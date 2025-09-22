Πόσο διατηρείται ένα βάζο φυστικοβούτυρο μετά το άνοιγμα; - iefimerida.gr

Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε σε smoothies, πρωινά, σάντουιτς, επιδόρπια, αλμυρά πιάτα ή ακόμα και σε κοκτέιλ. Το φυστικοβούτυρο είναι δημοφιλές σε πολλές χώρες.



Είτε προτιμάτε το φυστικοβούτυρό σας λείο ή τραγανό, γλυκισμένο ή φυσικό, διαβάστε πως μπορείτε να το αποθηκεύετε σωστά για να παραμένει φρέσκο περισσότερο καιρό.

Φυστικοβούτυρο: Επεξεργασμένο vs Φυσικό

Αν αγαπάτε το φυστικοβούτυρο, πιθανότατα έχετε ήδη την αγαπημένη σας μάρκα ή τύπο. Είτε είστε της «παραδοσιακής σχολής» Skippy ή Jif, υπάρχει σημαντική διαφορά ανάμεσα στο επεξεργασμένο και το φυσικό φυστικοβούτυρο:

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επεξεργασμένο: Είναι το είδος που ίσως θυμάστε από τα παιδικά σας σάντουιτς με φυστικοβούτυρο και μαρμελάδα. Περιέχει ζάχαρη, αλάτι και σταθεροποιητές όπως υδρογονωμένα έλαια. Κυκλοφορεί σε λείες και τραγανές εκδοχές, και έχει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Τα πρόσθετα συστατικά αποτρέπουν τον διαχωρισμό του προϊόντος με την πάροδο του χρόνου.

Φυσικό φυστικοβούτυρο: Φτιαγμένο αποκλειστικά από φυστίκια (και μερικές φορές αλάτι), χωρίς συντηρητικά ή σταθεροποιητές. Τείνει να διαχωρίζεται – το λάδι ανεβαίνει στην επιφάνεια – και έχει μικρότερη διάρκεια ζωής.

Πόσο διατηρείται το ανοιγμένο φυστικοβούτυρο;

Ανάλογα με τον τύπο του φυστικοβούτυρου, η διάρκεια ζωής του μετά το άνοιγμα διαφέρει:

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επεξεργασμένο: Φυλάσσεται έως 3–6 μήνες σε δροσερό, ξηρό μέρος ή έως 9 μήνες στο ψυγείο.

Φυσικό: Φυλάσσεται σε ντουλάπι έως 3 εβδομάδες ή έως 2 μήνες στο ψυγείο. Για μεγαλύτερη διάρκεια, μπορείτε να το καταψύξετε για έως 6 μήνες. Πριν τη χρήση, ξεπαγώστε το στο ψυγείο.

Να τονίσουμε πως πάντα πρέπει να διαβάζουμε την ετικέτα για οδηγίες αποθήκευσης, καθώς ορισμένα φυστικοβούτυρα χρειάζονται ψυγείο μετά το άνοιγμα.

Πώς θα καταλάβετε ότι χάλασε το φυστικοβούτυρο;

Παρόλο που έχει σχετικά μεγάλη διάρκεια ζωής, μπορεί να αλλοιωθεί. Ορισμένα σημάδια αλλοίωσης περιλαμβάνουν:

Οπτικά σημάδια: Μούχλα, αποχρωματισμός ή υπερβολικός διαχωρισμός λαδιού (στα επεξεργασμένα) είναι ενδείξεις αλλοίωσης.

Μυρωδιά & γεύση: Αν έχει δυσάρεστη οσμή ή παράξενη γεύση, πετάξτε το.

Αλλαγή υφής: Αν είναι υπερβολικά ξηρό, θρυμματισμένο ή παχύρευστο, έχει αλλοιωθεί.

Αν έχετε αμφιβολία καλύτερα να το αποσύρετε.

Συμβουλές αποθήκευσης

Για να διατηρήσετε το φυστικοβούτυρο φρέσκο για περισσότερο καιρό: