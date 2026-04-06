Για αυτόν τον λόγο δεν πλάθονται τα Πασχαλινά κουλουράκια - Το λάθος που πολλοί αγνοούν και πώς θα διορθωθεί - iefimerida.gr

Για να πλάσουμε σπιτικά πασχαλινά κουλουράκια με ευκολία πρέπει να έχουμε σωστή συνταγή αλλά και να ξέρουμε το κόλπο για να μην κολλήσει η ζύμη.

Θεωρητικά, τα κουλουράκια είναι το πιο εύκολο γλυκό του Πάσχα. Λίγα υλικά, εύκολο ανακάτεμα και πλάσιμο σαν παιχνίδι. Άλλωστε, όλοι έχουμε μια συνταγή από μαμά και γιαγιά που βγαίνει σίγουρα. Τί πάει στραβά όμως και η ζύμη κολλάει στα χέρια; Γιατί στεγνώνει και δεν βγαίνει ελαστική; Όλο το παιχνίδι παίζεται στο ανακάτεμα των υλικών. Αν γίνει όπως πρέπει, με φροντίδα και υπομονή, το πλάσιμο θα γίνει άνετα. Αν όμως κάνουμε το λάθος να βιαστούμε, θα παιδευτούμε αρκετά στη συνέχεια.

Το μυστικό είναι στο σταδιακό ανακάτεμα

Για να μην ταλαιπωρηθείτε με τα κουλούρια χρησιμοποιήστε οπωσδήποτε μίξερ. Το βούτυρο και η ζάχαρη πρέπει να χτυπηθούν καλά, σε δυνατή ταχύτητα, για τουλάχιστον 20 λεπτά. Έτσι θα αφρατέψουν πάρα πολύ και θα δώσουν στη ζύμη τη λεία υφή που πρέπει να έχει για να μην κολλάει στα τοιχώματα του κάδου και να πλάθετε χωρίς να σπάει. Αν δεν περιμένουμε όσο πρέπει και βιαστούμε να προσθέσουμε τα στερεά υλικά (αλεύρι κλπ.) δεν θα λιώσει εντελώς η ζάχαρη και δεν θα μαλακώσει καλά το βούτυρο. Έτσι, η ζύμη θα είναι γεμάτη σβόλους και κομματάκια και θα χωρίζει όταν πάτε να της δώσετε σχήμα.

Το κοσκίνισμα κάνει τη διαφορά

Όταν έρθει η ώρα να πέσει το αλεύρι, χαμηλώνουμε την ταχύτητα του μίξερ (από δυνατή σε χαμηλή) και ανακατεύουμε απαλά ώστε να ενωθούν τα υλικά χωρίς να σκληρύνει η ζύμη. Αυτό το στάδιο, δηλαδή το ανακάτεμα αφού πέσει το αλεύρι, θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Αν δουλέψετε πολύ το τελικό μείγμα θα αρχίσει να αποβάλει το βούτυρο και τα κουλούρια θα βγουν στεγνά και σκληρά. Ωστόσο, για να πάρει τον αέρα που χρειάζεται το μείγμα το πιο σημαντικό είναι πρώτα να κοσκινίσουμε το αλεύρι. Αν το ρίξουμε κατευθείαν, ακόμη κι αν το προσθέσουμε λίγο λίγο και το ανακατέψουμε ελαφρά, η ζύμη θα σφίξει, θα πλάθετε με δυσκολία και τα κουλούρια θα γίνουν σκληρά.