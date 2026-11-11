Σεφ με Michelin: Για να καθαρίσετε τις αγκινάρες, πρέπει να τις βάλετε σε μια σακούλα με λάδι και να τις μαγειρέψετε στον ατμό για μία ώρα - iefimerida.gr

Ένα απλό αλλά ιδιαίτερα αποτελεσματικό μυστικό για τον καθαρισμό και το μαγείρεμα της αγκινάρας αποκαλύπτει ο Ισπανός σεφ Toño Rodríguez, ο οποίος διαθέτει αστέρι Michelin.

Ο καταξιωμένος σεφ, έχει ξεχωρίσει για τη δημιουργική του προσέγγιση στη μαγειρική, συνδυάζοντας σύνθετες γαστρονομικές παρασκευές με παραδοσιακές συνταγές. Μέσα από την πολυετή εμπειρία του, έχει αναπτύξει τεχνικές που κάνουν ακόμη και τις πιο απαιτητικές διαδικασίες της κουζίνας απλούστερες.

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Αυτή τη φορά, το ενδιαφέρον του στρέφεται στις αγκινάρες, ένα ιδιαίτερα γευστικό λαχανικό με σημαντική διατροφική αξία, το οποίο έχει δύο περιόδους συγκομιδής μέσα στον χρόνο. Η πρώτη ξεκινά στα τέλη Οκτωβρίου και διαρκεί έως τον Ιανουάριο, ενώ η δεύτερη εκτείνεται από τα τέλη Μαρτίου έως τις αρχές Ιουνίου.

Το μυστικό του σεφ για εύκολο καθάρισμα

Σύμφωνα με τον Toño Rodríguez, ο καθαρισμός της αγκινάρας δεν χρειάζεται να είναι μια δύσκολη και χρονοβόρα διαδικασία. Αντίθετα, υπάρχει ένας τρόπος που επιτρέπει στα φύλλα να απομακρύνονται εύκολα, διατηρώντας παράλληλα τη ζουμερή υφή του λαχανικού.

«Για να καθαρίσετε τις αγκινάρες δεν χρειάζεται να ταλαιπωρηθείτε. Τις βάζετε σε μια σακούλα με λίγο λάδι, όπως ακριβώς τις αγοράσατε από το κατάστημα ή τις μαζέψατε από το χωράφι. Τις αφήνετε για μία ώρα, ή μία ώρα και δέκα λεπτά στον ατμό, στους 95 βαθμούς, και τα φύλλα απομακρύνονται μόνα τους, τέλεια. Επιπλέον, διατηρούνται στο ψυγείο χωρίς να οξειδώνονται. Είναι υπέροχο», εξηγεί ο σεφ.

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Η συγκεκριμένη τεχνική επιτρέπει στις αγκινάρες να μαγειρευτούν ομοιόμορφα, ενώ διευκολύνει σημαντικά τον καθαρισμό τους. Παράλληλα, συμβάλλει στη διατήρηση της εμφάνισης και της υγρασίας τους, αποφεύγοντας το ανεπιθύμητο μαύρισμα που συχνά εμφανίζεται μετά την κοπή.

Γιατί αξίζει να εντάξουμε τις αγκινάρες στη διατροφή μας

Πέρα από τη γεύση τους, οι αγκινάρες αποτελούν ένα λαχανικό με σημαντικά οφέλη για την υγεία. Ξεχωρίζουν για την υψηλή περιεκτικότητά τους σε φυτικές ίνες, οι οποίες συμβάλλουν στην καλή λειτουργία του εντέρου, επιβραδύνουν την απορρόφηση των σακχάρων και ενισχύουν το αίσθημα κορεσμού. Παράλληλα, περιέχουν κυναρίνη, μια φυσική ουσία που συνδέεται με την παραγωγή χολής και τη διαδικασία της πέψης των λιπαρών τροφών.