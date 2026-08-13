Γιάννης Καρακάσης MW: 40 ελληνικά οινοποιεία στο Λονδίνο, το μεγάλο στοίχημα του ελληνικού κρασιού - iefimerida.gr

Ένα από τα μεγαλύτερα Wine Events προετοιμάζεται αυτές τις ημέρες. 40 ελληνικά οινοποιεία με «μεγάλα» κρασιά θα βρεθούν τον Οκτώβριο στο Λονδίνο.
Περισσότερα από 240 ελληνικά κρασιά συμμετέχουν στη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα διεθνή δράση του Great Greek Wines, με την υπογραφή του Έλληνα Master of Wine, Γιάννη Καρακάση.
To ελληνικό κρασί στη θέση που του αξίζει
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 19 Οκτωβρίου στο OXO2, στην καρδιά της South Bank, στις όχθες του Τάμεσι.
Το Great Greek Wines, που ιδρύθηκε από τον Γιάννη Καρακάση MW, αποτελεί σήμερα τη σημαντικότερη ανεξάρτητη πρωτοβουλία για την προβολή του ελληνικού κρασιού στο εξωτερικό. Μέσα από την ετήσια τυφλή αξιολόγηση κρασιών και τις διεθνείς δράσεις του, επιδιώκει να ενισχύσει την παρουσία του ελληνικού κρασιού στις σημαντικότερες αγορές του κόσμου.
Μετά από διοργανώσεις σε Βρυξέλλες, Βαρσοβία, Αμβούργο και Sylt, η φετινή επιστροφή στο Λονδίνο αποτελεί το μεγαλύτερο μέχρι σήμερα εγχείρημα της πλατφόρμας στο Ηνωμένο Βασίλειο, μία αγορά με ιδιαίτερη σημασία για τις εξαγωγές ελληνικού κρασιού.
Walk Around Tasting με ελληνικά κρασιά
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει το Panorama Walk Around Tasting, όπου οι ίδιοι οι παραγωγοί θα παρουσιάσουν τα κρασιά τους, καθώς και το masterclass Greek Terroirs: An In-Depth Exploration, με εισηγητή τον Γιάννη Καρακάση MW, αφιερωμένο στη γεωγραφική και ποικιλιακή πολυμορφία του ελληνικού αμπελώνα.
Ο Γιάννης Καρακάσης MW στο iefimerida
Η εκδήλωση απευθύνεται αποκλειστικά σε επαγγελματίες του κρασιού, εισαγωγείς, buyers, sommeliers, δημοσιογράφους και opinion leaders της βρετανικής αγοράς.
O Γιάννης Καρακάσης MW, με αφορμή την εκδήλωση στο Λονδίνο, μιλά στο iefimerida για το ελληνικό κρασί και τη θέση που του αξίζει, διεθνώς.
«Αυτό που με κάνει χαρούμενο είναι ότι κάθε χρόνο βλέπω περισσότερους ανθρώπους από όλο τον κόσμο να θέλουν να ανακαλύψουν το ελληνικό κρασί. Και αυτό δεν είναι αποτέλεσμα μιας ημέρας. Είναι αποτέλεσμα της δουλειάς εκατοντάδων ανθρώπων, στα αμπέλια, στα οινοποιεία και πολύ πέρα από αυτά», τονίζει ο Γιάννης Καρακάσης.
Το ελληνικό κρασί έχει κατακτήσει τη θέση που του αξίζει στο εξωτερικό;
«Έχει κάνει τεράστια βήματα, αλλά η διαδρομή δεν έχει ολοκληρωθεί. Σήμερα υπάρχει πολύ μεγαλύτερη αναγνώριση για την ποιότητα, τις γηγενείς ποικιλίες και τη μοναδικότητα του ελληνικού αμπελώνα.
Το επόμενο στοίχημα είναι η συνέπεια και η μεγαλύτερη παρουσία στις κορυφαίες αγορές που προυποθέτουν την ενίσχυση του μηνύματος της υψηλής ποιότητας του ελληνικού κρασιού».
Γιατί επιλέγετε το Λονδίνο για την εξωστρέφεια του ελληνικού κρασιού;
«Το Ηνωμένο Βασίλειο εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αγορές κρασιού παγκοσμίως. Είναι μια αγορά που επηρεάζει τάσεις, φιλοξενεί κορυφαίους επαγγελματίες και μπορεί να λειτουργήσει ως πολλαπλασιαστής για την εικόνα του ελληνικού κρασιού διεθνώς.
Είναι φυσιολογικό μετά την πρώτη μας δράση, το 2024, να θέλουμε να συνεχίσουμε τη συζήτηση που ανοίξαμε. Ήδη βλέπουμε και ενθαρρυντικά σημάδια από την αγορά όσον αφορά την ανάπτυξή της».
Τι θα θέλατε να πάρει μαζί του ένας επαγγελματίας που θα επισκεφθεί την εκδήλωση;
«Ότι το ελληνικό κρασί δεν είναι μία ή δύο ποικιλίες ούτε μία μόνο περιοχή. Είναι μια χώρα με εξαιρετική ποικιλομορφία, διαφορετικά terroirs και παραγωγούς που δημιουργούν κρασιά με διεθνές ενδιαφέρον και ισχυρή ταυτότητα».
Ποια ελληνικά οινοποιεία «πάνε» Λονδίνο
1979Wines
Akriotou Microwinery
Amargiotakis Winery
AmOenos Vineyards
Anhydrous Winery
Aoton Winery
Artemis Karamolegos Winery
Athanasiou Wines
Avantis Estate
Charalaboglou Winery
Chatzivaritis Estate
Domaine Paterianakis
Douloufakis Winery
Estate Argyros
Estates Costa Lazaridi
Kechris Winery
Kir-Yianni
Ktima Alpha
Ktima Gaia
Ktima Mavrogianni
Ktima Mitravelas
Ktima Zafeiraki
La Tour Melas
Lyrarakis Winery
Makarounas Vineyards
Markovitis Winery
Moinoterra Winery
Nico Lazaridi
Novus Winery
Oenops Wines
Orealios Gaea
Petrakopoulos Wines
Rouvalis Winery
Sant'Or
T-Oinos
Troupis Winery
Tselepos Wines
Tsiakkas Winery
Vaptistis Winery
Volacus Winery