Για αυτόν τον λόγο δεν πλάθονται τα Πασχαλινά κουλουράκια - Το λάθος που πολλοί αγνοούν και πώς θα διορθωθεί - iefimerida.gr

GASTRONOMIE

Για αυτόν τον λόγο δεν πλάθονται τα Πασχαλινά κουλουράκια - Το λάθος που πολλοί αγνοούν και πώς θα διορθωθεί

Φωτογραφία: Shutterstock
Ζωή Παπαφωτίου

Για να πλάσουμε σπιτικά πασχαλινά κουλουράκια με ευκολία πρέπει να έχουμε σωστή συνταγή αλλά και να ξέρουμε το κόλπο για να μην κολλήσει η ζύμη.

Θεωρητικά, τα κουλουράκια είναι το πιο εύκολο γλυκό του Πάσχα. Λίγα υλικά, εύκολο ανακάτεμα και πλάσιμο σαν παιχνίδι. Άλλωστε, όλοι έχουμε μια συνταγή από μαμά και γιαγιά που βγαίνει σίγουρα. Τί πάει στραβά όμως και η ζύμη κολλάει στα χέρια; Γιατί στεγνώνει και δεν βγαίνει ελαστική; Όλο το παιχνίδι παίζεται στο ανακάτεμα των υλικών. Αν γίνει όπως πρέπει, με φροντίδα και υπομονή, το πλάσιμο θα γίνει άνετα. Αν όμως κάνουμε το λάθος να βιαστούμε, θα παιδευτούμε αρκετά στη συνέχεια.  

Το μυστικό είναι στο σταδιακό ανακάτεμα

Για να μην ταλαιπωρηθείτε με τα κουλούρια χρησιμοποιήστε οπωσδήποτε μίξερ. Το βούτυρο και η ζάχαρη πρέπει να χτυπηθούν καλά, σε δυνατή ταχύτητα, για τουλάχιστον 20 λεπτά. Έτσι θα αφρατέψουν πάρα πολύ και θα δώσουν στη ζύμη τη λεία υφή που πρέπει να έχει για να μην κολλάει στα τοιχώματα του κάδου και να πλάθετε χωρίς να σπάει. Αν δεν περιμένουμε όσο πρέπει και βιαστούμε να προσθέσουμε τα στερεά υλικά (αλεύρι κλπ.) δεν θα λιώσει εντελώς η ζάχαρη και δεν θα μαλακώσει καλά το βούτυρο. Έτσι, η ζύμη θα είναι γεμάτη σβόλους και κομματάκια και θα χωρίζει όταν πάτε να της δώσετε σχήμα.

Το κοσκίνισμα κάνει τη διαφορά

Όταν έρθει η ώρα να πέσει το αλεύρι, χαμηλώνουμε την ταχύτητα του μίξερ (από δυνατή σε χαμηλή) και ανακατεύουμε απαλά ώστε να ενωθούν τα υλικά χωρίς να σκληρύνει η ζύμη. Αυτό το στάδιο, δηλαδή το ανακάτεμα αφού πέσει το αλεύρι, θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Αν δουλέψετε πολύ το τελικό μείγμα θα αρχίσει να αποβάλει το βούτυρο και τα κουλούρια θα βγουν στεγνά και σκληρά. Ωστόσο, για να πάρει τον αέρα που χρειάζεται το μείγμα το πιο σημαντικό είναι πρώτα να κοσκινίσουμε το αλεύρι. Αν το ρίξουμε κατευθείαν, ακόμη κι αν το προσθέσουμε λίγο λίγο και το ανακατέψουμε ελαφρά, η ζύμη θα σφίξει, θα πλάθετε με δυσκολία και τα κουλούρια θα γίνουν σκληρά.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Πάσχα κουλουράκια Γλυκά βούτυρο ζάχαρη αλεύρι

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ