται στο λεπτό έντερο, φτάνουν στο παχύ έντερο και λειτουργούν ως τροφή για τα «καλά» βακτήρια. Παράλληλα, το έντερο τις χρησιμοποιεί για να παράγει βιταμίνες και υγιή λιπαρά οξέα.

Οι ειδικοί συστήνουν περίπου 40 γραμμάρια φυτικών ινών την ημέρα. Τροφές όπως το πράσο, τα κρεμμύδια, το σκόρδο, τα σπαράγγια, το ρύζι, αλλά και οι βρασμένες πατάτες που έχουν κρυώσει και έχει κρυσταλλώσει το άμυλο θεωρούνται ιδιαίτερα ωφέλιμες.

Σημαντικό ρόλο παίζουν σύμφωνα με την διατροφολόγο Margit Michelberger και τα τρόφιμα που έχουν υποστεί ζύμωση όπως το γιαούρτι, το κεφίρ, το τυρί, το ξινολάχανο, το προζυμένιο ψωμί και το kimchi καθώς έχουν αντιφλεγμονώδη δράση. Επίσης, το γεγονός ότι έχουν υποστεί ζύμωση, σημαίνει ότι η τροφή είναι ήδη μερικώς προ-χωνεμένη και έχει ήδη διασπαστεί λίγο. Αυτό κάνει τις πρωτεΐνες πιο εύπεπτες και διευκολύνει την απορρόφηση των μετάλλων και των βιταμινών.